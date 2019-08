BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, LIVE-TICKER und Co. – So wird der Supercup 2019 übertragen

Im Supercup trifft Bayern München auf Borussia Dortmund. Wir verraten Euch, wie Ihr das Duell live im TV, im LIVE-STREAM und TICKER verfolgen könnt.

So langsam geht es wieder los, die Spannung steigt. Die neue Saison startet am Samstagabend um 20.30 Uhr mit dem ersten Kracher. Im Supercup 2019 trifft Borussia Dortmund auf den FC Bayern München . Das Duell findet im Dortmunder Signal-Iduna-Park statt.

Es ist das Aufeinandertreffen der beiden besten deutschen Mannschaften aus der vergangenen Saison. Normalerweise spielt im Supercup der Deutsche Meister gegen den DFB-Pokalsieger. Da die Bayern beide Titel gewannen, rückt der BVB nach und fordert die Double-Bayern heraus.

Während der FCB bereits unter der Woche wieder in weilte und beim Audi Cup einen 6:1-Sieg gegen Fenerbahce Istanbul einfuhr, dann aber im Finale im Elfmeterschießen Tottenham Hotspur unterlag, schuftete der BVB im Trainingslager in der . Dort siegte sowohl gegen Udinese Calcio als auch gegen den FC St. Gallen jeweils mit 4:1.

Der Supercup 2019: Borussia Dortmund oder der - Wer holt sich den ersten Titel der Saison? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell heute im LIVE-STREAM bei DAZN und live im TV schauen könnt. Außerdem informieren wir Euch über unseren LIVE-TICKER und liefern Euch alle Infos rund um die Partie.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München: Der Supercup 2019 im Überblick

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM verfolgen

Es ist das Highlight vor dem -Start: der Supercup 2019. In diesem Jahr duellieren sich keine geringeren Teams als Borussia Dortmund und der FC Bayern München. Zur besten Sendezeit am Samstagabend um 20.30 Uhr treffen die wohl beiden besten deutschen Mannschaften aufeinander. Kein Wunder, dass das Zuschauerinteresse in ganz Deutschland am Supercup 2019 riesig ist. Wir verraten Euch, wie Ihr das Duell zwischen dem BVB und dem FCB heute im LIVE-STREAM verfolgen könnt

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM

DAZN bringt Euch den Supercup 2019 auf Eure Bildschirme und überträgt Borussia Dortmund vs. FC Bayern München in voller Länge im LIVE-STREAM . Mit dem Stream bei DAZN seid Ihr hautnah dabei und verpasst keine Sekunde des packenden Duells.

Bereits um 20 Uhr beginnt DAZN mit der Vorberichterstattung zum Supercup. In der halben Stunde bis zum Anpfiff versorgt Euch der Streamingdienst mit den relevantesten Informationen und den spannendsten Clips zum Kracher zwischen dem BVB und dem FC Bayern. Für den Supercup am Samstagabend schickt DAZN folgendes Trio in den Signal-Iduna-Park:

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute KOSTENLOS im LIVE-STREAM - So geht's!

Wenn Ihr bereits bei DAZN registriert seid, wisst Ihr wie es funktioniert: Öffnet einfach die DAZN-App oder ruft den Online-Dienst über Euren Browser unter www.dazn.de auf und startet den LIVE-STREAM zu BVB vs. FC Bayern München. Sollte Ihr noch nicht bei DAZN angemeldet sein und noch kein Abo besitzen, dann aufgepasst: Ihr könnt den Supercup 2019 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München heute Abend völlig kostenlos anschauen! Das einzige, was Ihr dafür tun müsst, ist, Euch einen kostenlosen Probemonat bei DAZN zu sichern. Mit diesem genießt Ihr sowohl den Supercup 2019 sowie die komplette DAZN-Programmvielfalt im LIVE-STREAM.

Vier Wochen lang könnt Ihr ohne Verpflichtungen DAZN mit seinen zahlreichen Live-Events zu den unterschiedlichsten Sportarten nutzen. Bei DAZN bekommt Ihr alles, was das Sportherz begehrt. DAZN ist in dieser Saison wieder einmal die Heimat des Spitzenfußballs. Neben dem Supercup 2019 überträgt DAZN weiterhin die Champions League und Europa League sowie Europas Top-Ligen wie die Serie A , LaLiga und viele weitere Wettbewerbe in voller Länge im LIVE-STREAM. Doch damit nicht genug: Ab dieser Saison ist die Bundesliga bei DAZN zuhause. Der Streamingdienst hat sich die Rechte für 45 Bundesliga-Spiele inklusive Supercup und Relegation gesichert und bringt Euch das deutsche Fußball-Oberhaus auf Eure Bildschirme. Welche BL-Spiele DAZN konkret im Programm hat, erfahrt Ihr in unserem Übersichtsartikel .

Hat Euch der Probemonat überzeugt, bezahlt Ihr nach Ablauf der vier Probewochen 11,99 Euro monatlich und könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen. Hat Euch DAZN bereits so gut gefallen, dass Ihr den Streamingdienst ohnehin das ganze Jahr nutzen wollt, dann ist die DAZN-Jahreskarte genau das richtige Angebot für Euch. Für diese zahlt Ihr einmalig 119,99 Euro und spart damit 24 Euro .

ZDF zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM bei www.ZDFsport.de

Eine weitere Möglichkeit, das Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München zu verfolgen, stellt das ZDF dar. Der Sender überträgt den Supercup 2019 ebenfalls im LIVE-STREAM . Den Stream des ZDF findet Ihr unter www.ZDFsport.de . Das ZDF beginnt um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung, welche Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Experte Oliver Kahn übernehmen. Kommentiert wird der BVB gegen den FC Bayern von Bela Rethy . Der LIVE-STREAM des ZDF ist kostenlos.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute live im TV verfolgen - so geht's

Ihr wisst bereits, welchen LIVE-STREAM Ihr nutzen müsst, wenn Ihr den Supercup 2019 im Internet sehen wollt. Nun verraten wir Euch, wie Ihr Borussia Dortmund vs. FC Bayern München live im TV sehen könnt.

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München auf Eurem Smart-TV

Über das reguläre TV-Programm könnt Ihr DAZN zwar nicht nutzen, dafür bietet der Streamingdienst eine Alternative. Wenn Ihr Borussia Dortmund vs. FC Bayern München auf Eurem Fernsehen schauen möchtet, müsst Ihr bei DAZN nicht darauf verzichten. DAZN zeigt / überträgt den Supercup 2019 zwischen dem BVB und dem FC Bayern im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV.

Ladet Euch einfach die kostenlose DAZN-App auf Euren Smart-TV . Anschließend registriert Ihr Euch und genießt den LIVE-STREAM zum Supercup auf Eurem Fernseher. Mehr Infos hierzu findet Ihr in einem unserer Übersichtsartikel .

ZDF zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München live im Free-TV

Eine weitere Option bietet das ZDF. Das ZDF überträgt den Supercup 2019 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München live und in voller Länge im Free-TV.

Wie bereits im Abschnitt zum LIVE-STREAM erläutert, beginnt auch die TV-Übertragung um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Das ZDF-Trio, das Euch durch den Abend begleitet, bleibt auch im TV gleich.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München: So seht Ihr die Highlights

Spiel verpasst? Nicht so schlimm. Denn bei DAZN seid Ihr genau richtig. Der Streamingdienst ist in puncto Highlights Eure erste Anlaufstelle. DAZN bringt Euch die Zusammenfassung des Supercup 2019 zwischen dem BVB und Bayern München bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff auf Eure Bildschirme.

Lange Geduld ist dabei also nicht gefragt und verpassen tut Ihr mit den Highlights bei DAZN ohnehin nichts. Der Streamingdienst zeigt Euch in der kurzen Zusammenfassung alle wichtigen Szenen, alle Treffer und natürlich alle spielentscheidenden Ereignisse der Partie.

Auf welchem Gerät Ihr DAZN nutzen wollt, bleibt dabei Euch überlassen. Der Streamingdienst ist sowohl auf Eurem Computer / Laptop unter www.dazn.de als auch auf nahezu allen mobilen Geräten verfügbar. Ladet Euch einfach die kostenlose DAZN-App aus den gängigen Downloadportalen herunter, beginnt mit dem Log-In und genießt die zahlreichen LIVE-STREAMS und Highlights bei DAZN:

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt leider keine Möglichkeit, den Supercup 2019 im LIVE-STREAM bei DAZN zu schauen? Kein Problem. Wir haben mit unserem LIVE-TICKER von Goal zu Borussia Dortmund vs. FC Bayern München die perfekte Alternative für Euch parat.

Mit unserem LIVE-TICKER verpasst Ihr weder eine Chance noch einen Treffer oder auch nur eine spielentscheidende Szene. Wir versorgen Euch während der gesamten Partie mit alle relevanten Informationen und liefern Euch schon wenige Minuten vor dem Anpfiff, der um 20.30 Uhr erfolgen wird, alle wichtigen Fakten rund um den Supercup 2019.

Und das Beste: Der LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos . Ihr findet unseren Ticker auf www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App , die Ihr Euch im App-Store Eurer Wahl downloaden könnt:

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen

Wer steht für Borussia Dortmund in der Anfangself? Wen schickt der FC Bayern München von Beginn an auf den Rasen? Wenn knapp eine Stunde vor dem Anpfiff beide Mannschaftsaufstellungen für das Duell im Supercup 2019 öffentlich sind, erfahrt Ihr die Startformationen an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München? Die Übertragung des Supercup 2019 im Überblick