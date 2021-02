Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Paderborn heute live im TV und LIVE-STREAM? Die DFB-Pokal-Übertragung

Westfalenduell im DFB-Pokal: Der BVB (Borussia Dortmund) empfängt den SC Paderborn aus der zweiten Liga. Goal zeigt, wie das Spiel übertragen wird.

Im Achtelfinale wird es langsam ernst: Nur noch 16 Teams sind im DFB-Pokal vertreten, am Dienstag kommt es zum Duell zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und dem SC Paderborn. Anpfiff im Signal-Iduna-Park ist um 20.45 Uhr.

Gerade einmal eine Stunde benötigt man mit dem Auto vom Signal-Iduna-Park zur Paderborner Benteler-Arena, die Auswärtsmannschaft aus der zweiten Liga hat also eine verhältnismäßig kurze Anreise. Favorit dürfte trotzdem die Heimmannschaft sein: Der BVB befindet sich aktuell auf Platz sechs in der Bundesliga.

Der SC Paderborn spielt in der zweiten Bundesliga im Mittelfeld, mit 26 Punkten ist man auf Rang 9 notiert. Favorit im DFB-Pokal ist daher der BVB, nach dem Ausscheiden des FC Bayern Münchens in der letzten Runde dürften die Titelhoffnungen bei den Schwarz-Gelben gestiegen sein.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Paderborn wird live im TV und LIVE-STREAM übertragen. Goal erklärt in diesem Artikel alles rund um die Übertragung des DFB-Pokals.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Paderborn heute live? Der DFB-Pokal im Überblick

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Paderborn Datum Dienstag, 2. Februar 2021 (heute) Anstoß 20.45 Uhr Ort Signal-Iduna-Park

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Paderborn heute live im TV? DFB-Pokal im Fernsehen

Der DFB-Pokal ist eine beliebte Abwechslung zur Bundesliga - gerade jetzt, wo der FC Bayern München nicht mehr teilnehmen kann, sehen auch weniger starke Teams eine Chance auf den Titel.

Nicht verwunderlich also, dass sich viele Anhänger:innen aus der ganzen Fußball-Nation die DFB-Pokal-Spiele anschauen wollen. Allerdings müssen wir dafür eine Frage klären: Wer zeigt / überträgt das Spiel zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und dem SC Paderborn live?

DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) gegen den SC Paderborn LIVE im Free-TV?

Gute Nachrichten für alle Fans: Das Spiel wird am Dienstag im Free-TV übertragen! Der öffentlich-rechtliche Sender "Das Erste", also die ARD, hat sich die Übertragungslizenzen des Spiels gesichert und wird deshalb die Begegnung in voller Länge LIVE ausstrahlen.

Schon um 20.15 Uhr geht es los, es wird also eine halbe Stunde Vorberichtserstattung und Interviews vor Anpfiff geben, im Anschluss wird es mit der Sendung "Sportschau Thema" einen Beitrag zu der Digitalisierung im Fußball geben. Der Dienstagabend im Ersten ist also der große Fußballabend!

BVB vs. SCP heute live im Free-TV: So läuft die ARD-Übertragung des DFB-Pokals ab

Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anschlusssendung: "Sportschau Thema - Vorsprung durch Technik: Wie revolutioniert die Digitalisierung den Fußball?"

Pay-TV: Sky zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) - SC Paderborn heute live

Die ARD ist nicht der einzige Fernsehsender, der das Spiel zwischen dem BVB und dem SC Paderborn überträgt. Auch Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte an der Begegnung gesichert, wie auch an jedem anderen DFB-Pokal-Spiel in dieser Saison.

Ausstrahlen wird der Unterföhringer Fernsehsender das Spiel auf Sky Sport 3 (HD) und Sky Sport 5 (HD). Um das Spiel verfolgen zu können, muss man das "Sport-Paket" bei Sky gebucht haben, alles weitere zu Kosten und Abonnements findet ihr hier. Übrigens: Es gibt auch eine Konferenz der zeitgleichen Spiele (siehe Aufzählung)

Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn heute live: Die Übertragung des DFB-Pokals im Einzelspiel

Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Beginn der Übertragung: 20.35 Uhr

20.35 Uhr Sender : Sky Sport 3, Sky Sport 3 HD | Sky Sport 5, Sky Sport 5 HD

: Sky Sport 3, Sky Sport 3 HD | Sky Sport 5, Sky Sport 5 HD Kommentar: Marcus Lindemann

BVB, Werder Bremen, Bayer Leverkusen, Holstein Kiel: Die Sky-Konferenz im DFB-Pokal LIVE

Beginn der Übertragung: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Sender : Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD

: Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD Moderation: Esther Sedlaczek

Esther Sedlaczek Gezeigte Begegnungen: Rot-Weiß Essen - Bayer Leverkusen (Kommentar: Kai Dittmann, 18.30 Uhr) Holstein Kiel - SV Darmstadt 98 (Jonas Friedrich, 18.30 Uhr) Borussia Dortmund - SC Paderborn 07 (Wolff Fuss, 20.45 Uhr) Werder Bremen - SpVgg Greuther Fürth (Roland Evers, 20.45 Uhr)



Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Paderborn heute kostenlos im LIVE-STREAM? Alle Infos

Im Jahr 2021 darf man getrost davon ausgehen, dass Fernsehsender ihr Programm auch im Internet anbieten - so auch bei der ARD und Sky. Immer mehr Haushalte kommen ohne Fernseher aus, der größte Teil der Unterhaltungsindustrie findet mittlerweile ohnehin im Internet statt.

Kostenloser LIVE-STREAM: Das Erste zeigt BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Paderborn heute live im Internet

Das Erste ist nicht nur im Fernsehen frei empfangbar, alle Sender der ARD kann man auch wunderbar und einfach im Internet sehen und einschalten. Dafür muss man nur die ARD Mediathek und dort den richtigen Sender aufsuchen - um das BVB-Spiel zu sehen wäre hier also Das Erste die richtige Adresse.

Dabei beschränkt sich die ARD Mediathek nicht auf den Browser, sondern hat eine App auf dem Markt, die man kostenlos in den Stores findet (Play Store | App Store). Herunterladen, Stream auswählen und schon kann der Fußballabend beginnen - komplett kostenlos!

Einzelspiel und Konferenz im LIVE-STREAM: Sky überträgt BVB vs. Paderborn heute live im Internet

Auch Sky zeigt sein Programm im Internet, sowohl das Einzelspiel BVB gegen Paderborn als auch die gesamte Konkurrenz kann man also ohne Fernseher verfolgen. Dafür hat Sky gleich zwei Varianten herausgebracht.

Sky Go ist für all diejenigen, die bereits ein Sky-Paket gebucht haben und dieses Programm kostenlos auf anderen Geräten als dem Fernseher verfolgen wollen. Die kostenlose App dazu gibt es im Play Store oder App Store.

Sky Ticket ist derweil für Fans, die noch kein Sky-Abo haben und auch keines langfristig abschließen wollen. Mit diesem könnt ihr einfach für kurze Zeit Inhalte freischalten und so den DFB-Pokal für etwas Geld verfolgen (App im App Store und Play Store).

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) - SC Paderborn heute live im TV und STREAM? Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht. Klickt euch rechtzeitig wieder in den Artikel, wenn ihr wissen wollt, wie die Mannschaften im DFB-Pokal spielen werden.

BVB (Borussia Dortmund) gegen SC Paderborn heute live sehen: Die Übertragungen im DFB-Pokal im Überblick

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Paderborn 07 live im ... ... Free-TV : ARD ... Pay-TV : Einzelspiel: Sky Sport 3 (HD), Sky Sport 5 (HD) Konferenz: Sky Sport 2 (HD) ... LIVE-STREAM : live.daserste.de , Sky Go und Sky Ticket ... LIVE-TICKER : Goal.com

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) - SC Paderborn heute live im TV und STREAM? Der Vorbericht

Jadon Sancho hat sein Tief überwunden. Für die ausgegebenen Saisonziele benötigt Borussia Dortmund den Jungstar auch in Topform.

Dortmund (SID) Die Szene hatte Symbolcharakter. Als Marco Reus in der 84. Minute im Spiel gegen den FC Augsburg ausgewechselt wurde, übergab er seine Kapitänsbinde an den neben ihm stehenden Jadon Sancho. Der englische Jungstar dachte aber gar nicht daran, dass Stück Stoff gemäß der Hierarchie bei Borussia Dortmund bei Mats Hummels abzuliefern. Sancho streifte sich die Binde selbst über den Arm und demonstrierte damit sein zurückgewonnenes Selbstvertrauen.

"Die Binde hat Jadon noch mal beflügelt. Aber ich weiß nicht, ob das so geplant war", sagte Trainer Edin Terzic nach Spielschluss schmunzelnd. Dass Terzic die Episode mit Humor nehmen konnte, hat auch mit Sanchos Leistungen seit dem Jahreswechsel zu tun. Der Turbo-Dribbler hat sein Formtief überwunden und ist immer öfter wieder der erhoffte Unterschiedsspieler. "Er hat in den letzten Wochen einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht", lobte Terzic den englischen Fußball-Nationalspieler.

Die Zahlen belegen das. In den 13 Hinrundenspielen im alten Jahr kam der 20-Jährige auf fünf Torvorlagen. Sancho fehlte ein bisschen die Leichtigkeit in seinem Spiel, er agierte in manchen Situationen zu kompliziert. Doch im Januar hat sich der Jungstar wieder eindrucksvoll seiner Bestform angenähert. Drei Tore und vier Vorlagen in sechs Ligaspielen sind eine bemerkenswerte Ausbeute. "Das tut ihm gut", hat Lizenzspielerchef Sebastian Kehl festgestellt.

Ein Sancho in Topform tut aber auch dem BVB gut. Der Flügelstürmer ist ein entscheidender Baustein im System des Vizemeisters, der vor dem Achtelfinale im DFB-Pokal am Dienstagabend gegen den Zweitligisten SC Paderborn um seine Saisonziele bangte.

Sollte Dortmund die finanziell lukrative und sportlich reizvolle Champions League erstmals seit 2015 nicht erreichen, hätte das auch konkrete Auswirkungen auf Sanchos Zukunft. Er besitzt beim BVB zwar noch einen Vertrag bis Juni 2023, doch ohne die Einnahmen in der Königsklasse müssten die Schwarz-Gelben in Corona-Zeiten den einen oder anderen Star abgeben.

Über Sanchos Wechsel zum englischen Rekordmeister Manchester United war schon im vergangenen Sommer heftig spekuliert worden. Eine Rückkehr in seine Heimat hätte Sancho schon gefallen, vielleicht konnte er auch deshalb in den ersten Monaten der neuen Saison nicht seine gewohnten Leistungen abrufen.

Inzwischen scheint er wieder frei im Kopf zu sein. Der Glaube in die eigene Stärke ist zurückgekehrt. Und dann behält man auch gerne einmal die Kapitänsbinde - zumindest für einige Minuten.

