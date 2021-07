Der FCB könnte sich bei der Suche nach einem Rechtsverteidiger bei Barcelona bedienen. Der erste Test ging verloren. Alle News zum FC Bayern heute.

FCB-News: Kommt Bayerns neuer Rechtsverteidiger vom FC Barcelona?

Bayern München ist aktuell noch auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger und nimmt dabei angeblich gleich drei Spieler vom FC Barcelona ins Visier. Dies will Gerard Romero vom katalanischen Radiosender RAC1 erfahren haben.

Sergino Dest, Sergi Roberto oder Emerson stehen derzeit bei Barca unter Vertrag und der der deutsche Rekordmeister habe sich demnach erkundigt, ob einer der Spieler für eine Leihe zur Verfügung steht.

Aufgrund der Corona-Krise müssen beide Klubs sparen - Bayern müsste so keine Ablösesumme bezahlen und Barca könnte sich derweil das Gehalt des Spielers einsparen.

Bayern München verliert bei Nagelsmann-Debüt gegen Köln, zwei weitere Spieler verletzt

Julian Nagelsmann hat in seinem ersten Test als Trainer des FC Bayern eine Niederlage kassiert. Eine C-Auswahl des Rekordmeisters unterlag am Samstag in Villingen dem Ligarivalen 1. FC Köln mit 2:3 (2:2). Die Bayern mussten kurz nach der EM auf ihre zahlreichen Nationalspieler verzichten, 42,5-Millionen-Einkauf Dayot Upamecano (zuletzt RB Leipzig) stand aber in der Startelf.

"Wir haben leider zwei verletzte Spieler aus dem Spiel mitgenommen. Das ist nicht optimal. Ein paar Spieler haben es sehr gut gemacht, andere Spieler brauchen noch etwas Rhythmus", erklärte Nagelsmann bei Magenta Sport. Angesprochen auf die kommenden Testspiele sagte er: "Das wird schwierig, weil wir diese mit dem Kader bestreiten müssen. Die Nationalspieler sind dann noch nicht bereit. Wir haben danach wenig Zeit vor dem Start in DFB-Pokal und der Liga, aber das werden wir schon hinkriegen."

Namen nannte Nagelsmann nicht, Offensiv-Talent Christopher Scott musste jedoch bereits nach 27 Minuten mit Problemen im linken hinteren Oberschenkel ausgewechselt werden.

Zuvor hatte der FC Bayern bereits Marc Roca verloren, der sich im Training einen Außenbandriss im Sprunggelenk zugezogen hatte: "Das ist ärgerlich und schade, weil Marc sich sehr viel vorgenommen hat und Gas geben wollte in einer Phase, in der andere Spieler noch nicht da sind", sagte Nagelsmann und rechnet mit einer Pause von mindestens sechs Wochen. Auch Lucas Hernandez und Alphonso Davies seien wohl keine Option für den Bundesliga-Auftakt gegen Gladbach (13. August).

"Ein sehr positives Gefühl. Wir haben mit vielen jungen Spielern gespielt. Köln hatte schon paar Tests in den Knochen. Allen in allem war es ein guter Test", bewertete Eric Maxim Choupo-Moting die Partie. "Die Zukunft ist groß für die Jungs." Der erst 18-jährige Armindo Sieb (6.) und Joshua Zirkzee (34.) trafen für die junge Bayern-Mannschaft, Jan Thielmann (20.) und Rückkehrer Mark Uth (27./56.) per Doppelpack führten Köln zum Sieg.

Auf der anderen Seite bleibt Steffen Baumgart in der noch jungen Vorbereitung als Trainer des 1. FC Köln ungeschlagen, zwei der drei Tests gewannen die Rheinländer. "Uns ist schon bewusst, dass die Bayern nicht annähernd mit ihrer besten Mannschaft da waren. Aber uns ging es um die Intensität. Und ich denke, wir haben ein gutes Spiel gesehen", sagte der neue Kölner Coach.

