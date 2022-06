Darwin Nunez: Benfica verkündet den Rekordtransfer zum FC Liverpool

Der FC Liverpool schnappt sich Stürmer Darwin Nunez. Bei Benfica klingelt durch den Transfer, der nun offiziell ist, die Kasse.

Darwin Nunez spielt ab der kommenden Saison für den FC Liverpool. Benfica hat in der Nacht an der Börse den Transfer des Uruguayers offiziell bekanntgegeben.

In der Mitteilung, die um 0.44 Uhr nachts erfolgte, bestätigte Benfica vorbehaltlich der Unterschrift des Spielers mit dem aufnehmenden Klub eine Einigung über den Transfer mit dem FC Liverpool.

Demnach wurde eine fixe Ablösesumme in Höhe von 75 Millionen Euro vereinbart, wobei Benfica bestätigt, dass mit variablen Vergütungen das Gesamttransfervolumen auf 100 Millionen Euro steigen kann. Somit wäre Nunez der teuerste Transfer der Klubgeschichte.

Weg frei für Mane durch Nunez-Transfer?

Schon am Sonntag berichteten GOAL und SPOX, dass es zu einer Einigung kommt und dass der 22-Jährige in Liverpool nach seinem Medizincheck am Montag einen Vertrag bis 2028 unterzeichnen wird.

Die Verpflichtung des Uruguayers ist wohl auch eine Reaktion auf den bevorstehenden Weggang von Sadio Mane, der beim FC Bayern im Gespräch ist und für den die Münchener nun ein drittes Angebot machen wollen. Der FC Liverpool erwartet offenbar 50 Millionen Euro Ablöse für den Offensivspieler.