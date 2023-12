"Es war ein Unfall": FC Barcelona und Spaniens Verband legen Streit wegen Gavis schwerer Verletzung bei

Der junge Mittelfeldmann verletzte sich in Diensten der Furia Roja. Bei Barça ist der Ärger darüber nun verflogen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona und Spaniens Verband RFEF haben ihren Streit wegen der schweren Verletzung von Mittelfeldspieler Gavi beigelegt. Das bestätigte der spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente am Samstag.

WAS WURDE GESAGT? Gemäß Sport erklärte er mit Blick auf Barcelonas Coach Xavi: "Wir pflegen ein tolles Verhältnis. Wir respektieren und als Profis und er hat verstanden, dass es ein Unfall war."

WAS IST DER HINTERGRUND? Gavi verletzte sich vor wenigen Wochen in einem Spiel der EM-Qualifikation schwer am Knie. Beim 3:1-Sieg über Georgien zog er sich einen Kreuzbandriss und eine Meniskusblessur am rechten Knie zu.

Der 19-Jährige wird seinem Klub lange nicht zur Verfügung stehen, weswegen der Groll bei den Blaugrana zunächst groß war. Spanien hatte das EM-Ticket bereits in der Tasche, weswegen man bei seinem Vereinen den Einsatz des Teenagers nicht verstehen konnte.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Gavi wird nicht nur den Rest der Saison bei Barça verpassen, sondern auch bei der EM in Deutschland nicht teilnehmen können. Es wird erwartet, dass er im August wieder ins Training einsteigen kann.

Die Schützlinge de la Fuentes erwischten am Samstagabend eine schwierige Auslosung für die Endrunde: In der Gruppe B treffen sie auf Kroatien, Titelverteidiger Italien und Albanien.