FC Bayern: Transfer von Sadio Mane vom FC Liverpool ist perfekt

Der FCB hat einen neuen Superstar: Sadio Mane wechselt wie erwartet zum deutschen Rekordmeister.

Sadio Mane wechselt zum FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister verkündete den Transfer des Angreifers vom FC Liverpool am Mittwoch offiziell. Mane unterschreibt in München einen bis 2025 gültigen Vertrag.

"Ich bin sehr froh, jetzt endlich beim FC Bayern in München zu sein", sagte Mane. "Wir haben viele Gespräche geführt und ich habe von Beginn an das große Interesse dieses großen Clubs gespürt. Für mich gab es daher auch von Beginn an keinen Zweifel: Das ist der richtige Zeitpunkt für diese Herausforderung. Ich will mit diesem Verein viel erreichen, auch international."

Der Wechsel des torgefährlichen Linksaußen hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet. So erklärte FCB-Sportchef Hasan Salihamidzic nach einer weiteren Verhandlungsrunde in England bereits am Freitag bei Sky: "Ja, er kommt!"

FC Bayern: Sadio Mane kostet bis zu 41 Millionen Euro

Am Dienstag hatte Mane seinen Medizincheck in der bayrischen Landeshauptstadt absolviert. Salihamidzic frohlockte in der Bild: "Sadio kommt auf dem Höhepunkt seiner Karriere, in einem Top-Alter, ist topfit und er hat die Gier nach Titeln – da ist er genau beim richtigen Verein. Wir sind alle stolz und glücklich, dass so ein Weltstar zum FC Bayern kommt."

Mane stand in Liverpool noch bis 2023 unter Vertrag. Nach Informationen von GOAL und SPOX haben sich die Bayern mit den Reds auf folgende Modalitäten verständigt: Die Sockelablöse für den 30-jährigen Offensivspieler beträgt 32 Millionen Euro. Inklusive Bonuszahlungen könnte die Summe noch auf bis zu 41 Millionen Euro ansteigen.

Die Boni setzen sich aus einsatzbezogenen Zahlungen (sechs Millionen Euro) und Zahlungen basierend auf individuellen und mannschaftlichen Leistungen (drei Millionen Euro) zusammen.

Mane, der einst auch für Red Bull Salzburg spielte, war 2016 für rund 40 Millionen Euro Ablöse vom FC Southampton nach Liverpool gewechselt. Dort gewann er unter Teammanager Jürgen Klopp unter anderem die Champions League (2019) und die englische Meisterschaft (2020).

Liverpool: Darwin Nunez ersetzt Bayern-Neuzugang Sadio Mane

In der vergangenen Saison absolvierte der senegalesische Nationalspieler 51 Pflichtspiele für die Reds. Darin gelangen ihm 23 Tore und fünf Assists.

Goal/Getty

Liverpool wappnete sich bereits vor einigen Tagen für den Mane-Abgang und verpflichtete Darwin Nunez. Der Stürmer kommt für eine Ablöse, die auf bis zu 100 Millionen Euro ansteigen kann, von Benfica.