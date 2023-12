Wo läuft die EM Auslosung heute im TV und LIVE STREAM? Sender und Übertragung

Am Samstagabend werden in Hamburg die Gruppen der EM 2024 ausgelost. Wo kann man die Ziehung live anschauen? Hier gibt es die Antwort.

Ab heute Abend dürfte die Vorfreude auf die EM 2024 in Deutschland bei allen Fans noch einmal so richtig ansteigen. Denn am Samstag werden die Vorrundengruppen für das Turnier im kommenden Sommer ausgelost.

Gastgeber Deutschland ist dabei als Kopf von Gruppe A gesetzt. 20 weitere Teams haben sich ihr EM-Ticket über die Qualifikation gesichert, die drei verbliebenen Startplätze werden in den Playoffs im März 2024 vergeben.

GOAL hat in diesem Artikel jedenfalls alle Informationen zur Übertragung der EM-Auslosung heute im TV und LIVE STREAM zusammengefasst.

Wo kann man die EM Auslosung heute kostenlos schauen? Die Sender im TV

Für alle Fans, die voller Vorfreude auf die Auslosung blicken, haben wir eine gute Nachricht: Ihr könnt die Ziehung heute live und kostenlos anschauen - und das sogar bei gleich mehreren Sendern.

Das ZDF ist der erste davon. Dort läuft die Auslosung, die um 18 Uhr beginnt, live im Free-TV. Das ZDF startet die Übertragung um 17.50 Uhr, als Kommentator ist Oliver Schmidt im Einsatz.

Auch RTL ist indes bei der Auslosung am Start und geht bereits um 17.30 Uhr live auf Sendung. Genau wie beim ZDF müsst Ihr auch bei RTL natürlich nichts bezahlen, um die Ziehung zu verfolgen.

Und auch MagentaTV, eigentlich ein Bezahlsender, wird die Auslosung heute kostenfrei live aus Hamburg übertragen.

Übrigens: Hier könnt Ihr in einem separaten Artikel nachschauen, bei welchen Sendern die Spiele der EM 2024 im kommenden Sommer übertragen werden.

Die EM Auslosung heute im LIVE STREAM anschauen: Wer überträgt?

Ganz einfach: Bei den Sendern, die die Auslosung im TV übertragen, könnt Ihr das Event natürlich auch live im STREAM verfolgen.

Bei MagentaTV und auch beim ZDF ist dieser Stream kostenlos. Zur Übertragung des ZDF gelangt Ihr am Samstagabend ab kurz vor 18 Uhr direkt über diesen Link.

Auch RTL stellt natürlich einen Live-Stream bereit. Für diesen müsst Ihr allerdings etwas bezahlen und Euch ein Abo bei RTL+ zulegen.

Auslosung EM 2024 im TV und LIVE STREAM: Die Übertragung im Überblick

Kostenlos im TV ZDF

RTL

MagentaTV Im LIVE STREAM zdf.de

RTL+

MagentaTV Datum Samstag, 2. Dezember 2023 Uhrzeit 18 Uhr Ort Hamburg

Die Auslosung der Gruppen für die EM 2024 heute live sehen: Das sind die Lostöpfe