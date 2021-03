Borussia Mönchengladbach, News und Gerücht: Borussia und Leverkusen im Transfer-Poker um Moueffek - alle BMG-News

Die wichtigsten News und Gerüchte zu Borussia Mönchengladbach aus der Bundesliga.

Alle aktuellen Nachrichten um Transfers, die Rose-Nachfolge und andere Themen zu den Fohlen heute am Mittwoch.



Quelle: Getty Images

Die beiden Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen konkurrieren im Transfer-Poker um den rechten Verteidigier Aimen Moueffek von AS St. Etienne. Das berichtet France Football. Der Vertrag des 19-jährigen Franzosen mit marokkanischen Wurzeln läuft bis Sommer 2022.

Das Eigengewächs aus St. Etienne absolvierte bisher 13 Pflichtspiele in der Ligue 1 und im französischen Pokal. Damit hat er seit seinem Sprung in die Profimannschaft eine Startelf-Quote von 100 Prozent. Durch seine guten Leistungen hat er sich auch bei RB Salzburg und der RSC Anderlecht begehrt gemacht.

Der junge Abwehrspieler würde gerne das nächste Level seiner Karriere erklimmen. Um eine Ablöse für das Talent zu kassieren, gibt es daher Gerüchte um einen im Sommer bevorstehenden Transfer von Moueffek.

Falls Borussia Mönchengladbach die Europapokalplätze verpassen sollte, droht der Kader der Fohlen zu zerfallen. Viele Stars sollen die internationale Bühne für ihren Platz in der Nationalmannschaft benötigen, berichtet die Bild. Manger Max Eberl bleibt trotzdem optimistisch.

Nach sechs sieglosen Spielen in Folge steht Gladbach nur noch auf Rang zehn der Bundesliga-Tabelle. Für den Europapokal wäre jedoch mindestens Platz sieben, im schlechten Fall sogar Platz sechs, notwendig. Nachdem Eberl im letzten Jahr viele Stars mit der Champions League bei der Borussia halten konnte, könnten nun Probleme entstehen.



Quelle: Getty Images

Wie so häufig zeigt sich der Sportdirektor jedoch optimistisch und gelassen. "Ich kann versprechen, dass sehr, sehr viele Spieler bei uns bleiben werden“, sagte der 47-Jährige der Bild und rechnet sogar mit Chancen beim Verbleib von Florian Neuhaus.

Spieler wie Matthias Ginter oder Florian Neuhaus wollen laut dem Bericht international spielen, um vom Bundestrainer gesehen zu werden. Auch Marcus Thuram und Alassane Plea haben ihren Platz bei der französischen Nationalmannschaft nicht sicher und müssen sich präsentieren. Durch die Corona-Einschränkungen können die Gladbacher außerdem, wie viele andere Teams auch, weitere Einnahmen gebrauchen.

Als potenziellen Nachfolger von Cheftrainer Marco Rose, der im Sommer nach Dortmund wechseln wird, hat Borussia Mönchengladbach angeblich den Coach eines Ligakonkurrenten im Visier. Wie die Sport Bild berichtet, hat Gladbach Interesse an Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg.

Dem Bericht zufolge sei ein Verbleib des 46-Jährigen in Wolfsburg trotz der starken Wölfe-Saison über die aktuelle Spielzeit hinaus "äußerst unrealistisch". Zwar steht Glasner bei den Wölfen noch bis 2022 unter Vertrag, er soll aber eine Ausstiegsklausel besitzen.



Quelle: Getty Images

Der Österreicher hat den VfL auf Champions-League-Kurs geführt, nach dem 24. Spieltag belegt Wolfsburg mit zwölf Siegen, neun Unentschieden und nur drei Niederlagen und insgesamt 45 Punkten Platz drei in der Bundesliga hinter Tabellenführer Bayern München und RB Leipzig.

Trotz des sportlichen Erfolgs sei das Verhältnis zwischen Glasner und Wolfsburgs Sportdirektor Jörg Schmadtke laut des Berichts jedoch angeknackst. Eine weitere Zusammenarbeit der beiden sei kaum mehr möglich. Bereits zu Beginn der Saison hatte es Gerüchte über ein Zerwürfnis der beiden gegeben, Glasner hatte die Transferpolitik der Wolfsburger öffentlich kritisiert und stand damals kurz vor dem Rauswurf.

Max Eberl wendet sich in einem offenen Brief an alle Borussia-Fans. Den gesamten Brief im Wortlaut könnt ihr hier lesen. ⤵️