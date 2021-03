Borussia Mönchengladbach, News und Gerüchte: Spekulationen um Tzolis-Transfer, Xabi Alonso kommt wohl doch nicht

Der Nachfolger von Trainer Marco Rose wird nicht Xabi Alonso, die Fohlen haben Interesse an einem griechischen Stürmer-Talent. Alle News zu Gladbach.

Bundesligist Borussia Mönchengladbach am Mittwoch. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu BMG vom Tage.

Gladbach, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Gladbach, Gerüchte: Xabi Alonso wohl doch nicht neuer Borussia-Trainer

Zu Wochenbeginn hatte die Nachricht, dass Xabi Alonso der Nachfolger von Gladbach-Trainer Marco Rose werden könnte , große Wellen geschlagen. Nach Informationen des kicker wird der Spanier kommende Saison aber wohl doch nicht das Traineramt bei Borussia Mönchengladbach übernehmen . Es habe zwar Kontakt zu den Fohlen gegeben, trotzdem werde der 39-Jährige nicht in den Borussia-Park wechseln. Diese Information hat auch der SID .

Im Sommer 2018 hatte Alonso das Traineramt bei der U14 von Real Madrid übernommen , nach einer erfolgreichen Saison inklusive Meistertitel wechselte er zur zweiten Mannschaft von Real Sociedad San Sebastian in die dritte spanische Liga. Auch hier hat Alonso Erfolg, am Saisonende läuft sein Vertrag aus.

Derweil soll Borussia Mönchengladbach hinsichtlich der Trainersuche für die kommende Saison auf der Zielgeraden sein. "Ich habe in den letzten drei Wochen viele gute Gespräche geführt, ich bin auf einem guten Weg. Wir hatten eine Kandidatenauswahl, und langsam geht unser Fokus auf die Zielgerade", sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl am Samstag im Aktuellen Sportstudio des ZDF .

Xabi ALONSOS STATIONEN ALS SPIELER 2014 bis 2017 FC Bayern München 2009 bis 2014 Real Madrid 2004 bis 2009 FC Liverpool 2001 bis 2004 Real Sociedad Juli bis Dezember 2000 SD Eibar 1999 bis 2000 U19 von Real Sociedad

Gladbach, Gerüchte: Borussia an griechischem Sturmtalent Tzolis interessiert

Borussia Mönchengladbach soll an einer Verpflichtung des 19-jährigen Flügelstürmers Christos Tzolis interessiert sein . Das berichtet die Bild -Zeitung. Tzolis spielt bei PAOK Thessaloniki in der griechischen Super League 1 und gilt als einer der hoffnungsvollsten Talente. Weil das Eigengewächs eine Vertragslaufzeit bis 2024 ohne Ausstiegsklausel hat, sollen der Verein laut Bild mindestens 15 Millionen Euro als Ablösesumme verlangen.

Da Tzolis in 25 Ligaspielen sechs Tore und sechs Assists gesammelt hat und in der Europa League in fünf Spielen drei Treffer und zwei Vorlagen beisteuern konnte, hat Gladbach im Rennen um das griechische Nachwuchstalent Konkurrenz. Wie die Bild berichtet, soll auch Borussia Dortmund den 19-Jährigen auf dem Radar haben. Auch RB Leipzig wurde mit Tzolis schon in Verbindung gebracht.

Bei den Fohlen könnte der 19-jährige Grieche auf dem Flügel Marcus Thuram ersetzen. Der Franzose überzeugte zuletzt mit guten Leistungen und könnte Gladbach im Sommer für eine Ausstiegsklausel von über 30 Millionen Euro verlassen.

Gladbach, News: Vogel bereut diskriminierende Aussagen über Frauen-Fußball

Gladbachs U23-Trainer Heiko Vogel bedauert seine zuletzt kritisierten Äußerungen über Frauen im Fußball. Der Vorschlag, Trainingseinheiten einer Mädchen- oder Frauenmannschaft zu übernehmen, sei nicht als Strafe, sondern als Entschuldigung gemeint gewesen. "Das war dumm, das war unsportlich, und es war diskriminierend. Meine Aussage ist absolut nicht zu rechtfertigen. Ich habe mich bei allen Beteiligten entschuldigt und möchte mich bei allen Fußball spielenden Frauen und Mädchen und bei allen Schiedsrichterinnen entschuldigen", sagte der 45-Jährige in einem Interview auf der Vereins-Homepage.

Vogel hatte nach einem Regionalliga-Spiel des Borussen-Nachwuchses die Schiedsrichter-Assistentin mit abfälligen Worten über Frauen im Fußball kritisiert. Der Regionalverband WDFV belegte den Coach deshalb mit einer Geldstrafe von 1500 Euro. Die zusätzlich verordneten sechs Trainingseinheiten mit einer Frauen- oder Mädchenmannschaft hatten in den vergangenen Tagen für viel Kritik gesorgt. Allerdings sei diese Maßnahme, so Vogel am Dienstag, sein eigener Vorschlag gewesen.

Der eigentliche Vorfall liegt schon ein paar Wochen zurück, doch die Äußerungen von U23-Trainer Heiko Vogel beim Spiel gegen Bergisch Gladbach schlugen zuletzt hohe Wellen. Borussia und Heiko Vogel äußern sich in diesem Statement zu der Angelegenheit. 👇 https://t.co/PonARyn5hl — Borussia (@borussia) March 23, 2021

"Ich habe es vorgeschlagen, weil ich mich bei den Fußball spielenden Frauen und Mädchen bei Borussia entschuldigen wollte und weil ich ihnen zeigen wollte, dass ich den Frauenfußball wertschätze und auf der gleichen Ebene wie Männerfußball sehe. Leider ist das total falsch rübergekommen. Ich wollte nach meiner mündlichen Entschuldigung einfach auch Taten folgen lassen", erläuterte Vogel seine Haltung.

Wäre das Frauen-Training tatsächlich Teil der sportgerichtlichen Strafe, könnte er die Kritik sehr wohl nachvollziehen, sagte Vogel ausdrücklich: "So etwas als Strafe zu betiteln, sendet ein ganz falsches Zeichen. Es war nie in meinem Sinn, dies als Teil einer Strafe zu verstehen."

Ungeachtet des Wirbels um den gesamten Vorgang will Vogel an seinem Vorhaben festhalten. "Ich möchte das wirklich gerne machen, weil es mir am Herzen liegt, dass ich mich bei den Frauen und Mädchen entschuldige. Und unter Fußballerinnen und Fußballern geht das am besten, wenn man gemeinsam auf dem Platz steht", sagte er und betonte seinen Wunsch nach Wiedergutmachung: "Natürlich nur, wenn die Spielerinnen dies auch möchten."

Gladbach, Gerüchte: Neuhaus äußert sich zu Transferspekulationen

Aufgrund seiner starken Leistungen bei Borussia Mönchengladbach wird über die Zukunft von Florian Neuhaus spekuliert. Auf einer Pressekonferenz des DFB vor den WM-Qualifikationsspielen sagte der 24-Jährige: "Ich sehe meine Zukunft nicht so ungeklärt, wie darüber berichtet wird."

Ein Grund für die Gerüchte um einen Vereinswechsel ist die Ausstiegsklausel im Vertrag des Mittelfeldspielers. Im Sommer kann Neuhaus den Verein für die festgeschriebene Ablösesumme von 40 Millionen Euro verlassen. "Wenn man Bundesliga-Fußball spielt, ist man immer mal wieder im Fokus", sagte Neuhaus auf der DFB-Pressekonferenz. "Ich bekomme das auch ab und zu mit, dass viel geschrieben und spekuliert wird. Daran beteilige ich mich aber nicht und es ist auch kein großes Thema."

Neuhaus kam in dieser Saison in 25 von 26 Saisonspielen in der Bundesliga zum Einsatz und verpasste nur das Spiel gegen Frankfurt wegen einer Gelbsperre. Er kommt auf fünf Tore und fünf Vorlagen. Neuhaus spielte auch in allen acht Champions-League-Spielen - und bis auf das Rückspiel gegen Schachtjor Donezk auch immer über die volle Distanz.