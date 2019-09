BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights, LIVE-TICKER und Co. - So wird die Bundesliga heute übertragen

Wer zeigt / überträgt das Bundesliga-Duell BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert Euch die Antworten.

Am vierten Spieltag der Bundesliga empfängt der BVB (Borussia Dortmund) die Werkself von Bayer Leverkusen. Die Partie findet im Signal-Iduna-Park statt. Anstoß ist am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr.

Der BVB ist um Wiedergutmachung bemüht. Schließlich haben die Schwarz-Gelben vor der Länderspielpause überraschend und mit einer wenig ansehnlichen Leistung mit 1:3 bei Aufsteiger Union Berlin verloren. Zuhause ist der BVB jedoch noch ungeschlagen: Im ersten Heimspiel setzte es einen 5:1-Kantersieg gegen den FC Augsburg.

Bayer Leverkusen ist im Gegensatz zu Dortmund auch insgesamt noch ungeschlagen. Die ersten beiden Partien gegen den SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf wurden beide gewonnen. Im vergangenen Heimspiel reichte es dann jedoch nur zu einem torlosen Remis gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

Wer entscheidete das Duell für sich - Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen? In diesem Artikel verraten wir Euch folgendes:

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen live im TV ?

? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM ?

? BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: Die Highlights

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: Die Bilanz

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: Die Aufstellungen

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute live: Das -Duell im Detail

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute live im TV schauen - Geht das?

Findet Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen zurück in die Spur? Ihr könnt live dabei sein. In diesem Abschnitt verraten wir Euch, welcher Sender das Duell heute live im TV überträgt. Los geht's!

Sky zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute live im Pay-TV

Sky ist Eure einzige Option, wenn Ihr die Bundesliga am heutigen Samstag live erleben wollt. Nur Sky überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen live und in voller Länge im TV. Dabei bleibt es Euch überlassen, ob Ihr das Duell beider Mannschaften lieber live im Einzelspiel oder in der Konferenz schauen wollt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen im Einzelspiel:

ab 15.15 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD

live auf und Kommentator: Martin Groß

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen in der Konferenz:

ab 14 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

live auf und Kommentator: Frank Buschmann

Frank Buschmann Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Experte: Didi Hamann

Doch Achtung: Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein Abonnement, wenn Ihr den BVB gegen Bayer Leverkusen live bei Sky sehen wollt. Dieses müsst Ihr im Vorfeld beim Bezahlsender abgeschlossen haben. Mehr Informationen zu Preisen, Angeboten und Vertragslaufzeiten erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE-STREAM sehen - So geht's!

Sky bietet Euch nicht nur die Übertragung der Partie live im TV. Der Bezahlsender übernimmt am Bundesliga-Samstag auch die Übertragung von Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM. Die Möglichkeiten, das Spiel live im Internet zu sehen, stellen wir Euch nun vor.

Sky Go zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE-STREAM

Ihr wollt den BVB gegen Bayer Leverkusen live im Internet sehen? Dann aufgepasst: Sky Go zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Auch live im Internet habt Ihr bei Sky Go die Wahl, ob Ihr die Partie live im Einzelspiel oder in der Konferenz sehen wollt. Für beide Optionen steht jeweils ein LIVE-STREAM zur Verfügung.

Doch auch die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos. Voraussetzung, um die zahlreichen LIVE-STREAMS bei Sky Go nutzen zu können, ist ein Abonnement beim Bezahlsender. Seid Ihr im Besitz eines solchen, erhaltet Ihr einen Log-In für den Online-Dienst und könnt Euch ganz einfach bei Sky Go anmelden.

Die kostenlose Sky-Go-App gibt's hier:

Sky Ticket zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE-STREAM

Habt Ihr keine große Lust auf ein langfristiges Sky-Abonnement? Dann seid Ihr bei Sky Ticket genau an der richtigen Adresse. Dieses Angebot des Bezahlsenders ermöglicht es Euch, lange Vertragslaufzeiten bei Sky zu umgehen.

Und das Beste? Sky Ticket zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Um das BVB-Spiel sehen zu können, ist das Sportpaket bei Sky Ticket notwendig. Mehr Informationen zu Sky Ticket erhaltet Ihr unter diesem Link.

Die Kosten für das Sportpaket bei Sky Ticket:

Das Monatsticket. Dieses kostet im ersten Monat 9,99 Euro . Im Anschluss erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich . Das Abonnement lässt sich aber jederzeit monatlich kündigen .

Dieses kostet im ersten Monat . Im Anschluss erhöht sich der Preis auf . Das Abonnement lässt sich aber . Das Tagesticket: Mit diesem könnt Ihr Sky Ticket für 24 Stunden nutzen. Die Kosten betragen einmalig 9,99 Euro.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: So seht Ihr die Highlights

Ihr habt das Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen verpasst? Kein Problem. Schaut doch mal bei Deutschlands Streamingdienst Nummer eins vorbei. Nur bei DAZN gibt's die Highlights zu BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff der Partie.

Und das Beste an DAZN? Falls Ihr noch nicht im Besitz eines Abonnements beim Streamingdienst seid, könnt Ihr die Highlights zu Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen sogar vollkommen gratis bei DAZN genießen. Das war's aber noch nicht: DAZN zeigt Euch alle Highlights der 1. und gratis! Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat. Mit diesem erlebt Ihr die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang umsonst.

Der Gratismonat bei DAZN? Lohnt sich! Schließlich zeigt DAZN seit diesem Sommer die Bundesliga live! Über 40 Spiele des deutschen Fußball-Oberhauses werden in dieser Saison beim Streamingdienst im LIVE-STREAM zu sehen sein. In unserem Übersichtsartikel haben wir für Euch zusammengefasst, welche BL-Spiele konkret bei DAZN im LIVE-STREAM laufen. Die Bundesliga reicht Euch nicht? Dann hat DAZN mit der Champions League und Europa League, der Serie A, LaLiga sowie vielen weiteren Top-Ligen und Wettbewerben noch so einiges zu bieten.

Habt Ihr Bock auf einen Gratismonat bei DAZN? Dann schaut doch mal im Internet unter www.dazn.com vorbei oder ladet Euch die kostenlose DAZN-App auf Eure mobilen Geräte herunter:

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Keine Chance, BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Dann aufgepasst. Wir empfehlen Euch:

Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr während der gesamten 90 Minuten auf dem Laufenden. Schon vor dem Spiel versorgen wir Euch mit alle relevanten Informationen rund um die Partie im Signal-Iduna-Park. Rollt schließlich der Ball, verpasst Ihr keinen Treffer und erst recht keine Entscheidung zwischen dem BVB und Bayer Leverkusen.

Ihr findet den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute live: Die Aufstellungen

Mit welcher Elf startet Borussia Dortmund? Wer steht für Bayer Leverkusen von Beginn an auf dem Feld? Knapp eine Stunde vor dem Anpfiff (gegen 14.30 Uhr) erfahrt Ihr die Aufstellungen beider Mannschaften an dieser Stelle.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: Die Bilanz

BVB (Borussia Dortmund) (insgesamt bislang 86 Duelle) BAYER LEVERKUSEN 36 Siege 28 22 Unentschieden 22 28 Niederlagen 36 146 Tore 122

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen? Die Bundesliga-Übertragung im Überblick