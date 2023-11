Wegen Gavi-Verletzung: Xavi sieht die Schuld nicht bei Nationaltrainer Luis de la Fuente

Barcelonas Trainer hat über die schwere Verletzung seines Supertalents gesprochen - und einen Schuldigen ausgemacht.

Barcelonas Trainer Xavi hat über die schwere Verletzung von Mittelfeld-Star Gavi gesprochen. Der 43-Jährige erhob keine Vorwürfe gegen Nationaltrainer Luis de la Fuente, seiner Ansicht nach sei der Wettkampfkalender für das Malheur verantwortlich.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu de la Fuente. Er hat mich am Dienstag angerufen und wir haben uns unterhalten”, sagte Xavi am Freitag auf der Pressekonferenz zum bevorstehenden Meisterschaftsspiel bei Rayo Vallecano. “Ich glaube nicht, dass es ein Problem des Managements eines Trainers ist, sondern eher des Kalenders. Für sein Alter hat Gavi viele Minuten. Manchmal ist es eine Frage des Pechs. Ich denke, es hat mit dem Kalender zu tun, mit den Minuten."

Sportlich sei der Verlust des 19-jährigen Ausnahmetalents eine "Katastrophe", so Xavi. “Er ist unersetzlich.”

WAS IST DER HINTERGRUND? Gavi zog sich im EM-Qualifikationsspiel gegen Georgien am vergangenen Sonntag einen Kreuzbandriss zu und wird für den Rest der Saison ausfallen. Er droht damit auch die Europameisterschaft in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) zu verpassen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Barcelona trifft ohne Gavi und den angeschlagenen Marc-André ter Stegen am Samstagnachmittag auf Rayo Vallecano. Nach 13 Spielen belegt der Titelverteidiger hinter Sensationsteam FC Girona und Erzrivale Real Madrid den dritten Tabellenplatz.