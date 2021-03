Borussia Mönchengladbach, News und Gerüchte: Gladbach buhlt um Premier-League-Talent, Rose und der sportliche Kollaps

Gladbach, Gerüchte: Borussia und Schalke an englischem Talent interessiert

Borussia Mönchengladbach und der FC Schalke 04 sollen am englischen Nachwuchstalent Jesuran Rak-Sakyi von Cristal Palace interessiert sein. Dies berichtet die britische Daily Mail.

Zwischen den Vertretern der beiden Bundesliga-Klubs und den Beratern des Mittelfeldspielers habe es demnach bereits "sehr positive Gespräche" gegeben, so das Blatt. Allerdings seien auch Celtic Glasgow, West Ham United und der FC Everton an Rak-Sakyi dran.

Der 18-jährige Engländer hat bislang im Jugendbereich der Eagles auf sich aufmerksam gemacht. Einen Profivertrag hat er bislang abgelehnt, weswegen für seine Dienste nur eine Ausbildungsentschädigung in Höhe von etwa 150.000 Euro fällig würde.

Gladbach, Feature: Warum Rose trotz Rekord-Krise nicht entlassen wird

Der Worst Case blieb Marco Rose und Borussia Mönchengladbach am Dienstagabend in Budapest erspart. "Nur" 0:2 verloren, keine Abreibung kassiert gegen eine Mannschaft, in der alle Gladbacher Protagonisten, die sich nach dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League äußerten, berechtigterweise "eine der besten Mannschaften der Welt" sahen.

Zu dominant war die Art und Weise, wie sich Manchester City in 180 Minuten gegen die Elf vom Niederrhein präsentierte. Zu chancenlos waren die Gladbacher, die erst recht in ihrer momentanen, aber wohl auch zu besseren Phasen unter dem Leistungsniveau des Premier-League-Spitzenreiters spielen. Auch darüber herrschte Einigkeit.

"Eine Nummer zu groß", sagte Kapitän Lars Stindl hinterher, "bärenstark", meinte Rose. Und Torhüter Yann Sommer merkte zurecht an, dass man sich für die Auftritte "nicht schämen" müsse. Gleichzeitig richtete der Schweizer Schlussmann schon den Blick nach vorne. Am Samstag soll die seit Wochen anhaltende Krise gegen Schalke 04 beendet werden: "Wir sind uns einiges schuldig. Wir müssen wütend sein und uns wehren gegen diese Situation."

