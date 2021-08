Der BVB startet mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in die neue Bundesliga-Saison. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung in TV und STREAM.

Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt bestreiten das erste Samstagabendspiel der Bundesliga-Saison 2021/22. Der Anpfiff zur Partie des 1. Spieltags ertönt heute um 18.30 Uhr im Signal-Iduna-Park.

Kann der BVB mit dem neuen Trainer Marco Rose in dieser Saison die Bayern angreifen und den zehnten Meistertitel am Stück für die Münchener verhindern? Viele neutrale Fußball-Fans werden sich genau das wahrscheinlich wünschen - und die Anhänger der Dortmunder natürlich ohnehin. Mit Jadon Sancho hat man zwar einen seiner besten Spieler abgeben müssen (wechselte zu Manchester United), dafür konnte Erling Haaland aber gehalten werden. Zudem waren die Eindrücke aus der Vorbereitung positiv und in der ersten Pokalrunde hatte der BVB mit Drittligist Wehen Wiesbaden beim 3:0-Auswärtssieg keine Mühe.

Frankfurt hingegen, wo mit Oliver Glasner ebenfalls ein neuer Trainer in Amt und Würden ist, musste im DFB-Pokal schon den ersten heftigen Rückschlag einstecken. Bei Drittligist Waldhof Mannheim unterlagen die Hessen vergangenes Wochenende mit 0:2 und haben sich damit aus einem Wettbewerb bereits verabschiedet. Kann die SGE mit einem Sieg zum Bundesligastart in Dortmund gleich wieder für eine Wende der Stimmungslage sorgen?

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und STREAM sehen: In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie das funktioniert. Außerdem erklären wir Euch, wo die Highlights der Partie laufen und Ihr könnt eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Teams einsehen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt heute: So wird die Bundesliga am Samstagabend übertragen

Begegnung Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt Datum Samstag, 14. August 2021 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park (Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV sehen: Geht das?

Endlich ist die Bundesliga aus der Sommerpause zurück und nach dem Auftaktspiel zwischen Gladbach und Bayern am Freitag steht nun auch der erste Samstag der neuen Saison an. Wie sieht es mit der Übertragung des Topspiels am Samstagabend aus? Hat sich da etwas geändert?

Nein, es hat sich nichts geändert. Zwar überträgt Sky nicht mehr so viel Bundesliga wie noch vergangenes Jahr, aber der Samstag gehört weiterhin voll und ganz dem Pay-TV-Sender aus Unterföhring. Das heißt: Auch das Spiel am Samstagabend um 18.30 Uhr zwischen dem BVB und Frankfurt wird live und exklusiv auf Sky gezeigt und läuft daher nicht live im Free-TV.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV: Die Übertragung auf Sky

Sky ist der einzige Sender, bei dem Ihr Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV anschauen könnt. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) oder auf Sky Sport Bundesliga UHD seht Ihr die 90 Minuten aus dem Signal-Iduna-Park live und in voller Länge.

Die Vorberichte beginnen bereits um 17.30 Uhr am Samstag, also eine Stunde vor dem Anpfiff. Kommentator des Spiels wird ab 18.30 Uhr dann Wolff Fuss sein.

Um Sky sehen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Abonnement, Ihr könnt BVB gegen Frankfurt dort also nicht kostenlos schauen. HIER könnt Ihr Euch über die verschiedenen Angebote und Preise bei Sky schlau machen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt heute live auf Sky sehen:

Vorberichte ab : Samstag, 14. August, 17.30 Uhr

: Samstag, 14. August, 17.30 Uhr Spielbeginn: Samstag, 14. August, 18.30 Uhr

Samstag, 14. August, 18.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD

: Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD Kommentator: Wolff Fuss

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Auch für den LIVE-STREAM gilt: Das Samstagabendspiel der Bundesliga ist weiterhin auf Sky zuhause. Der Pay-TV-Sender hat für all diejenigen, die kein Fernsehgerät zuhause haben oder gerade unterwegs sind, zwei Möglichkeiten in petto, die Inhalte zu streamen.

Die erste jener Möglichkeiten ist Sky Go. Jeder Kunde erhält bei Abschluss seines Abonnements auch die Zugangsdaten zu dem hauseigenen Streamingdienst und kann sich dort dann ohne Zusatzkosten stets anmelden. Die Inhalte sind identisch mit jenen im TV, auch auf Sky Go läuft BVB vs. Frankfurt heute also auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) oder Sky Sport Bundesliga UHD im LIVE-STREAM.

BVB vs. Eintracht Frankfurt heute live: Sky Ticket zeigt die Bundesliga im LIVE-STREAM

Option Nummer zwei ist Sky Ticket. Hier muss man kein Abonnement abgeschlossen haben, um BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM zu sehen.

Stattdessen kann man sich spontan ein Sky Ticket buchen, entweder für einen Tag, einen Monat oder ein ganzes Jahr. Alle Informationen zu den verschiedenen Angeboten und den Kosten erhaltet Ihr hier auf der Webseite von Sky Ticket.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt heute live: Wo laufen die Highlights der Bundesliga?

In Sachen Highlights habt Ihr sogar drei verschiedene Optionen, wie Ihr die besten Szenen von BVB gegen Eintracht Frankfurt heute noch einmal in der Zusammenfassung sehen könnt.

Zunächst einmal sendet Sky in der Nachberichterstattung unmittelbar im Anschluss an die 90 Minuten natürlich die Highlights der Partie. Dass Ihr dafür allerdings Sky-Kunde sein oder ein Sky Ticket buchen müsst, haben wir Euch ja weiter oben erklärt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt: Die Highlights auf DAZN sehen

Option Nummer zwei ist DAZN. Der Streamingdienst aus Ismaning, der zum Beispiel seit dieser Saison auch alle Freitags- und Sonntagsspiele live zeigt, stellt bereits ab 20.30 Uhr am Samstag, also kurz nach Abpfiff, einen Highlight-Clip für Dortmund vs. Frankfurt zur Verfügung. Jeder DAZN-Abonnent kann sich jenen dann in der Highlight-Show anschauen, die stündlich wiederholt wird und ab 0 Uhr auf Abruf zur Verfügung steht.

Die Preise für DAZN liegen bei 14,99 Euro monatlich im Monatsabo oder einmalig 149,99 Euro für ein Jahresabo. Neben allen Bundesliga-Highlights sowie vielen Live-Spielen aus der deutschen Beletage überträgt DAZN auch fast alle Partien der Champions League im LIVE-STREAM, dazu die Ligue 1 mit Lionel Messi, LaLiga oder anderen Topsport aus der NBA, NFL oder vom Darts. Der erste Monat bei DAZN ist kostenlos.

Das Stadion putzt sich raus! ✨🧹



25.000 Schwarzgelbe dürfen am Samstag beim Liga-Auftakt des #BVB gegen Frankfurt dabei sein. Dafür laufen die Vorbereitungen im und am Stadion schon auf Hochtouren. pic.twitter.com/aH7i9kpgEK — Borussia Dortmund (@BVB) August 11, 2021

Im Free-TV laufen die ersten Highlight-Bilder von BVB vs. Frankfurt übrigens im ZDF. Im Aktuellen Sportstudio, das in der Regel um 23 Uhr am Samstagabend beginnt, nimmt die ausführliche Zusammenfassung des Topspiels einen wichtigen Platz ein.

BVB vs. Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Goal hat für all diejenigen, die BVB vs. Eintracht Frankfurt heute nicht live im TV oder im STREAM verfolgen können, einen kostenlosen LIVE-TICKER im Angebot.

Fällt im Signal-Iduna-Park ein Tor, erfahrt Ihr es bei uns beinahe in Echtzeit, zudem werden Euch im TICKER alle wichtigen Spielszenen anschaulich beschrieben. HIER geht's direkt dorthin!

BVB vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

Wie sieht die erste BVB-Aufstellung von Marco Rose in der Bundesliga aus? Und wie läuft Eintracht Frankfurt heute auf? Rund eine Stunde vor Spielbeginn, also gegen 17.30 Uhr, erfahrt Ihr es genau hier.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt: TV, LIVE-STREAM, Highlights - die Übertragung der Bundesliga heute