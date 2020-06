FC Bayern München II gegen FSV Zwickau heute LIVE im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Alle Infos zur Übertragung der 3. Liga

31. Spieltag in der 3. Bundesliga. Der FC Bayern II empfängt Zwickau. Goal erklärt, wo das Spiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Die nächste englische Woche in der 3. steht an. Heute trifft die Reserve des auf den FSV Zwickau. Anstoß ist um 19 Uhr im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße.

Bayern II hat momentan einen echten Lauf, nach fünf ungeschlagenen Partien in Folge steht man auf dem dritten Tabellenplatz. Die zweite Mannschaft ist zwar nicht aufstiegsberechtigt, beachtlich ist diese Leistung aber allemal. Am Wochenende trennte man sich 1:1 unentschieden von Eintracht Braunschweig. Der heutige Gegner aus Zwickau reist mit breiter Brust nach München. Am vergangenen Spieltag feierte man einen 5:1 Kantersieg im Kellerduell gegen den Halleschen FC. Mit dem Dreier konnte sich Zwickau auf Platz 15 an Halle vorbeischieben. Im Hinspiel konnte Zwickau die Reserve der Bayern mit 3:0 besiegen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo FC Bayern München II gegen FSV Zwickau heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

FC Bayern München II gegen FSV Zwickau heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Details der Partie

Wettbewerb: 3. Bundesliga

3. Bundesliga Spiel: FC Bayern München II - FSV Zwickau

FC Bayern München II - FSV Zwickau Datum: 09. Juni 2020

09. Juni 2020 Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße, München

FC Bayern München II gegen FSV Zwickau heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte der

Die 3. Liga wird in dieser Saison sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV übertragen. Die Öffentlich-rechtlichen Sender der ARD und der Pay-TV-Sender MagentaSport von der Telekom teilen sich hier die Übertragungsrechte. Oft weiß man aber nicht, welches Spiel wo übertragen wird. Goal gibt Euch die Antworten.

FC Bayern München II gegen FSV Zwickau heute LIVE im TV

Die öffentlich-rechtlichen Sender dürfen insgesamt 86 Spiele der 3. Liga live im Free-TV übertragen. MagentaSport hingegen überträgt alle Spiele, die meisten davon exklusiv. Für Bayern II gegen Zwickau hat keiner der öffentlich-rechtlichen Sender die Übertragungsrechte erhalten, das Spiel läuft also exklusiv und in voller Länge bei MagentaSport! Magenta geht heute ab 18.45 Uhr auf Sendung, Oskar Heirler ist Euer Kommentator. Ihr könnt das Spiel auch in der Drittligakonferenz schauen, hier kommentieren Alexander Klich und Martin Piller.

Alle Telekom-Kunden können Magenta ein Jahr lang kostenlos abonnieren, danach verlangt der Sender 4,95 Euro monatlich. Wer kein Telekom-Kunde ist, muss nicht auf Bayern II vs. Zwickau verzichten: Für 16,95 Euro im Monat könnt Ihr Magenta abonnieren. Wer ein Jahresabo abschließt, zahlt lediglich 9,95 Euro monatlich.

Alle weiteren Infos zu den Angeboten von Magenta findet Ihr hier.

FC Bayern München II gegen FSV Zwickau heute LIVE im LIVE-STREAM

Wer das Spiel im LIVE-STREAM sehen möchte, muss erneut auf Magenta zurückgreifen. Für den Stream gelten die gleichen Übertragungsrechte wie für die TV-Übertragung, was bedeutet, dass es den Stream nicht kostenlos über die Öffentlich-rechtlichen-Seiten zu sehen gibt.

Wer unterwegs ist oder keinen Magenta-Receiver hat, der kann sich das Spiel im LIVE-STREAM auf www.magentasport.de anschauen. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Auch hier geht Magenta mit Kommentator Oskar Heirler ab 18.45 Uhr auf Sendung. Kleiner Tipp: Wer einen Laptop mit einem HDMI-Kabel besitzt, kann diesen damit an den Fernseher anschließen und den Stream auf dem großen Bildschirm genießen.

FC Bayern München II gegen FSV Zwickau heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr braucht eine Ergänzung zum Stream oder habt keine Lust, für die Übertragung zu bezahlen? Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr immer auf dem aktuellsten Stand! Fast in Echtzeit berichten wir über die Ereignisse aus München, seien es Tore, Karten oder sonstige, spannende Szenen. Schaut mal vorbei!

FC Bayern München II gegen FSV Zwickau heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr kurz vor Spielbeginn die Mannschaftsaufstellungen!

FC Bayern München II gegen FSV Zwickau heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Der Tabellenausschnitt

PLATZ MANNSCHAFT PUNKTE TORE 1 51 55:40 2 Waldhof Mannheim 50 45:34 3 FC Bayern München II 48 58:50 ... ... ... ... 14 Chemnitzer FC 37 46:47 15 FSV Zwickau 36 47:47 16 Hallescher FC 33 46:53

FC Bayern München II gegen FSV Zwickau heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick