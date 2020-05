Werder Bremen vs. Gladbach: TV, LIVE-STREAM, Highlights und Co. – die Übertragung der Bundesliga heute

Die im Abstiegsstrudel steckenden Nordlichter treffen auf die Fohlen aus Gladbach. Wo die Partie im TV und LIVE-STREAM läuft, erfahrt Ihr hier.

Erste englische Woche nach der Corona-Pause: Der abstiegsbedrohte SV trifft auf die Fohlen aus Gladbach. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Aufeinandertreffen heute im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

Der 28. Spieltag der wird unter der Woche ausgetragen. Am Dienstag, den 26. Mai, trifft unter anderem der SV Werder Bremen auf Borussia Mönchengladbach. Der Ball rollt im WOHNINVEST-Weserstadion ab 20.30 Uhr.

Die Gastgeber konnten nach sieben Bundesliga-Pleiten in Serie am Wochenende endlich wieder einen Dreier einfahren. Mit zehn Mann erkämpften die Mannen von Florian Kohfeldt sich am Ende ein 1:0 beim SC Freiburg. Der Abstand auf die Fortuna und damit auf den Relegationsplatz ist auf drei Zähler geschrumpft und Werder hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand (am 3. Juni gegen Frankfurt). Da könnten die ausgebremsten Fohlen zur rechten Zeit kommen.

Die Borussia vom Niederrhein musste sich im Topspiel am Samstag gegen Tabellennachbar Leverkusen nicht nur 1:3 geschlagen geben, sondern verlor auch den vierten Rang an den rheinischen Rivalen. Um den Anschluss an die Champions-League-Plätze nicht zu verlieren, müssen an der Weser wieder Punkte her.

Wer das Spiel zwischen Bremen und Gladbach überträgt, verraten wir Euch in diesem Artikel. Das Spiel kommt sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM. Ergänzend präsentieren wir Euch an dieser Stelle rechtzeitig vor Anpfiff die Aufstellungen der Teams.

Werder Bremen vs. Gladbach heute live: Die Fakten zum Spiel der Bundesliga

Partie SV Werder Bremen - Datum Dienstag, 26. Mai Uhrzeit 20.30 Uhr Stadion WOHNINVEST-Weserstadion, Bremen

Werder Bremen gegen Gladbach: Bundesliga heute live im TV schauen

Nachdem im Anschluss an die Corona-Pause die ersten beiden Samstagskonferenzen der Bundesliga nicht nur bei Sky, sondern frei empfangbar im Free-TV zu sehen waren, hat sich dies mit dem vergangenen Wochenende wieder geändert. Ab sofort sind alle Spiele der Bundesliga wieder ausschließlich via Pay-TV zu sehen. Während Sky hierbei die Oberhand hat, werden auch einige Partien von DAZN ausgestrahlt.

Werder Bremen vs. Mönchengladbach heute live bei Sky im TV

Wie alle Spiele an diesem Dienstag wird das Spiel zwischen Bremen und Gladbach von Sky übertragen. Auf Sky Sport Bundesliga 4 HD und Sky Sport Bundesliga 4 startet die Ausstrahlung um 20.25 Uhr und somit fünf Minuten vor Spielbeginn. Oliver Seidler ist der Mann am Mikrofon, der Euch als Kommentator durch den Abend führen wird.

Alle Infos zur Übertragung des Spiels auf einen Blick:

Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Beginn der Übertragung : 20.25 Uhr

: 20.25 Uhr Kanäle : Sky Sport Bundesliga 4 HD und Sky Sport Bundesliga 4

: Sky Sport Bundesliga 4 HD und Sky Sport Bundesliga 4 Kommentator: Oliver Seidler

Um die Partie auf diese Weise verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement des Pay-TV-Senders. Dieses ist in verschiedenen Paketen buchbar. Genaue Informationen zu Umfängen und Preisen entnehmt Ihr am besten der offiziellen Homepage von Sky.

Werder vs. Gladbach heute live im LIVE-STREAM: So funktioniert es

Auch bezüglich der LIVE-STREAM-Anbieter steht Euch ausschließlich Sky zur Verfügung. Jedoch bietet der Bezahlsender in diesem Fall zwei verschiedenen Optionen.

Sky Go zeigt / überträgt Werder Bremen gegen Gladbach im LIVE-STREAM

Für die Nutzung von Sky Go müsst Ihr ein Abonnement bei Sky abgeschlossen haben. Jeder Sky Kunde erhält anschließend zu seinem Abo eine PIN zum Login und ein eigenes Passwort. Diese Daten können genutzt werden, um den Streamingdienst von Sky zu nutzen: Sky Go. Dieser beinhaltet dasselbe Programm wie im TV und versorgt Euch, wenn Ihr unterwegs seid.

Die hierzu benötigte App von Sky Go könnt Ihr euch sowohl auf dem Laptop als auch auf Smartphone oder Tablet herunterladen:

Sky Ticket zeigt / überträgt Werder Bremen gegen Gladbach heute live im LIVE-STREAM

Eine spontane Möglichkeit, in den Sport-Genuss von Sky zu kommen, lautet Sky Ticket. Hierbei bindet Ihr Euch vertraglich nicht über einen längeren Zeitraum, sondern schließt lediglich monatliche Abos ab. Auch auf diesem Weg könnt Ihr am heutigen Dienstag Bremen gegen Gladbach (20.30 Uhr) im LIVE-STREAM verfolgen.

Sky Ticket kostet im ersten Monat 9,99 Euro, ehe der Preis ab dem zweiten Monat auf 29,99 Euro ansteigt. Wer Genaueres erfahren möchte, der wird hier fündig.

Werder Bremen vs. Gladbach heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Aufstellungen bekanntgegeben werden, bekommt Ihr sie an dieser Stelle zu sehen.

Werder Bremen gegen Mönchengladbach: Highlights auf DAZN sehen

Solltet Ihr nicht über ein Sky-Abo verfügen, heißt das nicht, dass Ihr auf Bewegtbild-Material verzichten müsst, denn der Streamingdienst DAZN zeigt nicht nur die Bundesliga-Spiele von Freitag- und Montagabend sowie am Sonntag um 13.30 Uhr live, sondern versorgt seine Abonennten auch fleißig mit Highlight-Videos.

Im Falle der Bundesliga werden diese Clips bereits 40 Minuten nach Abpfiff zur Verfügung gestellt. Dabei könnt Ihr unterscheiden zwischen der langen Version (bis zu sechs Minuten) und der Kurzfassung (etwa zwei Minuten).

Einzige Voraussetzung hierfür ist ein laufendes Abonnement. Während der erste Monat kostenlos ist, belaufen sich die Kosten folglich auf 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro pro Jahr. Dafür bekommt Ihr nicht nur die Bundesliga, sondern jede Menge weiteren europäischen Spitzenfußball sowie US-Sport, Darts, Tennis, Kampfsport und vieles weitere aus der Welt des Sports. Insgesamt strahlt DAZN mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr aus.

In diesem Artikel aktualisieren wir für Euch regelmäßig das aktuelle Fußball-Programm des Mulitsport-Streaming-Anbieters.

Werder Bremen – Gladbach heute live im LIVE-TICKER verfolgen

Weder Sky noch DAZN? Trotzdem kein Problem! Mit unserem Goal LIVE-TICKER. Hier versorgen wir Euch mit allen wichtigen Informationen rund um die Partie, sodass Euch mit Sicherheit keine spielentscheidende Situation entgehen wird.