Gladbach, News und Gerüchte: Borussia sucht Ausweichmöglichkeit für Champions-League-Spiel, Eberl hofft auf eine schnelle Einigung mit Rose

Wegen des Einreiseverbots aus Großbritannien könnte auch Gladbachs Partie gegen Manchester City in Gefahr sein. Alle News und Gerüchte zur Borussia.

Borussia Mönchengladbach sucht nach einer Ausweichmöglichkeit für das Champions-League-Spiel gegen Manchester City am 24. Februar. Noch ist nichts offiziell, doch ein Spiel in Deutschland wirkt unwahrscheinlich.

Gladbach sucht nach Ausweichmöglichkeit für Champions League in Dänemark

Nach dem Einreiseverbot für den FC Liverpool für das Champions-League-Spiel gegen RB Leipzig plant Borussia Mönchengladbach schon jetzt für alle Fälle. Sollte die entsprechende Verordnung verlängert werden, wollen die Fohlen Gespräche mit dem FC Midtjylland führen.

Aktuell gilt das von dem Bundesinnenministerium ausgesprochene Einreiseverbot nur bis zum 17. Februar. Stand jetzt würde die Verordnung Manchester City nicht daran hindern, zum Spiel in der Königsklasse am 24. Februar gegen Gladbach zu reisen. Doch die Lage ist unsicher. Das weiß auch die Borussia.

Laut Informationen der dänischen Zeitung BT haben die Gladbacher beim FC Midtjylland angefragt, ob eine Nutzung Ihrer Heimspielstätte in Herning prinzipiell möglich wäre. Verantwortlicher für Kultur und Freizeit der Stadt Herning, Sören Juul Baunsgaard, verweist darauf, dass die dänische Regierung dieses Vorhaben noch absegnen müsste. Er sagte jedoch auch: "Ich kann bestätigen, dass wir eine Anfrage erhalten haben und dass wir zum Dialog bereit sind, sollte es relevant werden."

Gladbach, News: Eberl hofft auf eine schnelle Einigung mit Rose

M'Gladbachs Manager Max Eberl hofft auf eine schnelle Einigung mit Marco Rose, der aktuell wohl von Borussia Dortmund umworben wird. Der Trainer besitzt zwar einen Vertrag bis 2022, hat jedoch eine Ausstiegsklausel über 5 Millionen Euro.

Seit Lucien Favre von Dortmund entlassen wurde, würden diese offenbar gerne Marco Rose als Nachfolger von Interimstrainer Edin Terzic holen. Ein eindeutiges Statement von dem 44-Jährigen Gladbach-Trainer gab es bisher noch nicht.

Eberl: "Die Vertragssituation bei Marco ist nun mal so, wie sie ist. Er weiß, was er an Gladbach hat, und wir wollen hier den Weg mit ihm weitergehen." Er möchte möglichst bald eine Entscheidung haben, wisse aber auch, dass es am Ende bei Rose liegt, führte er aus.

Gladbach, News und Gerüchte: Sollte Rose gehen, hat Eberl bereits zwei Kandidaten als Nachfolge

Wie die SportBild berichtet, hat Gladbach Manager Max Eberl mit Florian Kohfeldt von Werder Bremen und Jesse Marsch von RB Salzburg bereits zwei Kandidaten als Nachfolge von Marco Rose im Kopf. Dieser könnte im Sommer von Konkurrent Borussia Dortmund abgeworben werden.

Der Fohlen-Trainer Rose hat eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro im Vertrag, die es dem BVB im Sommer möglich macht, den Trainer zu holen. Heißester Favorit auf die Nachfolge wäre wohl Marsch, der gerne von RB Salzburg in die Bundesliga wechseln würde. Sein Vertrag bei den Österreichern läuft bis 2022. Nicht ganz so klar wäre, ob Borussia Mönchengladbach Chancen bei Werder-Trainer Kohfeldt hätte. Der 38-Jährige erklärte zuletzt, dass er mit seinem Projekt in Bremen noch nicht fertig sei und besitzt einen Vertrag bei Werder bis 2023.

Für Eberl wäre der Bremer jedoch ein aussichtsreicher Kandidat. Der junge Trainer hätte bei Gladbach die Chance, individuell bessere Spieler zu trainieren und in internationalen Wettbewerben zu spielen.

