BVB (Borussia Dortmund) - 1899 Hoffenheim: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung der Bundesliga

Letzter Spieltag in der Bundesligasaion 2019/2020. Hier bekommt Ihr alle Informationen zum Duell BVB (Borussia Dortmund) gegen 1899 Hoffenheim.

Am Samstag treffen der BVB (Borussia Dortmund) und die TSG 1899 Hoffenheim im Signal-Iduna-Park aufeinander. Anstoß ist 15.30 Uhr.

So eine Saison gab es noch nie. Die Corona-Pandemie hat nicht nur die Welt erschüttert, sondern auch die Bundesliga auf den Kopf gestellt. Monatelang musste sie pausieren, konnte sich dann aber als erste große Sportliga nach der Pause wieder an den Start begeben und auch international viel Aufsehen erregen. Nach dem Re-Start war noch nicht klar, ob die Saison auch zu Ende gespielt werden kann, doch diese Unsicherheit ist jetzt mit dem letzten Spieltag der Saison beseitigt.

Der BVB musste sich schon vergangenen Spieltag damit abfinden, dass die Meisterschale wieder nach München geht. Trotz einiger guter Spiele war die Punkteausbeute nicht konstant genug. Am vergangenen Spieltag konnten die Schwarz-Gelben jedoch nochmal ein Ausrufezeichen setzten und einen 2:0 Sieg gegen den Dritten der Tabellen RB Leipzig erzielen.

Hoffenheim hingegen hat knapp den Sprung auf die Europa-League-Qualifikationsplätze geschafft und durfte am vergangenen Spieltag einen 4:0 Kantersieg gegen Union Berlin feiern.

In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen zum Spiel und zur Übertragung. Am Ende haben wir auch noch die Aufstellungen für Euch parat.

BVB ( ) vs. live im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel im Überblick

Spiel: BVB (Borussia Dortmund) vs. 1899 Hoffenheim

Wettbewerb: 34. Spieltag,

Datum: Samstag, 27. Juni 2020

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1899 Hoffenheim live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im TV

Der letzte Spieltag der Bundesligasaison ist angebrochen und auf jeden Fall ein sehenswertes Ereignis. Fans müssen aber, um das Spiel im TV zu sehen in den sauren Apfel beißen und zahlen. Da das Spiel nur bei Sky übertragen wird, seid Ihr auf den Pay-TV-Sender angewiesen. Hier läuft das Spiel dafür live und in voller Länge.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1899 Hoffenheim live im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel live auf Sky sehen

Die Übertragung beginnt bereits um 13.30 Uhr mit den Vorberichten. Begleiten werden Euch Moderatorin Esther Sedlaczek sowie die Experten Lothar Matthäus und Dietmar Hamann. Kommentiert wird das Spiel von Oliver Seidler. Um das Einzelspiel zu sehen, müsst Ihr den Sender Sky Sport Bundesliga 3 (HD) oder Sky Sport UHD einschalten.

Bedingung, um das Spiel zu sehen ist ein Abonnement beim Pay-TV-Sender. Alle Infos zu den verschiedenen Paketen gibt es hier.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1899 Hoffenheim live im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel in der Konferenz

Das Besondere am letzten Spieltag der Bundesliga ist, dass alle Spiele zeitgleich laufen. Das heißt Ihr könnt das Spiel BVB vs. TSG auch in der Konferenzschaltung mit allen anderen acht Partien sehen. In der Konferenz wird das Spiel von Marcel Meinert kommentiert. Sehen könnt Ihr die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1899 Hoffenheim live im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel im LIVE-STREAM

Nicht nur im TV, sondern auch im LIVE-STREAM könnt Ihr den letzten Spieltag der Saison sehen, dazu bietet Sky wie immer zwei Varianten an. Zum einen Sky Go und zum anderen das Sky Ticket. Wie die zwei Optionen funktionieren, erklären wir Euch im Folgenden.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1899 Hoffenheim live im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel mit Sky Go sehen

Sky Go bietet sich für alle Bestandskunden des Pay-TV-Senders an, denn der Dienst ist für sie kostenlos. Mit Sky Go könnt Ihr das gleiche Bild, wie im TV sehen. Die Anmeldung funktioniert mit Euren Sky-Benutzerdaten. Weitere Informationen findet Ihr hier auf der Internetseite von Sky.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1899 Hoffenheim live im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel mit dem Sky Ticket sehen

Alle, die sich nicht langfristig an Sky binden möchten, sollten das Sky Ticket ins Auge fassen. Hiermit seht Ihr das zu Eurem Ticket passende Programm, könnt das Ticket jedoch am Ende jeden Monats wieder kündigen. Damit seid Ihr also sehr flexibel in Eurer Auswahl. Das Sky Ticket könnt Ihr Euch hier holen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1899 Hoffenheim live im TV und LIVE-STREAM: Alle Highlights bei DAZN

Solltet Ihr keine Zeit haben das Spiel zu sehen oder Euch für ein anderes Spiel an diesem Spieltag entschieden, dann schaut auf jeden Fall bei den Highlights auf DAZN vorbei. Hier seht Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights zu jeder Partie.

Um das Programm auf DAZN zu sehen ist zwar auch ein Abonnement nötig, aber der erste Monat ist gratis für Euch. Somit seht Ihr die Highlights und auch alle anderen Inhalte kostenlos und ohne Verpflichtungen. Anschließend könnt Ihr optional ein Abonnement für 11,99 Euro im Monat oder 119, 99 Euro im Jahr abschließen.

Hier geht zu den Highlights der Bundesliga – kostenlos mit dem Probemonat!

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1899 Hoffenheim live im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel im LIVE-TICKER von Goal

Eine völlig kostenfreie Art und Weise das Spiel zu verfolgen ist der LIVE-TICKER von Goal zur Partie BVB vs. TSG. Damit seid Ihr stets auf dem aktuellen Stand und bekommt alles zu den wichtigen Szenen mit. Außerdem gibt es Statistiken und Analysen zum Spielgeschehen als Extrazugabe.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1899 Hoffenheim live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Wer am letzten Spieltag auflaufen wird, das könnt Ihr kurz vor Spielbeginn an dieser Stelle sehen.