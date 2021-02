Borussia Mönchengladbach - News und Gerüchte: Neuhaus spricht über Rose-Abgang, Frontzeck sieht Chance gegen City - alles zu BMG

Gladbach-News: Florian Neuhaus zu Rose-Abgang: "Sind professionell genug"

Der Abgang von Gladbach-Trainer Marco Rose zu Liga-Konkurrent Borussia Dortmund hat in der Bundesliga hohe Wellen geschlagen. Auch darüber wie die Mannschaft auf den Wechsel ihres Coaches zum BVB regiert hat, kursierten wilde Gerüchte.

Mittelfeldspieler Florian Neuhaus hat sich nun zu den Meldungen geäußert: "Das wird unsere Leistung nicht negativ beeinflussen", sagte der 23-Jährige den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wenn wir Spiele gewinnen, wird sich alles im Rahmen halten, wenn wir hingegen Spiele verlieren, wird das Thema immer wieder aufkommen."

Sportdirektor Max Eberl hat in der vergangenen Woche versucht, den Wechsel seines Erfolgstrainers herunter zu spielen und bekommt nun von Neuhaus Rückendeckung. "Wir sind in der Mannschaft professionell genug, dass wir es nicht an uns heranlassen", sagte Neuhaus.

"Ich habe eine ähnliche Situation schon vor zwei Jahren erlebt, als bekannt wurde, dass Dieter Hecking den Verein am Saisonende verlassen wird. Wir haben es dennoch geschafft, uns für die Europa League zu qualifizieren und die Saison damit erfolgreich abzuschließen."

Gladbach, News: Jonas Hofmann über Unruhe: "Das ist alles sowas von verlogen"

Jonas Hofmann hat die Gerüchte über interne Unruhen bei Borussia Mönchengladbach vehement zurückgewiesen. Der Mittelfeldspieler nahm dabei den designierten BVB-Trainer Marco Rose in Schutz.

"Marco, Max Eberl und die gesamte Mannschaft waren versammelt. Die Sitzung, in der uns die Entscheidung mitgeteilt wurde, lief circa 20 bis 25 Minuten", erzählte Hofmann im Podcast kicker meets DAZN. Alles Weitere dazu erfahrt Ihr hier.

Gladbach, News: Ex-Coach Frontzeck hält Manchester City für schlagbar

Michael Frontzeck (56) hat sowohl für Gladbach als auch für Manchester City die Fußballschuhe geschnürt und trainierte die Fohlen von 2009 bis 2011. Im Interview mit der Bild-Zeitung zeigte sich der gebürtige Mönchengladbacher zuversichtlich, dass die Mannschaft von Marco Rose gegen die Citizens bestehen kann. "Natürlich ist City der Favorit, aber Gladbach hat sehr gute Chancen, die Überraschung zu schaffen", sagt der 56-Jährige. "Ich glaube, die Citizens haben sich nicht über das Los Gladbach gefreut."

Die Skyblues haben die letzten 18 Pflichtspielen in Folge gewonnen und sind vielleicht der größte Anwärter auf den Titel in der Königsklasse. "Es ist spielerisch eine unglaublich veranlagte Mannschaft, die mit unheimlich hohem Tempo agiert und mit defensiv wie offensiv mit ungeheurer Ballsicherheit", sagt Frontzeck. "Die Spieler lassen die Kugel toll laufen. Ich habe den 4:1-Sieg gegen Liverpool zuletzt live im TV gesehen und war beeindruckt.”

Frontzeck selbst hat auch eine Vergangenheit bei Manchester City: "Das Jahr bei ManCity (1996 bis 1997, d. Red.) war schwierig. Es war im Spätherbst meiner Laufbahn, ich war das ganze Jahr verletzt, habe trotzdem gespielt und dementsprechend schlechte Leistungen gebracht. Trotzdem war es eine Super-Erfahrung. City hat herausragende Fans, die uns bedingungslos unterstützt haben, egal wo wir gespielt haben. Ich habe täglich gespürt, bei welch einem großen Traditionsklub ich war”, sagte er der Bild.

Der Spielplan von Borussia Mönchengladbach in den nächsten Wochen

Datum Gegner Wettbewerb Mittwoch, 24. Februar 2021 | 21.00 Uhr Manchester City (H) Champions League, Achtelfinale Samstag, 27. Februar 2021 | 18.30 Uhr RB Leipzig (A) Bundesliga, 23. Spieltag Dienstag, 02. März 2021 | 20.45 Uhr Borussia Dortmund (H) DFB-Pokal, Viertelfinale Samstag, 06. März 2021 | 15.30 Uhr Bayer Leverkusen (H) Bundesliga, 24. Spieltag