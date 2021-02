Eberl spricht nach Rose-Entscheidung Klartext, Seoane und Marsch äußern sich zu Gladbach-Gerüchten - alle News zu Borussia Mönchengladbach

Seoane und Marsch haben sich zu den Gerüchten geäußert, die sie mit der Rose-Nachfolge in Verbindung bringen. Alle News zu Gladbach am Mittwoch.

Borussia Mönchengladbach am Donnerstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu BMG in der Übersicht.

Gladbach, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Eberl spricht nach Trainer-Entscheidung Klartext: "Alles Lügen"

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl hat nach dem angekündigten Abschied von Trainer Marco Rose mit einigen Spekulationen aufgeräumt. "All das, was als sehr hektisch und unruhig beschrieben wurde, sind alles Lügen, die ich an dieser Stelle revidieren möchte", betonte der 47-Jährige auf der am Mittwoch einberufenen Pressekonferenz.

Seit Montag ist bekannt, dass Rose die in seinem Vertrag verankerte Ausstiegsklausel ziehen und im Sommer zu Bundesliga-Konkurrent Borussia Dortmund wechseln wird. Im Anschluss machte die Runde, dass Eberl Rücksprache mit dem Mannschaftsrat gehalten habe, ob eine weitere Zusammenarbeit mit dem Trainer bis zum Saisonende möglich sei.

Er sei schockiert, wie man "dumpf und dumm irgendwelche Kommentare verbreiten kann", betonte Eberl. Es sei eine gesellschaftliche Frage, "dass irgendwelche Dumpfbacken im Hintergrund Lügen verbreiten und diese als Wahrheit aufgenommen werden. Es entsteht Hass aufgrund von Aussagen, die nicht der Wahrheit entsprechen."

Bild: Getty Images

Stattdessen habe Rose ihm bereits in der letzten Woche mitgeteilt, im Sommer eine neue Herausforderung annehmen zu wollen: "Wir haben seit Wochen und Monaten über dieses Thema gesprochen", betonte Eberl: "Eigentlich müssten die Fans auf mich sauer sein, weil ich dieser Klausel zugestimmt habe, aber sonst hätte ich Marco vor zwei Jahren nicht bekommen."

In Bezug auf den neuen Trainer wollte sich Eberl dagegen nicht in die Karten schauen lassen: Natürlich mache er sich im Hintergrund schon länger Gedanken über mögliche Nachfolger, "ich werde aber keine Namen kommentieren, ich werde meinen Job in Ruhe machen. Wenn es entschieden ist, werden wir mit dieser Nachricht nach draußen gehen."

Eberl: Das Projekt Borussia Mönchengladbach hängt nicht an einzelnen Personen. Es bestürzt mich nahezu, dass anscheinend nicht darauf vertraut wird, dass der Klub aus dieser Situation einmal mehr gestärkt hervorgehen wird. #BMGM05 — Borussia (@borussia) February 17, 2021

Rose-Nachfolger in Gladbach? Seoane und Marsch äußern sich

Nach dem angekündigten Abschied von Marco Rose befindet sich Borussia Mönchengladbach auf der Suche nach einem Trainer. Zwei mögliche Kandidaten sind am Mittwoch auf einer Pressekonferenz mit den Gerüchten konfrontiert worden.

"Ich nehme das zur Kenntnis, aber gebe keine Stellungnahme zu Gerüchten", sagte Gerardo Seoane vom Schweizer Meister Young Boys Bern vor dem Aufeinandertreffen mit Bayer Leverkusen in der Europa League (18.55 Uhr auf DAZN und im LIVE-TICKER ).

Er betonte: "Ich weiß, dass Spekulationen zum Fußballgeschäft gehören. Ich konzentriere mich aber voll und ganz auf das, was ich beeinflussen kann. Meine Energie gilt der Vorbereitung auf das Spiel gegen Bayer Leverkusen", so der 42-Jährige.

Bild: Getty Images

Auch Jesse Marsch vom österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg ist Fragen zu einem möglichen Wechsel in die Bundesliga ausgewichen: "Ich glaube, dass es für einen Trainer immer wichtig ist, sich auf die Aufgabe zu fokussieren", so der US-Amerikaner.

"Ich habe einen Vertrag bis Sommer 2022", so Marsch vor der Begegnung mit dem FC Villarreal (21 Uhr auf DAZN ): "Meine volle Konzentration liegt hier auf unserem Verein, auf unserer Mannschaft, insbesondere in diesem Moment, in diesem Wettbewerb, gegen diesen Gegner."

VIDEO - Scheidender Gladbach-Trainer Rose stellt klar: Werde keinen Spieler zum BVB mitnehmen

Toni Kroos über Wechsel von Gladbach-Trainer Marco Rose zum BVB: "Gut für Dortmund, schade für Gladbach"

Toni Kroos von Real Madrid hat die Entscheidung von Trainer Marco Rose, Borussia Mönchengladbach in Richtung Borussia Dortmund zu verlassen, als "schade für Gladbach" bezeichnet. Gleichzeitig sei der Wechsel aber legitim. Sein Bruder Felix zeigte sich dagegen enttäuscht.

"Wenn man das als Fußball-Fan betrachtet, ist es irgendwie schade, dass ein Trainer, der dort so erfolgreich war, nach zwei Jahren sagt, er will etwas Neues machen", sagte Felix Kroos im gemeinsamen Podcast mit Bruder Toni Einfach mal Luppen .

Bild: Getty Images

"Gerade als Trainer willst du bei einem Verein etwas aufbauen. Und dafür sind zwei Jahre relativ kurz, auch wenn der Erfolg mit dem Einzug ins Champions-League-Achtelfinale groß war", führte der 29-Jährige von Eintracht Braunschweig weiter aus. Die Entscheidung von Rose müsse zwar respektiert werden, "aber ich sehe Vereinstreue immer sehr gerne, gerade wenn es gut läuft".

Für Toni ist der Wechsel des 44-Jährigen aber absolut legitim. "Der Verein hat lange genug Zeit, einen neuen Trainer zu finden. Deshalb glaube ich: gut für Dortmund, schade für Gladbach. Aber alles sauber gelaufen", so der Real-Star.

Der 31-Jährige betonte gleichzeitig, dass sich Gladbach in den eineinhalb Jahren unter Rose, der im Sommer 2019 zur Borussia kam, "richtig gut entwickelt hat". In der aktuellen Saison traf Madrid in der Gruppenphase der Champions League auf die Fohlen, "gerade im Hinspiel sind die Gladbacher sehr unangenehm gewesen", so Kroos. Der Verlust von Rose werde dem Verein "wehtun".

Borussia M'Gladbach: Die kommenden Spiele in der Übersicht

Datum Gegner Wettbewerb Samstag, 20. Februar 2021 | 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 (H) Bundesliga, 22. Spieltag Mittwoch, 24. Februar 2021 | 21.00 Uhr Manchester City (H) Champions League, Achtelfinale Samstag, 27. Februar 2021 | 18.30 Uhr RB Leipzig (A) Bundesliga, 23. Spieltag Dienstag, 02. März 2021 | 20.45 Uhr Borussia Dortmund (H) DFB-Pokal, Viertelfinale