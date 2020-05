Eintracht Frankfurt - SC Freiburg: TV, LIVE-STREAM, Highlights und Co. – so wird die Bundesliga übertragen

Englische Wochen in der Bundesliga: Am Dienstag muss Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg ran. Goal liefert die Infos zur Übertragung.

Das Programm nach der Corona-Pause ist taff für die Teams. Der 28. Spieltag bedeutet englische Woche in der und somit auch Spiele am Dienstag und Mittwoch. gegen wird am Dienstag, 26. Mai in der Commerzbank-Arena in Frankfurt ausgetragen.

Beide Teams hatten einen 27. Spieltag zum Vergessen. Die Eintracht kassierte in München beim FCB fünf Tore und erzielte selbst nur zwei. Damit stehen die Frankfurter jetzt auf dem 13. Platz und befinden sich nach wie vor im hinteren Teil der Tabelle. Der Trend der Adler ist ebenfalls nicht berauschend: in den letzten fünf Spielen gab es vier Niederlagen und nur ein Unentschieden. Falls nicht bald eine Trendwende ansteht, muss sich das Team von Adi Hütter eventuell noch Sorgen um den Abstieg machen. Auf den Relegationsplatz sind es nur noch fünf Punkte Abstand.

Für Freiburg lief der letzte Spieltag zwar auch anders als geplant, ein 0:1 gegen zu Hause, aber insgesamt steht das Team von Christian Streich besser da in der Tabelle. Mit 37 Punkten stehen die Breisgauer auf dem 7. Rang, einen Platz vor Schalke, die aber auch ein Spiel weniger haben. Christian Streich hob nochmals die fehlende Emotionalität in den leeren Stadien hervor. Normalerweise werden die Freiburger, vorallem zu Hause, von Ihren Fans nach vorne getrieben, nicht so während der aktuellen Situation mit den Hygienebestimmungen der DFL.

Mehr Teams

In diesem Artikel gibt es von Goal alle Informationen zur Übertragung im TV, dem LIVE-STREAM, dem LIVE-TICKER sowie der Alternativen auf DAZN und anschließend die Aufstellungen der Teams.

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg live sehen: Das Duell im Überblick

Wettbewerb 28. Spieltag, Bundesliga Spielbeginn 20.30 Uhr Datum Dienstag, 26. Mai 2020 Ort Commerzbank-Arena, Frankfurt

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg heute live im TV sehen - so geht's

Anders als die vorherigen Spieltage in der Bundesliga nach dem Re-Start, wird der 28. Spieltag nicht im Free-TV gezeigt. Sky zeigte die Konferenzschaltungen des 26. und 27. Spieltages kostenlos auf Sky News HD, jedoch wurde das Angebot eingestellt.

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg: Das Spiel im TV bei Sky anschauen

Obwohl das Spiel nicht im Free-TV übertragen wird, ist es trotzdem möglich, das Duell zwischen Frankfurt und Freiburg im Pay-TV zusehen. Sky bietet das Spiel live und in voller Länge über den Sender Sky Sport Bundesliga 6 (HD) an.

Zusätzlich wird der Bezahlsender auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) die Konferenz mit den anderen Spielen am Dienstag ausstrahlen. Das Spiel wird hier live ab 20.30 Uhr in voller Länge gezeigt und bereits eine Stunde vorher beginnen die Vorberichte.

Auf der Sky-Webseite findet Ihr alle Infos zu den buchbaren Paketen.

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg heute im LIVE-STREAM sehen: Die Möglichkeiten

Neben dem normalen TV-Empfang bietet Sky die Möglichkeit, das Spiel als LIVE-STREAM zu sehen. Dafür bietet der Pay-TV-Sender zwei Optionen an. Welche das sind, erfahrt Ihr in diesem Abschnitt.

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg heute im LIVE-STREAM mit Sky Go und Sky Ticket sehen

Über die Sky Go App könnt Ihr genauso beim Spielgeschehen dabei sein, wie mit dem Sky Ticket. Die Sky Go App und das Sky Ticket laufen auf diversen Endgeräten, wie Smartphone, Tablet oder Notebook. Mit dem LIVE-STREAM seid Ihr also nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs stets auf dem Laufenden und könnt das ganze Spiel über das Internet verfolgen. Auch im LIVE-STREAM gelten die gleichen Zeiten wie im TV - Anstoß 20.30 Uhr und Beginn der Vorberichte bereits um 19.30 Uhr.

Die App für Sky Go kann ganz einfach im iTunes Store oder Google Playstore heruntergeladen werden. Auch für den PC und Mac gibt es eine App.

Es ist Zeit den Gegner unter die Lupe zu nehmen! Hier kommt der #SGESCF - Deutsche Bank Gegnercheck:

📈 Formkurve: Nach dem Zähler in Leipzig folgte ein Dämpfer gegen @werderbremen

👨‍🏫 Taktiktafel: Trainer Streich wechselt zwischen zwei Systemen #SGE @DeutscheBankAG pic.twitter.com/jr9nxth98B — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 25, 2020

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg live sehen: Die Bundesliga im LIVE-TICKER bei Goal

Neben den Übertragungen auf dem TV oder dem LIVE-STREAM bietet Goal mit dem LIVE-TICKER zur Begegnung Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg die passende Ergänzung. Der Live-TICKER ist ideal, wenn Ihr keine Zeit habt das Spiel live zu sehen oder einfach zusätzliche Informationen über das Duell haben möchtet.

Goal versorgt Euch mit interessanten Statistiken und Analysen zum aktuellen Spielgeschehen. Das komplette LIVE-TICKER-Angebot auf Goal ist für Euch natürlich völlig kostenlos.

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg live sehen: Alle Highlights auf DAZN

Neben den Möglichkeiten, das Spiel live zu verfolgen, bietet DAZN noch die Highlights der Bundesliga nach Spielende. Nach Abpfiff müssen nur 40 Minuten vergehen, dann kommt Ihr in den Genuss der besten Aktionen, Tore und sonstigen sehenswerten Szenen des Spiels in einer spannenden Zusammenfassung sehen könnt.

Um das Angebot von DAZN wahrnehmen zu können, ist ein Account erforderlich. Entweder Ihr seid schon im Besitz eines Accounts oder Ihr testet den Gratismonat. Dadurch steht Euch das gesamte Programm auf DAZN für 30 Tage zur uneingeschränkten Verfügung. Neben einigen Bundesligaspielen, der kompletten , und bietet DAZN noch das volle Paket mit Blick auf NBA, NFL, NHL und tausenden weiteren Sportevents.

Sollte Euch das Angebot gefallen haben, dann ist ein Abonnement schnell eingerichtet. Mehr Infos zu den Preisen auf DAZN findet Ihr hier.

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg live sehen: Die Aufstellung der beiden Mannschaften

Welche Spieler Hütter und Streich auf den Platz schicken werden, könnt Ihr kurz vor Spielbeginn hier sehen.