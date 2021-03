Borussia Mönchengladbach, News und Gerüchte: Kommt Marvin Friedrich von Union Berlin als möglicher Ginter-Ersatz?

Matthias Ginter lässt seine Zukunft bei der Borussia offen. Einen möglichen Nachfolger soll es bereits geben. Die heutigen Gladbach-News.

Borussia Mönchengladbach, die News von heute. Alle wichtigen Nachrichten, Informationen und Gerüchte zu den Fohlen am Freitag gibt es hier in einem Artikel.

Gladbach, alles Wissenswerte: Das sind die wichtigsten News der letzten Tage in separaten Artikeln zusammengefasst.

Gladbach, Transfers: Marvin Friedrich von Union Berlin als Ginter-Nachfolger gehandelt

Borussia Mönchengladbach hat laut der Bild Union Berlins Marvin Friedrich als potenziellen Nachfolger von Nationalspieler Matthias Ginter im Visier. Das berichtet die Bild. Ginters Vertrag läuft 2022 aus. Sollte es zu keiner vorzeitigen Verlängerung kommen, strebe Manager Max Eberl einen Verkauf des Weltmeisters von 2014 an.

Für den Fall, dass die Verhandlungen scheitern, soll Eberl eben Friedrich ins Visier genommen haben. Dieser absolvierte in der laufenden Saison alle 26 Spiele für die Eisernen in der Bundesliga und lieferte konstant gute Leistungen ab. Unter anderem erzielte der kopfballstarke Abwehrspieler vier Treffer.

Friedrich ist noch bis 2022 an Union gebunden, kann den Klub aber gemäß kicker dank einer Ausstiegsklausel vorzeitig verlassen. Friedrichs Berater Sören Falk vertritt auch Stefan Lainer und Christoph Kramer, die beiden in Gladbach spielen. Zu den Verantwortlichen der Borussia sollen gute Kontakte bestehen.

Gladbach, Transfers: Beyer will Wechsel, "wenn die Einsatzperspektive fehlt"

Gladbachs Innenverteidiger Jordan Beyer ist unzufrieden mit seinen geringen Einsatzzeiten und denkt über einen Transfer im Sommer nach. Der 20-Jährige strebe "einen Wechsel an, wenn die Einsatzperspektive fehlt", schreibt die Rheinische Post. Beyers Vertrag läuft noch bis Sommer 2022.

Eine Corona-Infektion bremste das Gladbacher Eigengewächs im Herbst für einige Spiele aus. Nur zwei Bundesligaspiele absolvierte der Verteidiger in der gesamten Saison. Obwohl er auf mehreren Positionen in der Abwehr einsetzbar ist, spielte er nur gegen RB Leipzig für 90 Minuten und gegen den FC Schalke 04. Bei der Partie gegen das Ligaschlusslicht wurde er allerdings erst in der letzten Minute eingewechselt.

Der scheidende Trainer Marco Rose macht dem jungen Spieler für den Schlussspurt der Saison jedoch Hoffnung. "Mit der Leistung, die er in Leipzig gebracht hat, stehen die Chancen natürlich grundsätzlich gut. [...] Wir haben Jordan auf dem Zettel", sagte gemäß zu fußballtransfers.com. Eine Leihe in der neuen Spielzeit käme für Beyer nur bei einer Vertragsverlängerung in Frage.

Gladbach, News: Ginter macht Verbleib auch von Trainer abhängig

Matthias Ginter macht seinen Verbleib bei Borussia Mönchengladbach auch vom neuen Trainer abhängig. "Der Trainer gibt die Marschrichtung vor, daher ist diese Entscheidung natürlich wichtig für meine Zukunft", sagte der 27-Jährige gegenüber dem Express.

Eine Erfahrung im Ausland sei dem Abwehrspieler nicht so wichtig wie die Philosophie des Vereins. "Ich will vor allem erfahren, was der Verein in den nächsten Jahren vorhat. Mein neuer Vertrag ist eine wichtige Entscheidung für die nächsten Jahre.", kommentierte er die Punkte, an dem seine Verlängerung hänge.

Daher verfolgt der Gladbacher aktuell besonders die neuen Entwicklungen bei der Suche nach einem Rose-Nachfolger. Überrascht zeigte Ginter sich von dem Gerücht um eine Verpflichtung Xabi Alonsos: "Es kursieren natürlich ein paar Namen, der war zuvor aber noch nie aufgetaucht. Ich kenne ihn auch nur als Spieler, da hatte er wahnsinnige Erfolge, hat alles gewonnen. Er hat die Erfahrung, die man als Trainer dann umsetzen kann. Aber anscheinend soll er es ja jetzt doch nicht werden. Ich bin gespannt."

Tottenham Hotspur und Inter Mailand sollen derweil Interesse an Ginter zeigen. "Ich muss nicht unbedingt ins Ausland. Aber es gibt bei meiner Zukunfts-Entscheidung mehrere Themen zu überlegen", meinte der Gladbach-Star.

Mit der Unterschrift des Weltmeisters auf einem neuen Arbeitspapier der Fohlen könnte es also noch dauern - mindestens bis die Rose-Nachfolge geklärt ist.

Gladbach, Spielplan: Das sind die Gegner der Fohlen in den nächsten Wochen