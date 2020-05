Bundesliga Tabelle, aktuell: So steht es nach dem 28. Spieltag - Bayern München zieht dem BVB davon

Das erste Spiel des 28. Spieltages der Bundesliga ist gespielt. Hier gibt's die aktuelle Tabelle aus der Bundesliga (Stand: 26.05.2020, 20.25 Uhr).

Update, 20.24 Uhr: Die schier unersättlichen Titeljäger von Bayern München greifen dank eines Geniestreichs von Joshua Kimmich nach ihrer achten Meisterschaft in Serie. Der Rekordchampion gewann den intensiven "Geister-Gipfel" beim Verfolger Borussia Dortmund 1:0 (1:0) und geht mit sieben Punkten Vorsprung in die abschließenden sechs Spieltage der . Ein derartiges Polster hat bisher noch keine Mannschaft verspielt.

Kimmich sorgte mit einem wunderbaren Heber (43.) für den siebten Ligasieg der in diesem Jahr ungeschlagenen Bayern - und zugleich für die erste Heimniederlage der Dortmunder in dieser Saison. Zudem blieb der BVB nach 38 Heimspielen erstmals wieder ohne Torerfolg. Bayern-Torjäger Robert Lewandowski schlenzte den Ball noch spät an den Pfosten (83.).

Bundesliga Tabelle: So ist der aktuelle Stand in der Liga am 28. Spieltag

Die Tabelle ist weiterhin enorm spannend und eng. Nur wenige Punkte trennen die Spitzenteams der Liga - alles ist komplett offen. Hier gibt's die Bundesliga-Tabelle im Überblick.

1. Bayern München 28 81:28 53 64 2. 28 74:34 40 57 3. 27 68:27 41 54 4. 27 52:32 20 53 5. Borussia M'gladbach 27 53:34 19 52 6. Wolfsburg 27 36:33 3 39 7. 27 35:37 -2 37 8. Schalke 04 27 33:43 -10 37 9. TSG Hoffenheim 27 36:47 -11 36 10. 27 43:49 -6 34 11. 27 39:48 -9 34 12. 27 40:54 -14 30 13. 1. FC 27 32:47 -15 30 14. 26 41:49 -8 28 15. 1. FSV 27 36:60 -24 27 16. 27 29:52 -23 24 17. 26 29:59 -30 21 18. 07 27 31:55 -24 18

Der 28. Spieltag der Bundesliga im Überblick