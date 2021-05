Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

In der Bundesliga treffen Borussia Dortmund und Leverkusen aufeinander. Goal zeigt, wo Ihr das das Spiel im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Am 34. Spieltag der Bundesliga erwartet am Samstag, 22. Mai, Borussia Dortmund das Team von Bayer Leverkusen. Der Ball im Signal-Iduna-Park rollt ab 15.30 Uhr.

Die beiden Kontrahenten haben die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb in der kommenden Saison bereits in der Tasche: Der BVB für die Champions League, Leverkusen für die Europa League. Viel Brisanz steckt also nicht in dem Duell.

Für den DFB-Pokal-Sieger Borussia Dortmund geht es höchstens noch darum, den dritten Tabellenplatz mit einem Sieg abzusichern und Edin Terzic ein Geschenk zu seinem vorerst letzten Spiel als BVB-Trainer zu machen.

Bayer Leverkusen wird die Saison als Sechster abschließen, ganz egal wie das Spiel heute ausgeht.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Bayer Leverkusen: Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM. Außerdem findet Ihr hier circa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen zur Partie.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen live? Das Spiel im Überblick

Begegnung Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen Wettbewerb Bundesliga, 34. Spieltag Datum Samstag, 22. Mai 2021 Anstoß 15.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) gegen Bayer Leverkusen live im TV?

In der Bundesliga werden schon seit längerem die meisten Spiele fast ausschließlich im Pay-TV gezeigt. Auch für die Übertragung von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

Um die Samstags-Begegnungen live sehen zu können, seid Ihr mit Sky auf den größten Rechteinhaber der Bundesliga angewiesen. BVB gegen Leverkusen ist ab 15.15 Uhr auf auf Sky Sport Bundesliga 6 HD mit Kommentator Tom Bayer als Einzelspiel und auf Sky Sport Bundesliga 1 HD als Teil der Konferenz zu sehen. Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD führen Euch davor ab 13.30 Uhr Moderatorin Esther Sedlaczek und die beiden Experten Dietmar Hamann und Lothar Matthäus im "tipico Countdown" durch die Vorberichterstattung.

Um die entsprechenden Sender auf Eurem Fernseher empfangen zu können, müsst Ihr im Besitz eines Sky-Abos sein. Über die Webseite des TV-Senders könnt Ihr das Bundesliga-Paket für 25 Euro monatlich buchen - mit diesem seht Ihr alle Bundesligaspiele live und in voller Länge.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM?

Neben der Übertragung im Pay-TV bietet Sky auch eine Übertragung der Partie BVB gegen Leverkusen im LIVE-STREAM an.

Für alle Sky-Kunden fallen mit Sky Go keine weiteren Kosten an. Mit Eurer Kundennummer und Eurer Sky-PIN könnt Ihr Euch bei dem Streamingdienst anmelden, nachdem Ihr die kostenlose App auf das Endgerät Eurer Wahl heruntergeladen und installiert habt.

Ebenfalls kostenlos gibt es die App von Sky Ticket zum Download. Für Sky Ticket selbst fallen aber zusätzliche Kosten an. Es werden unterschiedliche Tickets angeboten. Wenn Ihr heute nur das Spiel des BVB gegen Leverkusen sehen wollt, empfiehlt sich ein Tagesticket zum Preis von 14,99 Euro.

Hier findet Ihr alle aktuellen Angebote zu Sky Ticket!

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen live sehen: Die Aufstellung

Hier erfahrt Ihr rund eine Stunde vor Spielbeginn, mit welcher Aufstellung der BVB und Bayer Leverkusen in die Partie gehen werden.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen live: Die Bundesliga im LIVE-TICKER mit Goal erleben

Goal bietet Euch zu allen Spielen der Bundesliga einen kostenlosen LIVE-TICKER an. Bereits eine halbe Stunde vor Spielbeginn gibt es dort die ersten Einträge mit Infos aus dem Stadion, zudem erhaltet Ihr während des Spieles zusätzlich noch Statistiken und die aktuelle Tabelle.

Hier geht's zum LIVE-TICKER BVB gegen Bayer Leverkusen.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen live? Die Übertragung in der Übersicht