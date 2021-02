Borussia Mönchengladbach, News und Gerüchte: Marsch will keinen Kontakt, Neuhaus vermeidet Bekenntnis

Gladbachs Florian Neuhaus: FC Bayern? Liverpool? "Was im Sommer passiert, kann ich aktuell nicht sagen"

Der umworbene Nationalspieler Florian Neuhaus vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach macht sich nach eigener Aussage noch keine großen Gedanken, wo er in der kommenden Saison spielt. "Für mich ist das jetzt wirklich kein so großes Thema. Ich bin, was die Zukunft betrifft, auch ganz entspannt", sagt der 23-Jährige dem kicker.

"Ich spiele bei Borussia, ich habe einen Vertrag (bis 2024; d.Red.), und wir als Klub verfolgen noch sehr große Ziele in dieser Saison. Was dann im Sommer passiert, kann ich aktuell nicht sagen", fügte der Mittelfeldspieler an, der unter anderem das rege Interesse von Bayern München und des FC Liverpool geweckt haben soll.

Er wolle in seiner Karriere "Titel gewinnen, das treibt mich an. Ein Jahr mit einem Titelgewinn, das wäre dann wirklich ein Traumjahr", sagte Neuhaus weiter. Die Borussia hinkt in der Liga als Tabellenachter derzeit den eigenen Ansprüchen hinterher, in der Champions League geht es im Achtelfinale gegen den englischen Tabellenführer Manchester City, im Pokal wartet in Borussia Dortmund ein dicker Brocken.

Chancenlos im Ringen um das Talent ist Mönchengladbach aber offenbar nicht. "Die Borussia ist ein Verein, bei dem ich mich hervorragend entwickeln konnte und alles vorfinde. Ich weiß, was ich an Borussia habe", sagte der gebürtige Oberbayer Neuhaus.

Gladbach, News: Jesse Marsch schließt BMG-Kontakt vor dem Saisonende aus

Seit Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose seinen Wechsel zu Borussia Dortmund mit Saisonende verkündet hat, wird Red Bull Salzburgs Jesse Marsch als Nachfolger gehandelt. Nun äußerte sich der 47-Jährige zu den Gerüchten.

Bei Sky erklärte der US-Amerikaner: "Ich habe nichts von Gladbach gehört und ich möchte ganz klar sagen, dass mein Fokus zu 100 Prozent auf der Mannschaft hier liegt. Die Tür ist geschlossen. Ich arbeite hier in Salzburg - Punkt. Bis zum Ende der Saison habe ich sicher keinen Kontakt zu einem anderen Verein", sagt Marsch, der in Salzburg noch bis Sommer 2022 unter Vertrag steht.

🗣Jesse #Marsch: "Eine dominante Vorstellung von Anfang bis zum Ende. Es war keine einfache Woche, wir waren enttäuscht mit unserer Leistung gegen Villarreal, aber diese Reaktion zu zeigen, sagt viel über unsere Mannschaft aus." #RBSSCR pic.twitter.com/09YU5s3GXE — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) February 21, 2021

Für einen etwaigen Wechsel nach Saisonende lässt Marsch aber die Hintertüre einen Spalt offen. "Auf jeden Fall bis zum Ende der Saison, dann müssen wir uns überlegen, was die nächsten Schritte sind." Gut möglich, dass die vermeintlich geschlossene Tür dann wieder aufgeht.

Zu den Gerüchten um Salzburgs Cheftrainer äußerte sich auch RBS-Sportdirektor Christoph Freund. "Jährlich grüßt das Murmeltier. Immer werden unsere Trainer genannt, wenn irgendwo in der Bundesliga Trainerstellen frei werden", so Freund. "Es spricht ja für unsere Trainer. Aber es ist aktuell kein Thema für uns und Jesse."

Gladbach News: Gündogan lobt Eberl "Schwimmt auch mal gegen den Strom"

Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan von Manchester City hat vor dem Champions-League-Achtelfinale Gladbachs Sportdirektor Max Eberl in den höchsten Tönen gelobt. "Er findet immer die richtigen Worte. Ich bewundere ihn dafür, dass er auch mal gegen den Strom schwimmt, keine populistischen Antworten gibt, aber dennoch den Finger – wenn nötig – in die Wunde legt. Er wirkt immer sehr menschlich auf mich", sagte Gündogan dem kicker .

Ihn habe deshalb "nicht überrascht, dass sich vor ein paar Jahren auch der FC Bayern nach ihm erkundigt hatte, wie zu lesen war", ergänzte der City-Profi vor dem Hinspiel gegen die Borussia am Mittwoch (21.00 Uhr) in Budapest.

Gündogan findet die Entwicklung der Gladbacher "auf jeden Fall bemerkenswert, seit ich 2016 die Bundesliga verlassen habe. Man hat dort das Gefühl, dass die Personen genau wissen, was sie tun. Und wenn es doch mal schlechter läuft, bricht nicht gleich Panik aus."

Mit City, souveräner Tabellenführer in England, ist Gündogan gegen die Borussia klarer Favorit. Der 30-Jährige warnt aber: "Sie haben nicht wirklich klassische Stärken oder Schwächen, genau das macht sie aber so schwer ausrechenbar. Diese Saison haben sie mehrfach gezeigt, dass sie absolute Spitzenteams schlagen können wie den FC Bayern, aber auch in der Champions League waren sie sehr erfolgreich. Sie kommen sehr stark über das Kollektiv."

