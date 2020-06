Bundesliga heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Woche der finalen Entscheidung in der Bundesliga: Der 34. Spieltag steht auf dem Programm. Goal verrät alles zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Das Titelrennen in der ist bereits entschieden: Der FC Bayern darf sich auch in der achten Saison in Folge über die Meisterschale freuen. Große Spannung hat das deutsche Oberhaus am 34. Spieltag aber trotzdem zu bieten. Wer sichert sich die Teilnahme an der , wer startet nächste Saison in der und wer muss den bitteren Gang in die antreten? All diese Entscheidungen fallen heute ab 15.30 Uhr in der Samstags-Konferenz.

Gesucht wird zunächst ein vierter Champions-League-Teilnehmer: Nach dem 3:1 gegen den liegt aktuell zwei Punkte vor , mit einem Heimsieg gegen wäre die Entscheidung gefallen. Leverkusen muss somit nach der eigenen Niederlage in Berlin gegen gewinnen und gleichzeitig auf eine Niederlage Gladbachs hoffen, um die Fohlen in der Tabelle noch zu überholen.

Eine zentrale Rolle spielt an diesem Wochenende auch das Duell um die Europa League: Der ist derzeit punktgleich mit der TSG Hoffenheim, hat allerdings eine um zehn Tore bessere Tordifferenz. Nur der sechste Tabellenplatz berechtigt zur direkten Teilnahme an der Europa League, ansonsten muss über die Qualifikation das Ticket gelöst werden. Wolfsburg ist heute gegen den FC Bayern gefordert, Hoffenheim bekommt es mit zu tun.

Im Tabellenkeller stehen und im Fokus: Welche der beiden Mannschaften folgt dem SC Paderborn ohne Umwege in die 2. Bundesliga, wer kann sich zumindest noch an den Strohhalm der Relegation klammern? Düsseldorf hat nach dem 1:1 gegen den mit zwei Punkten Vorsprung die besseren Karten. Bremen muss gegen den somit zwingend gewinnen und gleichzeitig auf Schützenhilfe von hoffen.

Die Bundesliga heute live sehen: Goal verrät Euch, wie die Spiele im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen werden.

Die Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Spiele des 34. Spieltages in der Übersicht

Die Bundesliga heute live im TV sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Mit dem Pay-TV-Anbieter Sky und dem Streamingdienst DAZN haben sich in dieser Saison gleich zwei Sender die Übertragungsrechte an der Bundesliga gesichert. Bislang lautete die Regelung, dass DAZN die Freitags- und Montagsspiele sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr überträgt und Sky alle anderen Begegnungen live darf zeigen.

Die Bundesliga heute live im TV schauen - Sky zeigt alle Einzelspiele in voller Länge

Der Haken an diesem Spieltag ist aber, dass alle Spiele am Samstag um 15.30 Uhr angestoßen werden. Daher stellt sich die Frage, wie die einzelnen Übertragungen an diesem Wochenende aufgeteilt sind. Einfacher war die Antwort jedoch selten: Alle Einzelspiele und die Konferenz werden heute bei Sky gezeigt / übertragen.

Um die Einzelspiele der Bundesliga live sehen zu können, ist allerdings ein Abonnement von Sky erforderlich. Auf der Webseite des Unternehmens findet Ihr eine Übersicht über alle Pakete, die Ihr bei Sky erwerben könnt, und die verschiedenen Zahlungsmethoden, die Euch zur Verfügung stehen.

Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket erleben

Neben der TV-Übertragung zeigt Sky die Bundesliga auch im LIVE-STREAM. Um die Spiele des 34. Spieltags unterwegs auf Euren mobilen Geräten zu streamen, stellt Euch der Pay-TV-Anbieter zwei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, die sich jeweils in der Vertragslaufzeit unterscheiden.

Für alle, die bereits Sky-Abonnent sind, ist Sky Go kostenlos, denn mit dem Login-PIN, den Ihr bei Abschluss Eures Vertrags erhalten habt, könnt Ihr automatisch auf den Streamingdienst zugreifen. Um das Angebot nutzen zu können, müsst Ihr lediglich die kostenlose Sky-Go-App aus dem Google Play-Store oder dem App-Store installieren.

Wenn Ihr bislang kein Sky-Abo besitzt, dann hat der Sender das Sky Ticket für Euch im Angebot, das monatlich gekündigt werden kann. Für 29,99 Euro kommt Ihr mit dem End-Of-Season-Ticket derzeit in den Genuss der Einzelspiele der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie aller Spiele der Premier League.

Die Bundesliga heute live im TV sehen: So werden die Highlights gezeigt / übertragen

Indem die Übertragungsrechte für den 34. Spieltag exklusiv bei Sky liegen, wird die Bundesliga heute auch nicht live im Free-TV übertragen. Die Highlights der Begegnungen könnt Ihr aber trotzdem im frei empfangbaren Fernsehen erleben: Der kostenlose Probemonat von DAZN macht es möglich.

Die Highlights der Bundesliga bei DAZN anschauen

DAZN hat die Highlights aller Bundesliga-Spiele für Euch im Programm. Bereits 40 Minuten nach dem Ende findet Ihr eine Zusammenfassung der jeweiligen Begegnung auf der Plattform. Somit könnt Ihr Euch auch ohne Sky-Abo die besten Szenen des Wochenendes im Video ansehen.

Um auf die Highlights bei DAZN zugreifen zu können, müsst Ihr trotzdem ein Abonnement abschließen. Jedoch erhalten alle Neukunden bei ihrer Anmeldung einen Gratismonat von DAZN, mit dem Ihr das Angebot des Streamingdienstes zunächst 30 Tage testen und somit auch die Highlights kostenlos erleben könnt.

Hat Euch der Probemonat gefallen, könnt Ihr den Vertrag anschließend für monatlich 11,99 Euro oder im Jahresabo einmalig für 119,99 Euro verlängern. Solltet Ihr mit DAZN nicht zufrieden gewesen sein, könnt Ihr nach dem Gratismonat auch ohne Probleme kündigen.

Die Highlights auf der DAZN-Webseite lassen sich über alle mobilen Geräte mit einem Internetzugang anschauen. Mit der kostenlosen DAZN-App , die im Google Play-Store und App-Store zum Download bereitsteht, bringt Ihr die Angebote von DAZN zudem auch in wenigen Schritten auf Eurem Smart-TV zum Laufen.

Die Einzelspiele der Bundesliga heute live im Pay-TV: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

DATUM UHRZEIT PARTIE TV-Sender / LIVE-STREAM Samstag, 27. Juni 15.30 Uhr VfL Wolfsburg - FC Bayern Sky Sport Bundesliga 2 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 27. Juni 15.30 Uhr Werder Bremen - 1. FC Köln Sky Sport Bundesliga 3 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 27. Juni 15.30 Uhr Union Berlin - Fortuna Düsseldorf Sky Sport Bundesliga 4 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 27. Juni 15.30 Uhr Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim Sky Sport Bundesliga 5 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 27. Juni 15.30 Uhr Borussia M'Gladbach - Hertha BSC Sky Sport Bundesliga 6 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 27. Juni 15.30 Uhr Bayer Leverkusen - Mainz 05 Sky Sport Bundesliga 7 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 27. Juni 15.30 Uhr - Schalke 04 Sky Sport Bundesliga 8 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 27. Juni 15.30 Uhr FC Augsburg - Sky Sport Bundesliga 9 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 27. Juni 15.30 Uhr - SC Paderborn Sky Sport Bundesliga 10 / Sky Go / Sky Ticket

Die Bundesliga heute live sehen: Alle Informationen zur Übertragung

Alle Sky -Kunden mit einem laufenden Abonnement des Pay-TV-Senders können alle Spiele des 34. Bundesliga-Spieltags heute live verfolgen. Als Moderatorin ist am Samstag Esther Sedlaczek im Einsatz, die von den beiden Experten Dietmar Hamann und Lothar Matthäus unterstützt wird.

Um 13.30 Uhr beginnt der Pay-TV-Anbieter im tipico Countdown auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD mit der Übertragung. Auf den gleichen Sendern könnt Ihr im Anschluss auch die Konferenz verfolgen, die wie gewohnt um 15.15 Uhr beginnen wird.

Marcus Lindemann kommentiert auf Sky Sport Bundesliga 2 die Begegnung zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern. Wolff Fuss ist auf Sky Sport Bundesliga 3 dabei, wenn sich Werder Bremen gegen den 1. FC Köln gegen den zweiten Abstieg der Vereinsgeschichte stemmt, und Martin Groß wird auf Sky Sport Bundesliga 4 bei Union Berlin gegen Fortuna Düsseldorf zu hören sein.

Auf Sky Sport Bundesliga 5 kümmert sich Marcel Meinert um das Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim, Tom Bayer ist auf Sky Sport Bundesliga 6 bei Borussia M'Gladbach gegen Hertha BSC im Einsatz und Hansi Küpper widmet sich auf Sky Sport Bundesliga 7 dem Duell zwischen Bayer Leverkusen und Mainz 05.

Jürgen Schmitz begleitet auf Sky Sport Bundesliga 8 den SC Freiburg gegen Schalke 04, auf Sky Sport Bundesliga 9 ist Markus Götz bei der Begegnung zwischen dem FC Augsburg und RB Leipzig zu hören und Klaus Veltman kommentiert auf Sky Sport Bundesliga 10 die Abschiedstour des SC Freiburg bei Eintracht Frankfurt.

