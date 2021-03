Gladbach droht der totale Kollaps: Warum Rose trotz Rekord-Krise nicht entlassen wird

Sieben Pleiten in Folge, nun das Aus in der Champions League: Gladbach droht in der Rückrunde der Kollaps. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Der Worst Case blieb Marco Rose und Borussia Mönchengladbach am Dienstagabend in Budapest erspart. "Nur" 0:2 verloren, keine Abreibung kassiert gegen eine Mannschaft, in der alle Gladbacher Protagonisten, die sich nach dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League äußerten, berechtigterweise "eine der besten Mannschaften der Welt" sahen.

Zu dominant war die Art und Weise, wie sich Manchester City in 180 Minuten gegen die Elf vom Niederrhein präsentierte. Zu chancenlos waren die Gladbacher, die erst recht in ihrer momentanen, aber wohl auch zu besseren Phasen unter dem Leistungsniveau des Premier-League-Spitzenreiters spielen. Auch darüber herrschte Einigkeit.

"Eine Nummer zu groß", sagte Kapitän Lars Stindl hinterher, "bärenstark", meinte Rose. Und Torhüter Yann Sommer merkte zurecht an, dass man sich für die Auftritte "nicht schämen" müsse. Gleichzeitig richtete der Schweizer Schlussmann schon den Blick nach vorne. Am Samstag soll die seit Wochen anhaltende Krise gegen Schalke 04 beendet werden: "Wir sind uns einiges schuldig. Wir müssen wütend sein und uns wehren gegen diese Situation."

Eine Situation, die mittlerweile ein kompliziertes Konstrukt in Gladbach ist. Eine Lage, die ratlos macht, die emotional aufgeladen ist und von der niemand so ganz genau weiß, wo sie ihren Ursprung hatte.

Borussia Mönchengladbach: Wie schlimm ist die Krise?

Mit der Niederlage gegen City hat Gladbachs Krise historische Züge angenommen. Zuvor hatten die Gladbacher erst dreimal sieben Pflichtspiele oder mehr in Folge verloren. 1982 unter Jupp Heynckes, 1999 unter Rainer Bonhof (saisonübergreifend) und 1989 unter Wolf Werner, der damals am 18. November sogar erst nach der achten Pflichtspielpleite in Serie entlassen wurde.

Die Lage am Niederrhein ist also mehr als brenzlig. Schon weniger schlimme Niederlagenserien hatten beispielsweise Gladbachs Retter und Reformer Lucien Favre 2015 zum Rücktritt bewegt. Damals verloren die Fohlen unter der Ägide des Schweizers zum Saisonstart fünf Bundesliga-Spiele in Folge und setzten auch den CL-Start gegen Sevilla mit 0:3 in den Sand. Favre sagte Adieu – entgegen aller Bitten und Anstrengungen von Manager Max Eberl.

So weit wird es dieses Mal aber wohl nicht kommen. Obwohl Gladbach unter Rose nun bereits das siebte Pflichtspiel in Folge verloren hat, obwohl er gerade bei vielen Fans nach seinem Mitte Februar verkündeten Abschied für den kommenden Sommer Richtung Borussia Dortmund keinerlei Sympathien mehr genießt und obwohl in der Bundesliga das Verpassen eines internationalen Wettbewerbs nicht nur droht, sondern sogar wahrscheinlich ist.

Für diesen internationalen Wettbewerb hatten die Gladbacher sich selbst im letzten Jahr unter Trainer Dieter Hecking qualifiziert, als wie bei Rose schon feststand, dass er in der darauffolgenden Saison nicht mehr Trainer in Mönchengladbach sein wird. "Die Idee war, dass wir eine Veränderung unseres Fußballs wollten", begründete Eberl damals die Entscheidung.

Mit dem neuen Trainer sollte "eine neue Grundidee" kommen, die Gladbachs Anspruch auf regelmäßige Teilnahmen am internationalen Geschäft zementieren sollte. Auch weil dieses Unterfangen nun im Jahr zwei unter Rose krachend zu scheitern droht, ist die Stimmung am Niederrhein trotz des Erreichens des Pokal-Viertelfinales und dem respektablen Erreichen des Champions-League-Achtelfinales (inklusive einem großen finanziellen Bonus) gefühlt so schlecht wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Und zur Erinnerung: Damals rettete sich Gladbach hauchzart in der Relegation gegen den VfL Bochum vor dem schon sicher geglaubten Abstieg.



Borussia Mönchengladbach: Wo hat die Krise ihren Ursprung?

Dass es ein gewisser Torsten "Knippi" Knippertz aufgrund einer Fußball-Parodie über Floskeln in Field-Interviews zur Internet-Berühmtheit geschafft hat, entbehrt aktuell nicht einer gewissen Ironie. Denn Knippertz ist Gladbachs Stadionsprecher und er stellte in dem Kult-Video (mehrfach in verschiedenen Formulierungen) die Frage, die bei der Borussia in der momentanen Situation prägend ist: "Woran hat et jelegen?"

Sprich: Was ist passiert, dass aus den Bayern- und BVB-Besiegern aus Gladbach vom Januar binnen zwei Monaten eine Mannschaft wurde, die seit Anfang Februar ergebnistechnisch gesehen noch schlechter punktet als Schalke 04?

Seit der Derby-Niederlage gegen den 1. FC Köln am 6. Februar holte die Borussia nur noch einen Punkt in der Bundesliga, die so gut wie abgestiegenen Knappen immerhin derer zwei. Die 1:2-Pleite gegen den Erzrivalen aus der Domstadt markiert so etwas wie den Beginn des emotionalen Zerfalls – weil Rose eine Großrotation im Kader vornahm und die Derby-Niederlage somit "verschuldet" habe, so der Vorwurf der Fans in einem offenen Brief mit dem Titel "Mit dem Derby spielt man nicht".

Zu diesem Zeitpunkt kursierte zwar bereits das Gerücht, Rose könne von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machen und im Sommer zum BVB wechseln, aber dennoch sprachen die Fans damals noch davon, ihrem Trainer "sehr gerne" am Ende seiner Laufbahn in Gladbach "ein Denkmal" bauen zu wollen. Dann kam jedoch der 15. Februar, der sogenannte "Rose-Montag", an dem der Wechsel des Gladbacher Trainers zum BVB offiziell wurde.

Es ist der Tag, an dem die Borussia die Saison emotional komplett entglitten ist. Die Gladbacher Fan-Vereinigung sprach im Nachhinein davon, dass ihnen der Rose-Abschied für "diese Saison den Stecker gezogen" habe und die sportliche Talfahrt nahm ihren Lauf. Seitdem gab es nur noch Niederlagen für Gladbach, besonders schmerzlich dabei: die Pokalniederlage gegen Roses künftigen Arbeitgeber. Das Aus im Viertelfinale gegen den BVB besiegelte das Ende aller Hoffnungen auf einen versöhnlichen Rose-Abschied, der beispielsweise Niko Kovac bei Eintracht Frankfurt vergönnt war.

Borussia Mönchengladbach: Fußball-Feste kaschieren Defizite

Drei Jahre ist es her, dass die Eintracht Kurs auf das internationale Geschäft nahm und nach der Verkündung, Kovac werde ab Sommer Trainer des FC Bayern, die Champions League und Europa League noch mit vier Pleiten in fünf Partien verspielte. Am Ende rettete der sensationelle Triumph im DFB-Pokal Kovacs Standing in der Mainmetropole, diese Rettung gibt es für Rose und Gladbach aber nicht mehr. Die Derby-Niederlage nach Großrotation, der BVB-Wechsel und das Pokal-Aus. Es sind die prägenden Ereignisse der Gladbacher Krise, die ihr eine hochgradige Emotionalität verleihen. Ereignisse, die die ohnehin schon vorhandenen Probleme nochmal verstärkten.

Denn schon vor der Verkündung des Rose-Abschieds baute die Borussia spielerisch massiv ab – gerade in der Offensive und der Chancenproduktion. Beim 1:0-Sieg gegen Werder Bremen Mitte Januar betrug der Expected-Goals-Wert nur 0,65 (Bremen: 0,85), beim 4:2-Sieg gegen den BVB gaben drei Tore nach Standards und ein Geschenk von Roman Bürki den Ausschlag, beim 3:2-Sieg gegen die Bayern war es die eigentliche Problemzone der Gladbacher – nämlich die Effizienz, aus drei Chancen drei Tore zu machen.

Es sind jene guten Ergebnisse wie auch das hauchzarte Weiterkommen in der Champions-League-Gruppenphase mit Fußball-Festen gegen Real Madrid, Inter Mailand und Schachtjor Donezk, die Gladbachs Inkonstanz in dieser Spielzeit kaschiert haben. Ergebnisse, die im zurückliegenden Gladbacher Mammutprogramm im Februar und März mit Spielen gegen Manchester City (2), den BVB, Bayer Leverkusen und RB Leipzig aber nicht da waren und auch gegen die leichteren Gegner aus Mainz und Augsburg nicht kamen.

Ohne eine längere Winterpause, mit der Belastung der regelmäßigen englischen Wochen, die eigentlich nur Regeneration, nicht aber Grundlagentraining zulassen, hat Gladbach außerdem mittlerweile auch ein konditionelles Problem: Sieben der letzten zehn Bundesliga-Gegentreffer kassierte Gladbach in der letzten halben Stunde, Leistungsträger wie Florian Neuhaus, Marcus Thuram, Alassane Plea oder Jonas Hofmann laufen ihrer guten Form aus dem ersten Halbjahr größtenteils nur hinterher.



Borussia Mönchengladbach: Warum hält Eberl trotz Fan-Wut und Krise an Rose fest?

Eberl betonte auch wegen dieser Hintergründe rein sportlicher Natur, dass er bei aller Emotionalität der Fans zwar deren Kritik und Enttäuschung verstehe, jedoch auch das Gefühl von Geschlossenheit vermisse. Er treffe seine Entscheidungen "auf der Basis von Wissen und Verstand" und nicht aufgrund von "zwischenmenschlichen Gefühlen, nicht aufgrund von Rücksichtnahme auf andere, nicht auf Druck von außen und auch nicht aus eigener Eitelkeit heraus".

Am Samstag im ZDF-Sportstudio ließ er abermals keine Zweifel an einer Weiterbeschäftigung Roses bis zum Saisonende. "Ich wüsste heute nicht, was dazu führen würde, dass er nicht bis zum 30. Juni bei uns Trainer ist", sagte er. Ein Statement, das ins Bild passt.

Eberl ist kein Hire-and-Fire-Manager, seit Jahren steht er sehr loyal zu seinen Übungsleitern. Das erfuhren Lucien Favre, den er trotz sportlicher Krise von einem Rücktritt vom Rücktritt überzeugen wollte, und auch Hecking, als dieser bei den Fans längst den Stempel der Stagnation und der taktischen Mängel aufgedrückt bekommen hatte. Genau diese Loyalität wird nun auch Rose – zumindest in der Öffentlichkeit – zuteil.

Obwohl es in der Gladbacher Vereinsgeschichte nur eine längere Pleitenserie überhaupt gab und sich Gerüchte über angeblich angespannte Verhältnisse zwischen Spielern und Rose seit seines feststehenden Wechsels wacker halten.

Es kommt also nicht von ungefähr, dass Eberl keine Zweifel an seinem Trainer lässt. Allerdings hat dies auch einen finanziell wichtigen Aspekt für die Borussia. Im Falle einer Rose-Entlassung, über die bereits medial spekuliert wurde, könnte Gladbach den Anspruch auf die Ausstiegsklausel für Rose in Höhe von fünf Millionen Euro verlieren.

"Wenn Gladbach Rose freistellt, könnte man den Anspruch auf eine Ablöseforderung rein rechtlich gesehen durchaus verlieren. Es ist unklar, wie weit die Vereine untereinander schon sind. Zuletzt war ja von einer mündlichen Vereinbarung die Rede. In diesem Fall könnte man aber von einem Gentlemen's Agreement ausgehen", sagte Sportjurist Dr. Andrej Dalinger bei Sport1. In einem solchen Fall des "Gentlemen's Agreement" habe sich Dortmund vorab bereiterklärt, die Ausstiegsklausel zu ziehen: "Vermutlich würden sie sich hieran auch weiterhin gebunden fühlen."

Fünf Millionen Euro. Das ist für die Borussia geschätzt in etwa so viel Geld, wie beispielsweise die Qualifikation zur Europa League (Startprämie knapp 3 Millionen Euro 2020/21) nach Abzug von Reisekosten, Spielerprämien, Coronaschutz- und Quarantäne-Maßnahmen einbringen würde. Während Eberl und Gladbach also die fünf Millionen Euro für Rose schon sicher haben, könnten sie im Falle einer Entlassung des 44-Jährigen beide Einnahmequellen riskieren.

Denn eine Garantie dafür, dass der Nachfolger Roses (U23-Trainer Heiko Vogel wurde zuletzt als Kandidat genannt) den Klub in den verbleibenden neun Spielen in die Europa League führt, gibt es nicht. Im Gegenteil: Die Wahrscheinlichkeit ist angesichts von neun Punkten Rückstand auf Platz sechs verschwindend gering.

Borussia: Wie geht es für Rose und Gladbach jetzt weiter?

Am kommenden Samstag gastieren die Gladbacher beim wahrscheinlichen Absteiger Schalke 04. Alles andere als ein Sieg wäre der nächste Tiefschlag für die niederrheinische Seele. Sollte die Borussia nicht auf Schalke gewinnen, erhält die eigentlich von Eberl bereits für beendet erklärte Diskussion um eine vorzeitige Entlassung von Rose eine neue Dimension, der er sich dann nicht mehr entziehen wird können.

Es wäre ein GAU, ja gar ein unwiderlegbarer Beweis dafür, dass die Entscheidung Roses, im kommenden Sommer zum BVB zu wechseln, offenbar doch Gräben zwischen ihm und den Spielern gerissen hat. Eine Niederlage würde Eberl wohl zum Handeln zwingen und könnte U23-Trainer Heiko Vogel zum Interimstrainer werden lassen.

Denn verliert die Borussia auf Schalke, wäre ihr die Saison nicht nur emotional, sondern auch sportlich vollends entglitten.