VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Bundesliga am Samstag

Das Duell VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München findet zum Abschluss der Bundesligasaison 2019/20 statt. Alle Infos zu TV und LIVE-STREAM am Samstag.

Der wird heute gegen 17.30 Uhr die Meisterschale entgegennehmen. Davor muss das Team von Hansi Flick am 34. Bundesligaspieltag aber noch gegen den ran. Um 15.30 Uhr wird das Spiel angepfiffen.

Der VfL Wolfsburg hat unter Trainer Oliver Glasner eine grundsolide Saison gespielt und sich schon fast für die qualifiziert - aber nur fast. Die Wölfe stehen nach 33 Spieltagen auf Tabellenplatz sechs, punktgleich mit . Im schlimmsten Fall werden Weghorst und Co. Siebter, dann stünde die EL-Quali an.

Der FC Bayern München ist zum achten Mal in Folge Deutscher Meister. Dank einer starken Phase nach der Corona-Unterbrechung stehen Müller, Lewandowski und Co. erneut ganz oben. Heute gibt's die Meisterschale, vorher ruft noch die Pflicht. Können die Bayern auch in Wolfsburg gewinnen?

Mehr Teams

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der am letzten Spieltag. Die Tabelle und die Aufstellung gibt es hier ebenfalls.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live: Die Bundesligapartie auf einen Blick

Wettbewerb : Bundesliga

: Bundesliga Durchgang : 34. Spieltag

: 34. Spieltag Begegnung : VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München

: VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München Stadion : Volkswagenarena, Wolfsburg

: Volkswagenarena, Wolfsburg Anpfiff: 27. Juni um 15.30 Uhr

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live im TV schauen: So funktioniert's

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München wird heute live im TV gezeigt – soviel steht fest. Doch welcher Sender überträgt die vollen 90 Minuten am letzten Bundesligaspieltag? Hier bei Goal erfahrt Ihr ein letztes Mal in dieser Saison, wo die Bayern live im TV zu sehen sind.x

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live im TV bei Sky sehen: So klappt's

Der Unterföhringer TV-Sender Sky ist am Samstag live mit von der Partie, wenn Bayern München in Wolfsburg gastiert. Das Spiel wird ab 15.30 Uhr in voller Länge gezeigt, sofern Ihr ein Abo bei Sky besitzt.

Ist das nicht der Fall, dann könnt Ihr VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute auch nicht live im TV sehen. Falls doch, bieten sich Euch gleich zwei Optionen: Ihr könnt das Duell in Wolfsburg heute live und ganz im Einzelspiel verfolgen oder die Konferenz einschalten.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live im TV: Das Einzelspiel auf Sky

Übertragungsbeginn: 15.10 Uhr

Anstoß: 15.30 Uhr

Kommentator: Marcus Lindemann.

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live im TV: Die Konferenz auf Sky schauen

Übertragungsbeginn: 15.10 Uhr

Anstoß: 15.30 Uhr

Moderation: Esther Sedlaczek, Experten: Dietmar Hamann & Lothar Matthäus.

Gibt es noch weitere Optionen, wie Ihr die vollen 90 Minuten anschauen könnt?

Quelle: Getty Images

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live im Free-TV sehen: Geht das?

Wird VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München live im deutschen Fernsehen gezeigt, wenn wir vom Free-TV sprechen?

Nein, leider nicht. Das Spiel der Bundesliga am 34. Spieltag kommt leider nicht im Free-TV, da die Rechte der Übertragung einzig und allein bei Sky liegen.

In dieser Saison waren es Sky und DAZN, die die Begegnungen live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen haben. Zudem hatte die ARD vereinzelte Spiele im Angebot.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM verfolgen: Alle Informationen

Im TV zeigt Sky die vollen 90 Minuten live, doch wie sieht es bei VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM aus?

Wenn Ihr im Internet die Partie anschauen wollt, dann habt Ihr genau zwei Optionen, um die Begegnung zu streamen. Wir stellen Sie Euch vor:

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM von Sky Go sehen

Die Begegnung zwischen den Bayern und den Wölfen ist zwar nicht mehr so brisant wie andere Duelle am heutigen Samstag, dennoch werden die vollen 90 Minuten auch von vielen Fans live angeschaut.

Mit Sky Go, dem Streamingportal von Sky, geht das ab 15.30 Uhr live im Stream. Ihr könnt Euch dabei aussuchen, ob Ihr Wolfsburg vs. FC Bayern in voller Länge im LIVE-STREAM anschaut oder ob Ihr die Konferenz streamt.

So oder so: Ihr braucht das Abonnement von Sky – ohne dieses bleibt auch im Netz der Bildschirm schwarz. Sky Go könnt Ihr aber mit jedem möglichen Endgerät verbinden, um Fußball heute live zu schauen.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live im Stream von Sky Ticket

Mit Sky Ticket bietet Sky eine zweite Möglichkeit an, VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München live streamen zu können. Der große Vorteil vom Sky Ticket liegt auf der Hand: Spontan und ohne lange Mindestlaufzeiten könnt Ihr Euch hier ein Abo zulegen und noch heute Zugriff zur Übertragung der Bundesligapartie in voller Länge erlangen.

Das Abo bei Sky Ticket berechtigt Euch dazu, auf den LIVE-STREAM im Internet zuzugreifen, mit dem Ihr das Spiel am PC, Laptop, Tablet oder Smartphone schauen könnt.

Derzeit bietet Sky Ticket das "End of Season Ticket" an, mit dem Ihr alle restlichen Sky-Übertragungen der Bundesligasaison abrufen könnt. Alle Details dazu findet Ihr auf der offiziellen Webseite von Sky Ticket unter diesem Link.

Quelle: Getty Images

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live verpasst? DAZN zeigt die Highlights der Bundesliga

Ihr habt die vollen 90 Minuten des Spiels VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live im TV und im LIVE-STREAM verpasst? Das ist ärgerlich, aber kein Grund zur Verzweiflung.

Denn obwohl DAZN die ganze Partie nicht im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen hat, hat der Sender einen echten Top-Service für Euch. Die Highlights des Spiels Wolfsburg gegen Bayern München gibt es nämlich rund 40 Minuten nach Ende der Begegnung auf der DAZN-Plattform für Euch zum Abruf.

Solltet Ihr noch kein Abo beim Streamingdienst besitzen, könnt Ihr das Angebot heute sogar völlig kostenlos nutzen. Neukunden bekommen den ersten Monat der Mitgliedschaft nämlich geschenkt, der Gratismonat macht's möglich.

In einem separaten Artikel erfahrt Ihr zudem, wie es nach dem Probemonat weitergeht und wieviel DAZN für ein reguläres Abonnement verlangt.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung auf einen Blick

Wolfsburg vs. Bayern live im TV... Sky (Einzelspiel und Konferenz) Wolfsburg vs. Bayern im LIVE-STREAM auf... Sky Go und Sky Ticket Wolfsburg vs. Bayern im LIVE-TICKER bei... Goal Wolfsburg vs. Bayern heute in den Highlights bei... DAZN

Quelle: Getty Images

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live: Die Aufstellung beider Teams

Wie die beiden Mannschaften personell an das Spiel rangehen, erfahrt Ihr gegen 14.30 Uhr hier. Dann haben Oliver Glasner und Hansi Flick ihre Startelf bestimmt.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live: Die Tabelle der Bundesliga

Tabellenplatz Mannschaft Tordifferenz Punkte 1. FC Bayern München +64 79 2. BVB ( ) +47 69 3. +43 63 4. +25 62 5. +16 60 6. VfL Wolfsburg +6 49

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live: Der Teamvergleich 2019/20