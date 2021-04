BVB: Youssoufa Moukoko droht wohl das Saison-Aus

Die Verletzung des Youngsters ist anscheinend schwerer als zunächst angenommen. Dem BVB könnte somit eine Alternative für die Offensive fehlen.

BVB-Youngster Youssoufa Moukoko droht offenbar das Saison-Aus. Das berichtet die Bild.

"Die Verletzung ist schlimmer als bisher angenommen. Wir müssen den Heilungs-Prozess abwarten", wird U21-Trainer Stefan Kuntz zitiert.

Moukoko im Training der U21-Nationalmannschaft verletzt

Dem Bericht nach soll Moukoko in den kommenden Tagen noch einmal untersucht werden, es sehe aber "nicht gut aus".

Im Abschlusstraining vor dem ersten Gruppenspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der EM hatte sich Moukoko verletzt und fiel anschließend für alle drei Spiele aus. Laut der Bild soll er sich schwer am Fuß verletzt haben.

Edin Terzic: Moukoko wird zunächst ausfallen

Auch Edin Terzic betonte auf der Pressekonferenz des BVB vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Wochenende, dass der 16-Jährige zunächst ausfallen wird.

Moukoko wurde in dieser Saison in die Profimannschaft des BVB hochgezogen und feierte Ende vergangenen Jahres sein Bundesliga-Debüt. In seinen bisherigen 14 Einsätzen in der Liga traf er dreimal.