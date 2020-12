BVB: Mats Hummels in der Kritik, Terzic reagiert auf Scholl - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Stefan Effenberg rüffelt Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels und Edin Terzic lässt die Scholl-Kritik kalt. Alle News zum BVB am heutigen Dienstag.

Für den BVB ( ) steht am heutigen Dienstagabend das letzte Pflichtspiel im Jahr 2020 an. Im gastieren die Mannen von Edin Terzic bei Zweitligist Eintracht Braunschweig (20 Uhr im LIVE-TICKER).

Unterdessen hat Ex-Profi Stefan Effenberg gegen Mats Hummels geschossen. Grund dafür war die Kritik des Abwehrchefs an seinen Teamkollegen nach der 1:2-Pleite bei Union Berlin.

Außerdem: Edin Terzic reagiert auf die Kritik von Mehmet Scholl und Dortmunds Engländer dürfen über Weihnachten nicht zu ihren Familien.

Der BVB am Dienstag: In diesem Artikel findet Ihr heute alle relevanten News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund (BVB) - Edin Terzic reagiert auch Scholl-Kritik: "Cool, dass er mich kennt"

Nach nur zwei Spielen wurde Dortmunds neuer Trainer Edin Terzic bereits vom ehemaligen Bayern-Spieler Mehmet Scholl scharf kritisiert . "In seinen Worten steckt nicht viel drin. Das ist so, als würde ich sagen, morgen geht die Sonne weiter. Seine Analyse ist nicht greifbar", sagte Scholl der Bild -Zeitung.

Während BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke anschließend gegen Scholl giftete , zeigte sich Terzic von der Kritik unbeeindruckt. Der 38-Jährige sei sich sicher, dass Scholl ihn vor wenigen Tagen nicht einmal gekannt habe. "Dass er mich kennt, finde ich in erster Linie ganz cool. Ich habe auch seine Dokumentation "Freigespielt" gesehen. Ich würde mir dennoch nie anmaßen, zu sagen, ihn gut zu kennen", erklärte er auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig (Dienstag, 20 Uhr im LIVE-TICKER ).

"Ich würde auch nie sagen, dass er mich gut kennt. Ich verlasse mich auf Aussagen von Leuten, die mich wirklich kennen", ergänzte Terzic. Den Ex-FCB-Profi fand der Dortmunder Übungsleiter "mit seinen Aussagen und seinen Kommentaren in den letzten Jahren eigentlich immer gut. Ich mochte ihn auch als Spieler gerne."

Borussia Dortmund (BVB) - Stefan Effenberg schießt gegen Mats Hummels: "Hat aktuell nicht den Status der Unantastbarkeit"

Der frühere Profi Stefan Effenberg hat mit Blick auf die Kritik BVB-Abwehrchef Mats Hummels an seine Teamkollegen nach dem 1:2 bei Union Berlin gegen den Weltmeister von 2014 geschossen.

"Darf ein Führungsspieler sich so äußern? Natürlich. Vor allem intern, dann vielleicht auch mal öffentlich. Aber: Er braucht dafür den Status der Unantastbarkeit. Und den sehe ich bei Hummels aktuell nicht, weil seine Leistungen dem nicht entsprechen. Er trägt selbst eine Mitschuld an dem Verhalten", schrieb der 52-Jährige in seiner Kolumne bei t-online.

Borussia Dortmund (BVB) - Nach Corona-Mutation in Großbritannien: Jadon Sancho und Jude Bellingham dürfen nicht nach reisen

Nach einer neuartigen Mutation des Coronavirus in Großbritannien hat den Reiseverkehr ins Vereinigte Königreich stark eingeschränkt und den Flugverkehr gestoppt. Dies hat auch Auswirkungen auf die BVB-Profis Jadon Sancho und Jude Bellingham, die laut Trainer Edin Terzic über die Weihnachtsfeiertage nicht zu ihren Familien reisen können.

"Wenn sie über Weihnachten nach England gehen würden, ist eine Einreise nach Deutschland nicht mehr möglich. Demzufolge können wir ihnen nicht erlauben, über die Weihnachtstage nach England zu reisen", erklärte der 38-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Braunschweig-Spiel.

