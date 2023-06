DFB-Pokal: Münster zieht Bayern-Los, BVB muss nach Mainz

32 Spiele gibt es in der ersten Runde des DFB-Pokals - und die 64 Klubs wissen nun, mit wem sie es zu tun bekommen.

WAS IST PASSIERT? Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster hat für den Auftakt der neuen DFB-Pokal-Saison das große Los gezogen und darf Bayern München empfangen. Das Bundesliga-Gründungsmitglied trifft in der ersten Hauptrunde auf den Rekordsieger, das ergab die Auslosung am Sonntag durch die Stabhochspringerin Sarah Vogel und den DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

RB Leipzig beginnt seine Mission Cupverteidigung beim Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden, Finalist Eintracht Frankfurt tritt beim Viertligisten Lokomotive Leipzig an. Vizemeister Borussia Dortmund bekommt es mit dem Regionalligisten TSV Schott Mainz zu tun.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Die erste Pokal-Runde wird vom 11. bis 14. August ausgespielt, eine Woche vor dem Start der Bundesligasaison. Meister Bayern und Pokalsieger Leipzig spielen allerdings am 12. August um den Supercup, ihre Pokal-Auftritte finden daher erst Ende September statt. Das Finale wird am 25. Mai 2024 wie üblich im Berliner Olympiastadion ausgetragen.

EIN BLICK AUF DIE PARTIEN:

BUNDESLIGA - 2. LIGA

Wehen Wiesbaden - RB Leipzig

SV Elversberg - FSV Mainz 05

VfL Osnabrück - 1. FC Köln

BUNDESLIGA - 3. LIGA

Preußen Münster - Bayern München

Arminia Bielefeld - VfL Bochum

Viktoria Köln - Werder Bremen

VfB Lübeck - TSG Hoffenheim

SpVgg Unterhaching - FC Augsburg

BUNDESLIGA - 4. LIGA (REGIONALLIGA)

FC Teutonia 05 Ottensen - Bayer Leverkusen

FC-Astoria Walldorf - Union Berlin

1. FC Lok Leipzig - Eintracht Frankfurt

TSV Schott Mainz - Borussia Dortmund

TSG Balingen - VfB Stuttgart

FC Homburg - Darmstadt 98

BUNDESLIGA - 5. LIGA (OBERLIGA)

TuS Bersenbrück - Borussia Mönchengladbach

SV Oberachern - SC Freiburg

Rostocker FC - 1. FC Heidenheim

TuS Makkabi Berlin - VfL Wolfsburg

2. BUNDESLIGA - 2. BUNDESLIGA

Eintracht Braunschweig - Schalke 04

2. BUNDESLIGA - 3. LIGA

1. FC Saarbrücken - Karlsruher SC

Rot-Weiss Essen - Hamburger SV

Jahn Regensburg - 1. FC Magdeburg

SV Sandhausen - Hannover 96

Hallescher FC - SpVgg Greuther Fürth

2. BUNDESLIGA - 4. LIGA (REGIONALLIGA)

FC Gütersloh - Holstein Kiel

Carl Zeiss Jena - Hertha BSC

FSV Frankfurt - Hansa Rostock

Energie Cottbus - SC Paderborn

FV Illertissen - Fortuna Düsseldorf

2. BUNDESLIGA - 5. LIGA (OBERLIGA)

FC Oberneuland - 1. FC Nürnberg

FC Rot-Weiß Koblenz - 1. FC Kaiserslautern

Atlas Delmenhorst - FC St. Pauli