Gladbach vs. Manchester City live: Die Champions League im LIVE-TICKER - 0:1

Borussia Mönchengladbach spielt heute sein Achtelfinale der Champions League gegen Manchester City. Goal begleitet das Hinspiel im LIVE-TICKER.

Borussia Mönchengladbach hat sich den Einzug in das Achtelfinale der UEFA Champions League hart erarbeitet, nun geht es ans Eingemachte. Im Hinspiel der Runde der letzten 16 wartet Manchester City . Gespielt wird heute in Budapest, um 21 Uhr geht's los.

In einer stark besetzten Gruppe wurden die Fohlen hinter Real Madrid Zweiter und dürfen nun gegen den Favoriten aus Manchester ran. Die Skyblues um Trainer Pep Guardiola sind in der Premier League das Maß aller Dinge und wollen auch hier in Budapest das Heft des Handelns in die Hand nehmen.

Gladbach vs. Manchester City heute live im TV und LIVE-STREAM sehen oder doch lieber die Champions League im LIVE-TICKER nachlesen. Beide Optionen stehen Euch offen - hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung , während Ihr in diesem Artikel den LIVE-TICKER verfolgen könnt.

Borussia Mönchengladbach - Manchester City 1. Halbzeit - 0:1 Tore 0:1 Bernardo Silva (29.) Aufstellung Gladbach Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Neuhaus, Kramer, Zakaria - Hofmann, Plea, Stindl Aufstellung ManCity Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Rodrigo, Gündogan - Bernardo, Sterling, Foden - Jesus Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

TOOOR! Gladbach vs. Manchester City 0:1 | Torschütze: Bernardo Silva

29. | Toooooor! Borussia Mönchengladbach - MANCHESTER CITY 0:1. Der Bann ist gebrochen, Silva trifft zur absehbaren Führung für City. Kramer mit dem Fehlpass aus dem eigenen Sechzehner in den Fuß von Cancelo. Hofmann findet nicht in den Zweikampf, Cancelo kommt aus dem linken Halbfeld zur Flanke. Und chippt die punktgenau auf den Kopf von Silva, der im Rücken von Ginter ins lange Ecke einköpft.

28. | Ganz, ganz dünn trifft Bensebaini mit seiner Grätsche den Ball. Und erst danach Sterling. Und weil das ganze rechts im Strafraum stattfand, hat Gladbach Glück, dass es keinen Elfmeter gab. Andererseits: Starkes Tackling des Außenverteidigers gegen Citys Kapitän.

25. | Bei all der Dominanz und dem großen Selbstverständnis, das City an den Tag legt. Und der Tatsache, dass seit der ersten Sekunde das erste Tor irgendwo in der Luft liegt. Aber auf die erste echte Torchance warten wir noch. Ein Torschuss nach 25 Minuten, das ist noch dünn.

22. | Rodri zieht das City-Spiel mit viel Präsenz und Ballsicherheit immer wieder aus dem Zentrum heraus auf, verlegt nach rechts, nach links, nach rechts. Die Gäste legen sich den "Gastgeber" zurecht, finden aber noch nicht die entscheidenden Lücken. Gladbach rennt viel hinterher, bekommt die Räume aber dicht.

20. | Dann aber mal ein guter Ansatz der Gladbacher: Lainer stößt mal in den galaktisch weiten Raum hinter der letzten gegnerischen Abwehrkette, die an der Mittellinie steht. Der Ball kommt gut, im Zentrum läuft Plea mit. Der Ball kommt, Plea diesem aber nicht entgegen. Laporte ist dazwischen und bereinigt die Situation.

18. | Wie das Kaninchen vor der Schlange. Vom Mut ist bei den Fohlen noch wenig zu sehen. City tritt aber auch mit einem enormen Selbstverständnis und viel Chef-Attitüde auf. Wer seit dem 21.11.2020 nicht mehr verloren hat, kann es sich erlauben.

16. | Hektik im Gladbacher Strafraum nach einem schlampigen Ball von der linken Eckfahne. Ginter schlägt den halbhoch direkt in den Fuß von Rodri, der die Kugel abfängt und direkt in die Tiefe gibt. Rund um den Elfmeterpunkt drehen Jesus, Sterling und Gündogan aber die Extrarunden, statt den Abschluss zu suchen. Mit viel Einsatz und etwas Glüch kann Gladbach Schlimmeres verhindern.

13. | Die erste Viertelstunde haben die Fohlen gleich überstanden. Der Respekt vor dem großen Gegner ist ihnen bei jeder Aktion anzumerken. Eine allgemeine Anspannung ist deutlich zu erkennen. Sollte da im Laufe des Abends auch mal was nach vorne gehen, ist zwingend mehr Lockerheit und Leichtigkeit gefragt.

11. | Zakaria mit einem Ballgewinn tief in der eigenen Hälfte gegen Cancelo, der Pass geht zu Stindl ins Zentrum, Gladbach könnte umschalten. Doch der Ball geht rasend schnell wieder verloren. Durch das Pressing der Citizens ist Gladbach abermals früh zum langen Ball gezwungen, der im Fuß von Keeper Ederson landet.

9. | Präziser Flankenwechsel auf die linke Seite zu Foden, der an der Strafraumbegrenzung zwei Gegenspieler auf sich zieht, trotzdem bis zur Grundlinie kommt und in die Mitte gibt. Dort kann Ginter klären. Keine Chance, doch es zeichnet sich früh ab: Heute werden einige Angriffswellen auf die Gladbacher Hintermannschaft zurollen.

6. | Das erste Mal wird es gefährlich, als Silva halbrechts vor dem Tor von der Strafraumkante in die Gasse zu Sterling stecken kann. Der zieht in den Strafraum ein und wird im letzten Moment vom mutigen Ginter abgegrätscht. Aus dem folgenden ersten Eckball, der kurz ausgeführt wird, resultiert der erste Torschuss: Foden schießt flach aus 20 Metern direkt in die Arme von Sommer.

5. | Die ersten Minuten bestätigen diese Prognose. Nachdem Sommer eine Flanke aus dem linken Halbfeld sicher abgefangen hat, steht City unheimlich hoch. Gladbach versucht sich spielerisch aus der Umklammerung zu befreien, dann muss Ginter aber doch zum langen Ball greifen. Und an der Mittellinie ist die Kugel weg.

3. | Wie viel vom Ball wird Gladbach heute gegen die aktuell ballbesitzstärkste Mannschaft Europas sehen, oder vielmehr spüren? Trainer Rose sprach im Vorfeld von Stichworten wie Mut und Nadelstiche. Die sollen nach vorne gesetzt werden. Das Ballgeschiebe wird größtenteils den Hellblauen überlassen bleiben.

1. | Los geht's, das siebte Europapokalspiel zwischen Gladbach und Man City läuft!

Gladbach vs. Manchester City heute im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Guardiolas Elf hat mehr als doppelt so viel CL-Erfahrung als die Fohlen-Elf (364 Einsätze gegenüber 135), alleine Sterling hat mit 21 CL-Toren fünf Mal häufiger getroffen als die gesamte Fohlen-Startelf zusammenaddiert. Das muss alles nichts heißen. Schließlich galten ähnliche Parameter auch in vorherigen K.o.-Runden Citys unter Guardiolas bald fünfjähriger Führung, als die Gegner unter anderem Monaco, Tottenham oder Lyon hießen.

vor Beginn | Auch wegen der eigenen Formschwäche, die Gladbach zur Unzeit kommt. 1:2 gegen Köln, 0:0 gegen Wolfsburg und 1:2 in allerletzter Minute gegen Mainz ließen die eigenen Europapokalansprüche in den letzten drei Spielen lächerlich wirken. Mit der Rolle als Außenseiter fühlt sich Gladbach in der CL aber pudelwohl, frag nach in Donezk und Mailand (Inter), beinahe hätte gar Real Madrid das Nachsehen in der Vorrundengruppe gehabt.

vor Beginn | Und rein sportlich ist es der vielzitierte kleine David gegen den mächtigen Goliath. Gladbach geht als glasklarer Außenseiter in dieses Achtelfinale. Nicht nur aufgrund der unglaublichen Formstärke Citys, das mit 18 Siegen in Folge daherkommen. Auch wegen der eigenen Formschwäche, die Gladbach zur Unzeit ins Haus steht. 1:2 gegen Köln, 0:0 gegen Wolfsburg und 1:2 in allerletzter Minute gegen Mainz ließen die eigenen Europapokalansprüche in den letzten drei Spielen lächerlich wirken.

vor Beginn | Die Rahmenbedingungen sind dagegen alles andere als pathosgeeignet. Gespielt wird in einem leeren, fremden Stadion einer fremden Stadt. Und damit ist nicht das Etihad von Gegner Man City gemeint. Die Puskas Arena in Budapest genießt als Austragungsort europäischer Fußballspiele gerade große Beliebtheit und hat Hochkonjunktur. Kritisiert wurde diese Meilensammlerei zu Pandemiezeiten in den letzten Tagen genug. Fokussieren wir uns auf das Sportliche.

vor Beginn | Hinein ins größte Spiel der Gladbacher Klubgeschichte! Zu viel Pathos? Bestimmt, angesichts von fünf Meisterschaften, drei Pokalsiegen und zwei Uefa-Cup-Siegen in 121 Jahren. Da waren schon ein paar große Spiele dabei. Doch die Champions League ist eben die Königsklasse, heute kaum zu vergleichen mit dem Uefa Cup anno 1975 und 1979. Und angesichts der ersten Achtelfinal-Teilnahme in diesem Wettbewerb aller Wettbewerbe ist der Pathos zumindest auf europäischer Ebene irgendwo auch berechtigt.

vor Beginn | Man City reichte am Wochenende ein Sterling-Tor für ein verdientes 1:0 gegen Arsenal. Im Vergleich dazu rotiert Guardiola auf fünf Positionen: Walker, Jesus, Laporte, Rodri und Foden rücken allesamt neu in die Startelf und starten statt Stones, Zinchenko, Fernandinho, de Bruyne und Mahrez. Alleine das macht die unfassbare Tiefe überdeutlich, die der Kader der Skyblues bietet.

vor Beginn | Gladbachs Trainer Rose wechselt im Vergleich zur schmerzlichen 1:2-Niederlage am Wochenende gegen Mainz 05 auf einer Positon: Zakaria spielt anstelle von Lazaro. Für Zakaria ist es das Startelfdebüt in der Königsklasse.

vor Beginn | Manchester City schickt folgende Elf auf den Rasen: Ederson - Cancelo, Laporte, Dias, Walker - Foden, Rodrigo, Gündogan - Silva, Jesus, Sterling.

vor Beginn | Borussia Mönchengladbach geht mit dieser Aufstellung ins Hinspiel des Achtelfinals: Sommer - Lainer, Elvedi, Zakaria, Ginter, Bensebaini - Neuhaus, Kramer, Hofmann - Plea, Stindl.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der UEFA Champions League zum Hinspiel des Achtelfinales Borussia Mönchengladbach vs. Manchester City.

Gladbach vs. Manchester City heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung von Gladbach:

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Neuhaus, Kramer, Zakaria - Hofmann, Plea, Stindl

Aufstellung von Manchester City:

Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Rodrigo, Gündogan - Bernardo, Sterling, Foden - Jesus

Gladbach vs. Manchester City heute im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Borussia Mönchengladbach und Manchester City treffen bereits zum 7. Mal aufeinander, gegen keinen Gegner haben beide Teams im Europapokal öfter gespielt.

In der Champions League ist Manchester City gegen Mönchengladbach noch ungeschlagen (S3 U1). Im bisher einzigen Duell in einer K.o.-Runde setzte sich Gladbach 1978/79 im Viertelfinale des UEFA-Pokals mit insgesamt 4-2 gegen City durch.

Manchester City steht zum 8. Mal in Folge in der K.o.-Runde der Champions League; länger hat dies aktuell kein englischer Klub geschafft – bei einem Sieg stünde man das 4. Mal hintereinander im Viertelfinale.

Der letzte Auftritt von Mönchengladbach in der K.o.-Runde des Landesmeisterpokals/Champions League liegt stolze 43 Jahre zurück. Im Halbfinale des Landesmeisterpokals unterlag die Borussia 1977/78 Liverpool insgesamt mit 2-4.

Mönchengladbach hat nur 2 seiner 9 Heimspiele in der Champions League gewonnen (U4 N3). Allerdings haben sie in jedem dieser 9 Spiele getroffen.

Manchester City hat seine letzten 3 Auswärtsspiele im Achtelfinale der Champions League gewonnen – im Februar 2018 mit 4-0 in Basel, im Februar 2019 mit 3-2 bei Schalke und im Februar 2020 mit 2-1 bei Real Madrid.

Manchester City hat in der diesjährigen Gruppenphase 16 Punkte geholt; dies schafften bisher nur 3 andere englische Teams - Arsenal in der Saison 2005/06 (später Finalist), Manchester United 2007/08 (Sieger) und Tottenham Hotspur 2017/18 (Achtelfinalist).

Manchester City hat in dieser Gruppenphase der Champions League nur 1 Tor hinnehmen müssen, so wenige Treffer kassierte in der Gruppenphase zuletzt Barcelona 2017/18 (1). City hat auch den besten Wert bei den erwarteten Gegentoren (Expected Goals Against): 1,61, fast 3 weniger als der zweitbeste Achtelfinalist (Chelsea 4,32 xGA).

Mönchengladbach hat in dieser UCL-Saison bei den erwarteten Gegentoren (xGA) einen Wert von 11,8 (und bisher 9 Tore kassiert), der höchste Wert aller 16 Achtelfinalisten.

Mönchengladbachs Florian Neuhaus hat in der Gruppenphase kein einziges Tor vorbereitet, obwohl er bei den erwarteten Torvorlagen (Expected Assists) auf einen Wert von 1,62 (plus Assists zu 4 ‘Großchancen’) kommt, die größte Differenz zwischen den tatsächlichen und den erwarteten Assists, basierend auf der Qualität des finalen Passes.

Kein Spieler war in der abgelaufenen Gruppenphase an mehr Toren beteiligt als Gladbachs Alassane Pléa (8 – 5 Tore und 3 Assists).

Manchester City-Stürmer Ferran Torres hat in 5 seiner letzten 6 Champions League-Spiele getroffen (5 Tore). Er ist neben Borussia Dortmunds Erling Haaland der einzige Spieler mit 20 Jahren oder jünger, der mindestens 4 Tore geschossen hat.

Gladbach vs. Manchester City heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Borussia Mönchengladbach plagen vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Manchester Coty viele Sorgen. Trainer Marco Rose und seine Spieler verbreiten aber Optimismus.

Budapest/Mönchengladbach (SID) Die Form ist schwach, die Unruhe groß, und die Siegesserie des Gegners furchteinflößend: Für Borussia Mönchengladbach kommt der Fußball-Festtag gegen Manchester City zur Unzeit. Doch trotz aller Probleme schwört Trainer Marco Rose seine Profis vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League auf einen "besonderen Abend mit ganz viel Vertrauen, ganz viel Mut und einer Menge Leidenschaft" ein.

Diese Tugenden werden beim coronabedingten Auswärts-Heimspiel in Budapest am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) auch notwendig sein. Denn nicht nur für Linksverteidiger Oscar Wendt ist das Star-Ensemble von Teammanager Pep Guardiola die "vielleicht beste Mannschaft der Welt". Angetrieben von dem seit Wochen in Bestform auftretenden Nationalspieler Ilkay Gündogan hat City 18 Pflichtspiele in Folge gewonnen.

Im krassen Gegensatz dazu stehen Stimmung und Verfassung bei den Gladbachern. Dem angekündigten Wechsel von Rose zum Rivalen Borussia Dortmund folgte in der Bundesliga der Sturz auf Platz acht. Viele Fans fordern weiterhin die sofortige Trennung vom Trainer.

Sportdirektor Max Eberl stärkt Rose (noch) den Rücken und dieser nimmt vor dem größten internationalen Auftritt seit mehr als 40 Jahren Druck von seinen zuletzt schwächelnden Spielern. "Man kann in erster Linie nur gewinnen. Es ist ein großes Ding für den Verein, dass wir dabei sind. Die Jungs sollen das genießen", sagte der 44-Jährige vor dem ersten Königsklassen-Achtelfinale der Gladbacher Vereinsgeschichte.

Auf Tipps seines Kumpels Jürgen Klopp hat Rose vor dem Duell mit dem souveränen Tabellenführer der Premier League verzichtet. "Sowohl Kloppo als auch ich haben derzeit unsere eigenen Themen", sagte Rose vor dem Abflug in die ungarische Hauptstadt: "Wenn wir telefonieren würden, würden wir nicht über Fußball reden."

Klopp hätte Rose wohl zu einer forschen Herangehensweise geraten - und die plant auch der Gladbacher Coach. Man müsse "mit dem Ball immer wieder Akzente und Nadelstiche setzen", so Rose: "ManCity mag es nicht, wenn sie den Ball nicht haben." Gleichzeitig müsse man aber auch "leidensfähig verteidigen".

Bei den Profis ist "die Vorfreude riesig", wie Wendt trotz aller Störgeräusche versicherte. Florian Neuhaus verbreitete ebenfalls Optimismus. Man müsse sich "auch vor Manchester nicht verstecken", sagte der Nationalspieler und träumte schon vom Coup gegen City: "Wenn wir zweimal an unserem Maximum spielen, dann haben wir eine gute Chance, weiterzukommen." Dafür sei "Mut ein Schlüsselfaktor".

In der Liga haben die Gladbacher mit Siegen gegen Bayern München, RB Leipzig und Dortmund in dieser Saison schon bewiesen, dass sie sich gegen starke Mannschaften leichter tun. Dann können sie ihr gefährliches Umschaltspiel viel besser durchsetzen als gegen tief stehende Gegner.

Auf das gewohnte Umfeld des Borussia-Parks müssen sie allerdings verzichten. "Das ist ein ungewöhnliches Gefühl, wenn wir für ein Heimspiel erst mal in den Flieger steigen", sagte Neuhaus. Auf Maßnahmen, um in der Puskas Arena für Heimspiel-Atmosphäre zu sorgen, verzichteten die Fohlen. "Wir haben keine Tricks, weil man das Gefühl nicht herstellen kann", sagte Rose.

Gündogan rechnet derweil nicht damit, dass die Gladbacher nach der Unruhe in der vergangenen Woche abgelenkt sind. "Spätestens wenn die Hymne läuft, wird jeder 100 Prozent konzentriert und motiviert sein", sagte Gündogan dem kicker: "An einem guten Tag sind sie schwer zu besiegen."

Borussia Mönchengladbach vs. Manchester City heute live - die voraussichtlichen Aufstellungen:

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Plea. - Trainer: Rose

Manchester: Ederson - Joao Cancelo, Stones, Ruben, Zinchenko - Rodrigo - Bernardo Silva, Gündogan - De Bruyne - Sterling, Foden. - Trainer: Guardiola.

