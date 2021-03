Borussia Mönchengladbach, News und Gerüchte: Rose zieht in Betracht, Nationalspieler nicht abzustellen, Gladbach holt zwei Offensivtalente

Bei der Borussia scheint die Lage vor der Länderspielpause nicht klar. Rose erwägt, Spieler nicht abzustellen. Alle News und Gerüchte zu Gladbach.

Bundesligist Borussia Mönchengladbach am Dienstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu BMG vom Tage.



Gladbach, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Gladbach, News: Rose zieht in Betracht, Nationalspieler nicht abzustellen

Auch bei Borussia Mönchengladbach machen sich die führenden Personen Gedanken über die anstehende Länderspielpause und deren coronabedingten Auswirkungen. Da einige Nationalspieler wegen bestehender Verordnungen nach der Rückkehr in Quarantäne müssten, wird darüber nachgedacht, die Abstellung zu verweigern.

Die Quarantäneregelung umgehen die Gladbacher bereits mit dem Champions-League-Spiel in Budapest gegen Manchester City am Dienstagabend. Dafür zahlen die Fohlen eine hohe Strafe von der UEFA. 14 Tage hätten sich die Borussia-Profis nach einer England-Reise isolieren müssen.



"Für den Fall, dass unsere Jungs nach Länderspielen in eine ähnliche Situation kommen, glaube ich schon, dass es nur gerechtfertigt ist, wenn sich der Verein vorbehält, dementsprechend zu reagieren und zu intervenieren. Natürlich machen wir uns darüber Gedanken. Und wie werden dann sehen, wie es im Detail aussieht", sagte Trainer Marco Rose auf der PK vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen die Citizens.

Gladbach, Transfers: Steffen Meuer und Phil Beckhoff wechseln zur Borussia

Steffen Meuer und Phil Beckhoff verstärken zur kommenden Saison U23 von Borussia Mönchengladbach in der Regionalliga West. Das gab der Verein offiziell bekannt.

Meuer, der auf Rechtsaußen spielt, kommt von Ligakonkurrent Fortuna Düsseldorf II und Linksaußen Beckhoff wechselt vom SC Wiedenbrück zu den Fohlen.

"Beide Spieler verfügen über großes Potenzial. Daher sind wir froh, dass sie sich für einen Wechsel zu uns entschieden haben“, kommentierte Roland Virkus, Nachwuchsdirektor der Borussia.

Bei der Fortuna traf der 21-Jährige Meuer in 25 Partien bisher zwölfmal. "Steffen ist ein vielseitig einsetzbarer Offensivspieler, der sich clever in den Räumen bewegt und enorm abschlussstark ist“, so Virkus.

Bei Beckhoff schwärmte der Nachwuchsdirektor vor allem von dessen Schnelligkeit und Dribbelstärke: "Phil ist ein sehr schneller Spieler für die Außenbahn. Er ist dribbelstark und verfügt auch über einen guten Torriecher.“ Der 20-Jährige spielte in der Jugend unter anderem bei Arminia Bielefeld, Schalke 04 und dem SC Paderborn. Beim SC Wiedenbrück bestritt er diese Saison bisher 27 Spiele und erzielte elf Tore.

Gladbach, News: Kramer und Bensebaini vor Rückkehr

Vor dem Achtelfinale gegen Manchester City in der Champions League hofft Borussia Mönchengladbach auf die Rückkehr der verletzten Christoph Kramer und Ramy Bensebaini. Beide stiegen zuletzt wieder ins Teamtraining der Fohlen ein.

Chris Kramer kehrt ebenso wie @bensebainiRams heute ins Mannschaftstraining zurück. Neue Ausfälle haben wir zum Glück nicht.

"Chris kann wieder ins Teamtraining einsteigen“, bestätigte Trainer Marco Rose am Montag auf der PK zum Rückspiel. Kramer bestritt bisher alle Champions-League-Spiele und gehört zu den Führungsspielern im Team der Gladbacher. Der Weltmeister von 2014 fiel wegen einer Kapselverletzung für zwei Spiele in der Bundesliga zuletzt aus.

Bensebaini, der nur gegen Augsburg wegen Muskelproblemen aussetzte, drängt ebenfalls zurück in die Startelf.

Gladbach, News: City-Trainer Guardiola hat "unglaublichen Respekt"

Teammanager Pep Guardiola von Manchester City hat trotz des 2:0-Erfolgs im Hinspiel vor dem kommenden Gegner Borussia Mönchengladbach gewarnt. "Jedes Spiel ist anders. Ich habe unglaublichen Respekt vor Gladbach. Sie haben Waffen, und sie wissen, wie sie diese benutzen", sagte der Spanier vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstag in Budapest.

Als Trainer von Bayern München hatte Guardiola von sechs Partien gegen die Borussia nur zwei gewonnen. "Ich kenne die Geschichte von Gladbach. Aber wir fahren nach Budapest, um zu gewinnen", sagte der 50-Jährige.



Guardiola bestätigte zudem, dass der englische Fußball-Nationalspieler Raheem Sterling gegen Gladbach wieder zum City-Aufgebot gehören wird. Sterling (26) hatte am Wochenende beim 3:0 gegen den FC Fulham "aus taktischen Gründen" nicht zum Kader gehört.

