Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund (BVB): Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER - 0:0

In der Bundesliga empfängt Borussia Mönchengladbach am Samstagabend Borussia Dortmund. Goal begleitet die Begegnung in voller Länge im LIVE-TICKER.

Die Vorzeichen könnten bei Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund vor dem direkten Duell in der Bundesliga nicht unterschiedlicher sein: Während die Hausherren unter Adi Hütter einen Fehlstart hingelegt haben, schwimmt der BVB unter dem ehemaligen Gladbach-Trainer Marco Rose auf einer Erfolgswelle.

So kommt es auch, dass sich die Fohlen mit vier Punkten aus fünf Spielen derzeit nur im Tabellenkeller wiederfinden, die Gäste dagegen mit zwölf Punkten an die Tür zur Champions League klopfen. Doch gelingt Gladbach ausgerechnet bei der Rückkehr von Ex-Trainer Rose der Befreiungsschlag im deutschen Oberhaus?

In der Bundesliga ist Borussia Mönchengladbach am Samstag gegen Borussia Dortmund gefordert und Goal begleitet die Begegnung für Euch in voller Länge im kostenlosen LIVE-TICKER. Ihr möchtet das Duell trotzdem lieber im TV oder im LIVE-STREAM sehen? In einem separaten Artikel liefern wir Euch alle Informationen zur Übertragung.

Gladbach gegen Dortmund 0:0 Tore - Aufstellung Gladbach Sommer - Scally, Ginter, Elvedi, Jantschke - Netz, Zakaria, Herrmann, Stindl, Hofmann - Embolo Aufstellung Dortmund Kobel - Meunier, Pongracic, Hummels, Guerreiro - Akanji, Witsel, Bellingham, Dahoud - Moukoko, Malen Gelbe Karten Zakaria (13.) - Dahoud (10.)

19. | Von der rechten Seite tritt Jonas Hofmann einen Freistoß nicht ungefährlichen in den Sechzehner. Nico Elvedi bemüht sich vergeblich um die Verlängerung. Dann wird es am Torraum etwas unübersichtlich. Kein Profi kommt richtig klar zum Zug. Gregor Kobel behält den Durchblick und schnappt sich dann die Kugel.

16. | Dann tragen die Gäste mal einen zielgerichteten Angriff vor. Ausgehend von Marin Pongracic spielt Jude Bellingham den entscheidenden Pass auf Youssoufa Moukoko. Dessen Rechtsschuss aus halbrechter Position fliegt deutlich am kurzen Eck vorbei.

13. | Jetzt holt sich Denis Zakaria seine zweite Gelbe Karte in dieser Bundesligasaison ab, wird nach einem Foul an Donyell Malen verwarnt.

11. | Um den fälligen Gladbacher Freistoß in ziemlich zentraler Position kümmert sich Hofmann selbst. Der Rechtsschuss aus etwa 17 Metern bleibt an Raphael Guerreiro hängen.

10. | Nach einem Ballverlust zeigt sich Mahmoud Dahoud bemüht, die Sache selbst zu korrigieren, bringt kurz vor dem Sechzehner Jonas Hofmann zu Fall. Erstmals kramt Deniz Aytekin den gelben Karton hervor. Für Dahoud ist das die dritte Verwarnung der laufenden Spielzeit.

8. | Erstmals zappelt der Ball im Netz. Bei einem Freistoß von der linken Seite startet Mats Hummels zu früh, befindet sich deutlich in Abseitsposition, aus der er den Ball in die Kiste köpft. Dem Tor muss die Anerkennung verweigert werden.

6. | Jetzt bietet sich den Gästen über rechts etwas Platz. Jude Bellingham schickt sich an, diesen zu nutzen. Im Sechzehenr angekommen gelingt der Flachpass in die Mitte nicht genau genug.

4. | Abgesehen von der zwischenzeitlichen Aufregung tut sich noch recht wenig. Beiderseits geht es bedächtig zu. So langsam versucht der BVB, mehr Spielanteile zu erlangen.

2. | Schon ganz früh im Spiel kochen die Emotionen hoch. Die Gladbacher werfen Jude Bellingham zu viel Theatralik vor. Deniz Aytekin muss schlichten und tut das ohne den Einsatz von Karten.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff. Bei hervorragenden äußeren Bedingungen im Borussia-Park stoßen die Hausherren an.

vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff schauen wir auf das Schiedsrichtergespann. Mit der Spielleitung wurde Deniz Aytekin betraut. Der 43-jährige FIFA-Referee kommt zu seinem 187. Einsatz im deutschen Fußball-Oberhaus. Unterstützung bieten dabei die Assistenten Christian Dietz und Markus Sinn an. Als vierter Offizieller verrichten Dr. Martin Thomsen seinen Dienst zwischen den Trainerbänken.

vor Beginn | In der vergangenen Saison gewann übrigens jeweils die Heimmannschaft. So hatten die Gladbacher im Januar die Nase vorn (4:2). Für den letzten Dortmunder Sieg im Borussia-Park müssen wir nicht weit zurückblicken, den gab es in der Bundesligaspielzeit davor - im März 2020 (2:1). Doch da wäre noch das bis heute letzte Aufeinandertreffen beider Klubs, welches gerade ein halben Jahr zurückliegt. Im Viertelfinale des DFB-Pokals unterlag der VfL dem BVB mit 0:1.

vor Beginn | Dortmund erlaubte sich neben dem verlorenen Supercupspiel gegen Bayern München (1:3) einzig in Freiburg einen Ausrutscher (1:2). Alle anderen Partien dieser Spielzeit wurden siegreich gestaltet. Ob Champions League, DFB-Pokal oder Bundesliga - in allen Wettbewerben mischen die Schwarz-Gelben munter mit und haben dort auch drei Auswärtssiege eingefahren. Vier Pflichtspielerfolge in Serie deuten auf eine glänzenden Form hin.

vor Beginn | Bei den Fohlen läuft es unter Rose-Nachfolger Adi Hütter noch nicht rund. Lediglich zum Auftakt im Pokal (1:0 in Kaiserslautern) und kürzlich daheim gegen Bielefeld (3:1) konnte gewonnen werden, obwohl auch der Start in die Bundesligasaison mit dem 1:1 gegen den FC Bayern München vielversprechend verlief. So sind die Gladbacher zumindest zu Hause noch ungeschlagen. Die drei Niederlagen setzte es allesamt in der Fremde.

vor Beginn | Natürlich steht das Borussen-Duell ganz im Zeichen von Marco Rose, der mit dem BVB an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt, wo der 45-jährige Sachse zwischen 2019 und 2021 exakt zwei Jahre seinen Trainerdienst verrichtete. Vom Wesentlichen jedoch möchte sich Rose dadurch nicht ablenken lassen, schließlich sind seine Dortmunder als Tabellendritter beim Sechzehnten zu Gast. Stattliche acht Punkte liegen bereits zwischen beiden Mannschaften.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des sechsten Spieltages zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund.

Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund: Die Aufstellungen

Das ist die Gladbacher Aufstellung:

Gladbach: Sommer - Scally, Ginter, Elvedi, Jantschke - Netz, Zakaria, Herrmann, Stindl, Hofmann - Embolo

Der BVB setzt auf folgende Aufstellung:

Dortmund: Kobel - Meunier, Pongracic, Hummels, Guerreiro - Akanji, Witsel, Bellingham, Dahoud - Moukoko, Malen

Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

In der Bundesliga wird heute der sechste Spieltag ausgetragen. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Aufeinandertreffen zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund am Samstagabend live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Wer Max Eberl zuhört, kann Marco Rose nur Ohrstöpsel und Scheuklappen empfehlen. "Fußballjargon ist ja manchmal unterste Schublade", sagt der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach vor der "Rückkehr des Herrn R.", wie das Gladbacher Fanprojekt es nennt: "Ich verstehe die Fans, die ihrem Unmut Luft machen wollen. In Deutschland herrscht Meinungsfreiheit."

Diese wird wohl dazu führen, dass Rose, dem früheren Gladbach-Trainer und heutigen Chefcoach von Borussia Dortmund, am Samstag (18.30 Uhr) heftig die Wut der Verlassenen entgegenschlägt. "Bei persönlichen Beleidigungen würden aber Grenzen überschritten werden", warnt Eberl, es spiele ja auch "nicht Marco Rose gegen Borussia Mönchengladbach".

Allerdings wirkt es so. Wer sich in Mönchengladbach ein bisschen genauer umschaut, an den Stromkästen vor dem Stadion, an den Laternen auf dem Alten Markt, der sieht die Aufkleber aus dem Februar noch. "Rose, verpiss Dich", haben die Fans ihrem Trainer in Großbuchstaben zugeschrien, als der gestanden hatte, zum Rivalen zu wechseln. "Söldner" und "charakterloses Schwein" stand auf einem riesigen Plakat.

Nun kehrt Rose, der Wochen vor seiner BVB-Unterschrift noch von Identifikation sprach, in den Borussia-Park zurück - für viele ist die Zeit der Abrechnung gekommen. "Wir haben gemerkt, dass wir von ihm hinters Licht geführt und verarscht worden sind", sagte Michael Weigand, Vorstand des einflussreichen Supporters Clubs, der Sport Bild . Der Ton ist also gesetzt, die Nachtragenden unter den Fans werden sich einiges einfallen lassen.

Rose spielt die Pikanterie eines unangenehmen Wiedersehens herunter. "Ich versuche, die Geschichten, die daraus gemacht werden, für mich nicht aufkommen zu lassen", betonte er. Im Gegenteil: "Ich freue mich auf eine Menge Leute, die sich auch freuen, mich zu sehen. Auch aus der Mannschaft." Die Spitznamen seiner Ex-Spieler kann er jedenfalls noch im Schlaf aufsagen. Er nennt sie weiterhin "die Jungs".

Zumindest einer von ihnen stellt sich schützend vor den Rückkehrer: Jonas Hofmann. "Ich finde, er hat keine Pfiffe verdient. Marco ist ein super Mensch", sagte der Nationalspieler der Bild . Sportlich gebe es auch keinen Anlass zu Schimpftiraden: "Er hat mit Gladbach Vereinsgeschichte geschrieben, erstmals die K.o.-Runde der Champions League erreicht."

Da war alles auch noch in bester Ordnung. Doch Roses Abschiedsankündigung kam früh, Monate vor dem Saisonende, die Fassade krachte zusammen. Gladbach verpasste die Europacupplätze - Rose hingegen grüßt mit dem BVB fröhlich aus der Königsklasse. Das kann schon mal sauer aufstoßen, so manch einer verkneift sich die öffentliche Wertung. "Ich sage nichts", sagte Gladbachs Vizepräsident Rainer Bonhof dem SID , "da bin ich Granit."

Die steinharte Realität verursacht der Borussia vom Niederrhein ohnehin andere Sorgen. In vier Spielen nach dem erfreulichen 1:1 gegen Bayern München zum Saisonauftakt sind nur drei weitere Punkte hinzugekommen, der fünfmalige deutsche Meister liegt auf dem 16. Tabellenplatz. Ob dies Spätfolgen von Roses Abschied sind oder Anpassungsprobleme an dessen Nachfolger Adi Hütter? Offen.

Marco Rose kann jedenfalls am Samstagabend nicht weiterhelfen. "Ich konzentriere mich aufs Wesentliche: die Arbeit, die Aufgaben", sagt er. "Es geht darum, dass man für seinen neuen Verein das Bestmögliche herausholt: drei Punkte." Danach könne er "dann vielleicht noch mal ein bisschen plaudern". Wenn er denn vor lauter Pfiffen etwas versteht.

Borussia M'Gladbach gegen Borussia Dortmund im LIVE-TICKER: Die Bundesliga-Begegnung im Überblick