Union Berlin - Fortuna Düsseldorf: TV, LIVE-STREAM und Co. – so wird die Bundesliga heute live übertragen

Saisonabschluss der Bundesliga: Wahrt Fortuna Düsseldorf die Chance auf den Klassenerhalt bei Union Berlin? Alle Infos zur Übertragung hier für Euch.

Am 34. Spieltag der Bundesliga empfängt Union Berlin zu Hause Fortuna Düsseldorf. Gespielt wird um 15.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin.

Union konnte die letzten Spieltage der Saison nochmals aufatmen. Für die Berliner steht der Klassenerhalt fest. Da machte auch die Niederlage gegen Hoffenheim am vergangenen Spieltag keinen Unterschied mehr. Das Spiel ging mit 0:4 an die TSG.

Düsseldorf hingegen muss noch zittern. Die Rheinmannschaft steht auf dem Relegationsplatz. Ein Unentschieden gegen Augsburg am vergangenen Spieltag reichte, da Bremen gegen Mainz unterlag. Um den Relegationsplatz zu halten, darf Düsseldorf nicht verlieren, wenn Bremen im Parallelspiel gewinnt.

Wo das Spiel übertragen wird, wie Ihr es sehen könnt und wie die Aufstellungen der Teams sein werden, lest Ihr in diesem Artikel von Goal.

vs. heute live im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel im Überblick

Spiel: Union Berlin vs. Fortuna Düsseldorf:

Union Berlin vs. Fortuna Düsseldorf: Wettbewerb: 34. Spieltag,

34. Spieltag, Datum: 27. Juni 2020

27. Juni 2020 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Stadion An der Alten Försterei, Berlin

Union Berlin vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Bundesliga

Mittlerweile wurde schon bekannt gegeben, wie die Rechteverteilung der kommenden Saisons ausfällt. Für diesen 34. Spieltag der Bundesliga gilt jedoch noch das alte Schema. Das bedeutet, dass dieses Spiel ausschließlich bei Sky zu sehen ist. Wie Ihr das Spiel einzeln oder in der Konferenz sehen könnt, seht Ihr in den nächsten Abschnitten.

.@dieternuhr ist am Samstag als Gastkommentator im Audiostream der Fortuna-App zu Gast und kommentiert #FCUF95 live gemeinsam mit Moderator André Scheidt.



Unsere App könnt Ihr Euch hier runterladen 👉 https://t.co/WMz5Fpc6ma#f95 | 🔴⚪️ | #KämpfenBisZumEnde pic.twitter.com/3YhchSZdC4 — Fortuna Düsseldorf (@f95) June 26, 2020

Union Berlin vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel bei Sky sehen

Wer das Spiel live und in voller Länge sehen möchte, ist beim Pay-TV-Sender gut aufgehoben. Hier beginnt die Übertragung der Partie bereits um 13.30 Uhr mit den Vorberichten. Anstoß ist dann um 15.30 Uhr. Kommentieren wird das Spiel Martin Groß auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 4 (HD).

Um das Spiel zu sehen, ist jedoch ein Abonnement notwendig. Alle Infos zu den verschiedenen Paketen gibt es hier.

Union Berlin vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel in der Konferenz bei Sky sehen

Wer gerne die volle Packung am letzten Spieltag erleben möchte, für den könnte die Konferenz das Richtige sein. Hier laufen um 15.30 Uhr alle neun Begegnungen des letzten Spieltags parallel im Wechsel. Ausgestrahlt wird das ganze auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Das Team sieht folgendermaßen aus:

Moderatorin: Esther Sedlaczek

Experte: Lothar Matthäus

Experte: Dietmar Hamann

Union Berlin vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel im LIVE-STREAM

Neben der Übertragung im TV zeigt Sky auch einen LIVE-STREAM. Hier läuft das Spiel identisch zur TV-Übertragung. Welche Möglichkeiten Sky bietet und welche für Euch die passende ist, seht Ihr in den nächsten Abschnitten.

Union Berlin vs. Fortuna Düsseldorf heute im LIVE-STREAM: Das Spiel mit Sky Go sehen

Die erste Option ist Sky Go. Hiermit werden alle Bestandskunden von Sky versorgt, denn der LIVE-STREAM per Sky Go ist für Sie kostenlos. Ihr könnt Euch mit Euren Anmeldedaten entweder über einen PC oder auch mobil über die App anmelden. Sky Go für PC und Mac könnt Ihr hier downloaden.

Union Berlin vs. Fortuna Düsseldorf heute live im LIVE-STREAM: Das Spiel mit Sky Ticket sehen

Alternativ bietet Sky den gleichen LIVE-STREAM über Sky Ticket an. Der Vorteil hier ist die Flexibilität für Euch. Ihr müsst kein langlaufendes Abonnement abschließen, sondern könnt ein Ticket erwerben und am Ende des Monats auch wieder kündigen. Mehr Infos zum Sky Ticket findet Ihr auf dieser Webseite.

Union Berlin vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Highlights auf DAZN

Jeder, der keine Zeit hat das Spiel zu sehen, sollte sich die Highlights auf DAZN vormerken. Hier bekommt Ihr das Beste der Partien zu sehen und verpasst keine wichtige Szene. Die Highlights sind bereits 40 Minuten nach Abpfiff für Euch aufrufbar.

Um das Angebot von DAZN wahrzunehmen, benötigt Ihr ein Abonnement. Aber der Einstieg ist erstmal kostenlos für Euch. Das ist durch den Probemonat möglich. Damit seht Ihr das volle DAZN-Programm für 30 Tage kostenlos. Dazu zählen nicht nur die Bundesliga-Highlights, sondern auch die komplette , und . Es lohnt sich also vorbeizuschauen.

Mit dem Probemonat seht Ihr die Highlights der Bundesliga und noch vieles mehr gratis!

Union Berlin vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel im LIVE-TICKER

Auch eine Möglichkeit, um das Spiel live verfolgen zu können, ist der LIVE-TICKER von Goal. Dadurch habt Ihr alles Wichtige zur Begegnung zwischen Berlin und Düsseldorf im Blick. Als Bonus bekommt Ihr zusätzliche Statistiken und Analysen zum Spielgeschehen.

Union Berlin vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Wie die zwei Teams auflaufen werden, könnt Ihr kurz vor Spielbeginn an dieser Stelle sehen.