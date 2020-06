Werder Bremen vs. 1. FC Köln heute live: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Bundesliga-Übertragung am letzten Spieltag

Der 1. FC Köln ist bei Werder Bremen zu Gast. Für die Bremer geht es um alles. Goal liefert alle Infos zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

Endspiel in der , der 34. Spieltag steht auf dem Programm: Der SV muss gegen den ran und dabei auf Schützenhilfe hoffen. Um 15.30 Uhr geht's los!

Holt gegen einen Punkt? Dann würde der SV Werder Bremen mit ziemlicher Sicherheit den Gang in die Zweitklassigkeit angehen müssen. So oder so: Die Mannschaft von Florian Kohfeldt muss gewinnen, um überhaupt eine Chance zu haben.

Für den 1. FC Köln geht es indes um nichts mehr. Das Team von Markus Gisdol hat den Klassenerhalt sicher und kommt nur noch zum Schaulaufen an die Weser.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga. Und: Die Aufstellung der Teams sowie die Übertragung der Highlights.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln: Das Bundesligaspiel am 34. Spieltag

Partie Werder Bremen vs. 1. FC Köln Datum Samstag, 27. Juni 2020 Uhrzeit 15.30 Uhr Ort wohnInvest Weserstadion, Bremen Zuschauer Keine (Geisterspiel)

Werder Bremen vs. 1. FC Köln heute live im TV sehen: So klappt's

Der SV Werder Bremen muss gegen Köln ran und steht unter Druck. Können die Werderaner mit diesem umgehen? Auf alle Fälle gibt es die vollen 90 Minuten heute live im TV zu sehen. Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie das funktioniert.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln heute live im Pay-TV bei Sky sehen

Werder Bremen vs. 1. FC Köln wird am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr live im TV bei Sky zu sehen sein. Der Unterföhringer Sender besitzt die Rechte an der Begegnung. Außerdem finden acht weitere Begegnungen der höchsten deutschen Spielklasse statt, ehe die Saison gegen 17.20 Uhr beendet ist.

Für die beiden letzten Spieltage hat sich der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte live im Fernsehen gesichert. Sky hat die vollen 90 Minuten zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Köln im Programm. Und das auch noch auf zwei unterschiedliche Art und Weisen. Entweder Ihr schaut das ganze Spiel live oder Ihr begnügt Euch mit der Konferenz.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln heute im Pay-TV live bei Sky sehen: Alle Details

Übertragung im Einzelspiel auf: Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Übertragungsbeginn: 15.10 Uhr

15.10 Uhr Kommentator: Wolff Fuss.

Wolff Fuss. Übertragung in der Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Übertragungsbeginn: 15 Uhr

Werder Bremen vs. 1. FC Köln könnt Ihr einzig und allein auf Sky anschauen, entweder ganz und im Einzelspiel oder in der Konferenz. Um die vollen 90 Minuten Bundesliga heute zu sehen, müsst Ihr aber eines beachten: Ihr braucht dringend ein Sky-Abonnement, sonst seht Ihr keine Sekunde der Bundesliga heute live auf Sky.

Weder im Free-TV, noch irgendwo sonst kommt Werder Bremen vs. 1. FC Köln heute live im TV. Wie schaut es aber im LIVE-STREAM aus?



Quelle: Imago Images

Werder Bremen vs. 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM anschauen: Geht das?

Der SV Werder Bremen vs. 1. FC Köln, so lautet eines der neun Spiele am Samstagnachmittag der Bundesliga. Die vollen 90 Minuten werden heute im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen - soviel steht fest. Doch wer hat die Rechte für die Übertragung.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln heute live im Stream bei Sky Go sehen

Sky Go hat die Übertragungsrechte für die Bundesliga am Samstagnachmittag und dementsprechend auch für Werder Bremen vs. 1. FC Köln. Um 15.30 Uhr wird das Spiel im Bremer Weserstadion angepfiffen.

Die Übertragung auf Sky Go ist die exakt gleiche wie live im TV. Werder vs. 1. FC Köln könnt Ihr zudem entweder in voller Länge live sehen oder in der Konferenz. Aber das Spiel kann nur ganz angeschaut werden, wenn Ihr ein Sky-Abonnement habt. Dieses könnt Ihr direkt auf der Homepage von Sky buchen.

Die #effzeh-Profis bereiten sich auf das letzte Saisonspiel bei Werder Bremen vor. Simon #Terodde ist wieder im Teamtraining. 💪



Nach der Einheit sprach Rafael #Czichos über die Erleichterung nach dem Klassenerhalt und das Ziel fürs Bremen-Spiel. 👇 https://t.co/HmcoJ9eFWP — 1. FC Köln (@fckoeln) June 24, 2020

Werder Bremen vs. 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM von Sky Ticket sehen

Sky Ticket ist die zweite Option, wie Ihr die vollen 90 Minuten von Werder Bremen vs. 1. FC Köln heute sehen könnt. Der LIVE-STREAM kann, und das ist der Vorteil von Sky Ticket, ohne ein Abo angeschaut werden.

Während bei Sky Go ein Abo essenziell ist, könnt Ihr bei Sky Ticket kurzfristig eines buchen. Dort ist die Übertragung ebenfalls genau die gleiche, wie live im TV. Hier sind weitere Infos.



Quelle: Imago Images

Werder Bremen vs. 1. FC Köln heute live verpasst? DAZN zeigt / überträgt die Highlights

DAZN hat zwar die ganze Begegnung Werder Bremen vs. 1. FC Köln nicht live im TV und LIVE-STREAM parat, dafür überträgt der Sender jedoch die Highlights - und das sogar bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Mit dem Gratismonat geht das dann auch noch komplett kostenlos. Ihr müsst Euch nur neu bei DAZN registrieren, den Gratismonat bekommt Ihr dann dazu. Bei DAZN kostet ein Monatsabo 11,99 Euro und ein Jahresabonnement 119,99 Euro.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Ihr habt keinen Zugriff auf einen LIVE-STREAM zum Spiel? Dann informiert Euch über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal! Hier werden Euch alle wichtigen Szenen aus Bremen ausführlich geschildert.

Der TICKER bietet zudem interessante Einblicke durch Analysen und Statistiken. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin!



Quelle: mago images / Herbert Bucco

Werder Bremen vs. 1. FC Köln heute live: Die Aufstellung

Um 14.30 Uhr geben Florian Kohfeldt und Markus Gisdol ihre Aufstellung bekannt. Dann findet Ihr die Akteure hier.

Werder Bremen vs. 1. FC Köln heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung in der Übersicht