Waldhof Mannheim vs. Eintracht Frankfurt live: Der DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER

Im ersten Pflichtspiel des neuen Trainers Oliver Glasner ist Eintracht Frankfurt in der 1. Runde des DFB-Pokals am Sonntag bei Drittligist Waldhof Mannheim gefordert. Der Anstoß im Carl-Benz-Stadion ertönt heute um 15.30 Uhr.

Frankfurt will natürlich unbedingt mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison starten und hat im Pokal ohnehin immer hohe Ambitionen. Nach dem starken fünften Platz im Vorjahr wird es spannend zu sehen sein, wie sich die Hessen unter dem neuen Coach in der Spielzeit 2021/22 schlagen.

Mannheim hat in der 3. Liga indes schon die ersten beiden Spiele der neuen Saison absolviert, blieb allerdings noch sieglos. Einem enttäuschenden 0:2 gegen Magdeburg zuhause zum Auftakt folgte ein 1:1 bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund.

Waldhof Mannheim vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER: Die 1. Runde im DFB-Pokal

Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt Anpfiff: 15.30 Uhr Tore - Aufstellung Mannheim Königsmann - Sommer, Seegert, Verlaat, Donkor - Russo, Rossipal, Boyamba, Costly, Schnatterer - Martinovic Aufstellung Frankfurt Trapp - Ndicka, Hinteregger, Tuta - Da Costa, Sow, Rode, Lenz - Lindström, Kamada - Borre Gelbe Karten -

Vor Beginn | Eintracht Frankfurt blickt auf fünf Pokalsiege zurück, zuletzt 2018 im Finale gegen den FC Bayern, als Frankfurts scheidender Trainer Niko Kovac seinen zukünftigen Arbeitgeber besiegen konnte. Im Jahr danach folgte dann aber als amtierender Pokalsieger das ernüchternde Erstrundenaus gegen Regionalligist Ulm.

Vor Beginn | In den vergangenen drei Jahren war der SV Waldhof stets in der 1. Runde des Pokals vertreten, schied aber jeweils in eben jener vorzeitig aus. 1939 erreichte man einst das Finale, verlor dort aber gegen den späteren Sieger Nürnberg. 1953 (Essen) und 1986 (FC Bayern) ging es jeweils bis ins Halbfinale.

Vor Beginn | Der SV Waldhof hat bereits zwei Pflichtspiele absolviert, in der 3. Liga aber nur einen Punkt gegen Dortmund II einfahren können. Unter der Woche gab es zumindest einen 10:0-Muntermacher gegen die Amateure von Elztal in der 3. Runde des badischen Landespokals.

Vor Beginn | Mit Neu-Trainer Oliver Glasner und dem ein oder anderen neuen Gesicht auf dem Rasen hat die Eintracht eine insgesamt solide Vorbereitung durchlaufen: Gegen Sandhausen, Gießen und bei der Generalprobe vergangener Woche gegen St. Etienne konnte man gewinnen. Gegen Wiesbaden und Strasbourg setzte es jeweils eine Niederlage.

Vor Beginn | Erst vor zwei Jahren trafen sich der Waldhof und die Eintracht schon einmal in der 1. Pokalrunde. Frankfurt gewann dabei mit 5:3 im Carl-Benz-Stadion, musste in einer wilden Partie gegen den mutig aufspielenden Nachbarn aber alles reinwerfen. Ein ähnliches Spektakel darf es auch gerne heute geben!

Vor Beginn | Ohne Andre Silva, der bekanntlich zu Liga-Konkurrent Leipzig gewechselt ist, dafür mit drei Neuzugängen geht die Eintracht in ihr erstes Pflichtspiel der neuen Saison: Lenz. Lindström und Silva-Ersatz Borre stehen in der Startelf. Überraschend nur auf der Bank: Younes, dem eine Wechselgedanken nachgesagt werden.

Vor Beginn | Die Eintracht geht mit dieser Elf ins Pokalspiel: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - da Costa, Sow, Rode, Lenz, Kamada, Lindström - Borre.

Vor Beginn | Gottschling, Gohlke, Saghiri und Wagner rotieren nach dem zurückliegenden Drittliga-Spiel gegen den BVB II auf die Bank. Sommer, Seegert, Russo und Neuzugang Rossipal stehen dafür in der Startelf.

Vor Beginn | Der SV Waldhof beginnt mit: Königsmann - Sommer, Seegert, Verlaat, Donkor - Russo, Rossipal - Costly, Boyamba, Schnatterer - Martinovic.

Vor Beginn | Herzlich willkommen bei der Begegnung der 1. Runde im DFB-Pokal zwischen Waldhof Mannheim und Eintracht Frankfurt.

Waldhof Mannheim vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Mannheim:

Königsmann - Sommer, Seegert, Verlaat, Donkor - Russo, Rossipal, Boyamba, Costly, Schnatterer - Martinovic

Frankfurt setzt auf folgende Aufstellung:

Trapp - Ndicka, Hinteregger, Tuta - Da Costa, Sow, Rode, Lenz - Lindström, Kamada - Borre

Mannheim vs. Frankfurt im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der SV Waldhof Mannheim und Eintracht Frankfurt treffen zum 6. Mal im DFB-Pokal aufeinander. Gegen kein anderes Team trat Mannheim so oft im Pokal an und nur gegen den FC Bayern verloren die Mannheimer öfter (5-mal) und kassierten mehr Gegentore (12) als gegen die SGE (3 Niederlagen und 11 Gegentore).

Der SV Waldhof Mannheim wartet seit 10 Pflichtspielduellen (seit 1989) auf einen Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Nur einmal zuvor im deutschen Profifußball hatte Waldhof Mannheim eine längere sieglose Serie gegen einen Gegner: 11 Pflichtspiele zwischen 1984 und 1989 gegen den FC Bayern München.

Die beiden Teams trafen bereits 2019/20 in der 1. Runde des DFB-Pokals aufeinander, die Eintracht konnte jenes Duell mit 5-3 für sich entscheiden. Nur einmal zuvor erzielte Mannheim in einem Pokalspiel 3+ Tore und schied aus (beim 4-5 beim SG SS Straßburg im August 1942).

Nachdem Waldhof Mannheim von 2004 bis 2018 kein einziges Mal im Hauptbewerb des DFB-Pokals stand, sind die Mannheimer nun zum 3. Mal in Folge in der 1. Pokalrunde. Das Ziel ist es nun erstmals seit der Saison 2002/03 die 1. Pokalrunde zu überstehen (damals 4-3 i.E. gegen den 1. FC Saarbrücken).

SV Waldhof Mannheim verlor jedes seiner letzten 4 Pokalspiele, nie zuvor verloren die Mannheimer so viele Pokalpartien in Folge. Auch eine so lange Serie ohne Weiße Weste wie aktuell (11 Pokalspiele) gab es für Mannheim noch nie zuvor.

Eintracht Frankfurt traf in jeder seiner letzten 18 Pokalpartien und würde mit einem Treffer gegen Waldhof Mannheim den Vereinsrekord einstellen: zwischen August 1978 und Oktober 1981 traf die SGE in 19 Spielen im DFB-Pokal hintereinander.

Waldhof Mannheim schied in den letzten 5 Pokalduellen mit Bundesligisten aus, letztmals kam der Waldhof in der 3. Runde 1999/00 gegen ein BL-Team weiter (damals 3-2 n.V. gegen Bayer 04 Leverkusen).

Eintracht Frankfurt verlor jedes seiner 3 letzten Auswärtspflichtspiele. Zuletzt hatte die SGE im Herbst 2019 eine ebenso lange Niederlagenserie in der Fremde, eine längere zuletzt im Frühjahr 2018 (damals 5).

Eintracht Frankfurts neuer Cheftrainer Oliver Glasner absolvierte mit dem VfL Wolfsburg 3 DFB-Pokalspiele gegen unterklassige Vereine und gewann jede Partie. Seine Mannschaft erzielte darüber hinaus in jedem dieser Spiele mindestens 4 Tore (13 insgesamt).

Filip Kostic wird Eintracht Frankfurt aufgrund einer Sperre fehlen. In der Vorsaison legte er 14 Pflichtspieltore auf, mehr als jeder andere SGE-Spieler.

Waldhof Mannheim vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Bundesligist Eintracht Frankfurt muss in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Waldhof Mannheim auf ein Quartett verzichten. Flügelspieler Filip Kostic sitzt das letzte Spiel seiner Sperre aus der Saison 2019/20 ab, Ajdin Hrustic befindet sich nach seiner Corona-Infektion noch in Quarantäne. Dazu fehlt Ragnar Ache (Oberschenkelprobleme) nach seinem Olympiaausflug ebenso verletzt wie Almamy Toure (Sehnenverletzung).

Für Leistungsträger Kostic habe die SGE mit Steven Zuber und Christopher Lenz aber "gute Alternativen", betonte Trainer Oliver Glasner. Der Österreicher feiert gegen den Drittligisten am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) sein Pflichtspieldebüt.

"Wir nehmen das Spiel gegen Mannheim sehr ernst", sagte der 46-Jährige: "Wir haben den Vorteil, dass wir schon zwei Ligaspiele des Gegners analysieren konnten." Es sei eine "konzentrierte Leistung" nötig, um in die zweite Runde einzuziehen.

Quelle: SID

