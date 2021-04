Borussia Mönchengladbach, News und Gerüchte: Hütter will keine Eintracht-Spieler zu Gladbach lotsen, Hofmann zeigt Vertrauen in Eberls Trainer-Entscheidung

Borussia Mönchengladbach, News: Hütter will keine Eintracht-Spieler zu Gladbach lotsen

Nach seinem Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Borussia M'Gladbach will Trainer Adi Hütter keine Spieler zu seinem neuen Arbeitgeber lotsen. Laut der Bild-Zeitung soll der Coach diese Entscheidung demnächst auch auf einer Pressekonferenz vermelden.

Erst am Dienstag gaben die beiden Vereine bekannt, dass der 51-Jährige in der nächsten Saison die Fohlen trainieren werde. Damit tritt der Österreicher die Nachfolge von Marco Rose an, der im Sommer zu Borussia Dortmund wechseln wird.

Bei den Hessen wird derzeit fleißig nach einem Ersatz gesucht. Da auch Fredi Bobic als Sportvorstand den Verein verlässt, wäre auch eine Personalunion aus den beiden Posten möglich. Hierfür käme Ralf Rangnick in Frage, der jedoch laut dem kicker kein Top-Kandidat sein soll. Stattdessen berichtet der SID über Namen wie Sandro Schwarz (Dynamo Moskau), Roger Schmidt (PSV Eindhoven), Oliver Glasner (VfL Wolfsburg), Daniel Farke (Norwich City) und Gerardo Seoane (Young Boys Bern).

Borussia Mönchengladbach, Tabelle: Der Stand der Fohlen in der Tabelle der Bundesliga

Rang Klub TD Punkte 4 Eintracht Frankfurt +19 53 5 Borussia Dortmund +17 46 6 Bayer Leverkusen +13 44 7 Union Berlin +8 40 8 Borussia Mönchengladbach +5 40 9 VfB Stuttgart +6 39 10 SC Freiburg -2 37

Borussia Mönchengladbach, News: Hofmann zeigt Vertrauen in Eberls Trainer-Entscheidung

Gladbach-Spieler Jonas Hofmann zeigt Vertrauen in Max Eberls Entscheidung für Adi Hütter als neuen Trainer bei der Borussia. "Max Eberl hatte in der Vergangenheit immer ein gutes Gespür was Trainer betrifft“, kommentierte der 28-Jährige die neue Personalie im Bild-Interview.

"Er hat jetzt jemanden geholt, der bestimmt den Weg weitergeht, den wir mit Marco vor zwei Jahren eingeschlagen haben", meinte der langjährige Gladbacher ergänzend. Der österreichische Coach von Eintracht Frankfurt wird nach Saisonende zu Gladbach kommen. Bei den Fohlen wird er Marco Rose ersetzen, der im Sommer für eine Ablöse von 5 Millionen Euro zu Borussia Dortmund wechselt.

Die News über den Abgang von Hütter kommen zu einem brisanten Zeitpunkt. Die beiden Bundesligaklubs spielen am Samstag (15.30 Uhr) im direkten Duell. Nach einer Corona-Infektion fühlt sich Hofmann zwar noch nicht topfit, jedoch bereit für die Partie gegen den Konkurrenten.

Gladbach-Manager Max Eberl hat in seiner Karriere bei der Borussia bisher zahlreiche erfolgreiche Trainer an den Niederrhein geholt. Adi Hütter ist nach Marco Rose (2019-2021), Dieter Hecking (2016-2019), Andre Schubert (2015-2016), Lucien Favre (2011-2015), Michael Frontzeck (2009-2011) und Hans Meyer (2008-2009) der siebte Cheftrainer in der Ära des Borussia-Sportdirektors.

Im Interview spricht Hoffi über seine Rückkehr nach der Corona-Infektion, die aktuelle Tabellensituation und das kommende Spiel gegen Eintracht Frankfurt. — Borussia (@borussia) April 14, 2021

