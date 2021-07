Es gibt einen weiteren Interessenten für Lewandowski. Und Nagelsmann spricht über Süle. Alle Neuigkeiten zum FC Bayern München heute gibt es hier.

Der FC Bayern München heute am Donnerstag. Alle News zum Rekordmeister gibt es hier.

FC Bayern, Gerücht: Manchester City beschäftigt sich mit Lewandowski

Robert Lewandowski ist beim englischen Meister Manchester City ein Thema. Das berichtet die Zeitung Daily Mail.

Demnach sind die Citizens nach dem Abgang von Sergio Agüero auf der Suche nach einer Verstärkung für den Angriff. Erste Wahl sei dabei eigentlich Harry Kane von Tottenham Hotspur, doch der englische Nationalstürmer wird von seinem Klub aller Voraussicht nach nicht abgegeben. Vor der EM scheiterte City dem Bericht zufolge mit einem Angebot in Höhe von 110 Millionen Euro für Kane bei den Spurs.

Als Alternative tritt nun bei City Robert Lewandowski auf den Plan. Der aktuelle Weltfußballer wäre mit seinen 32 Jahren günstiger zu haben. City baut darauf, dass die Bayern nicht noch ein Jahr lang an Lewandowski festhalten wollen, der im kommenden Sommer nur noch ein Jahr Restlaufzeit in seinem Vertrag stehen hat. Um einen ordentlichen Preis für den Polen zu erzielen, müsste Bayern in diesem Jahr handeln und nicht noch ein Jahr warten - so dem Bericht zufolge die Denkweise von City.

Der neue Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gab sich angesichts der wieder aufgeflammten Spekulationen um Lewandowski entspannt. "Es ist ein Stück weit normal, wenn einer so viele Tore schießt, dass nahezu jeder Klub da irgendwie die Fühler mal ausstreckt und abklopft, was passiert", sagte er Sky.

FC Bayern, Transfers: Bayern verleiht Adrian Fein nach Fürth

Bundesliga-Aufsteiger Greuther Fürth hat Adrian Fein für ein Jahr vom FC Bayern München ausgeliehen. Das gaben beide Vereine am Mittwochnachmittag offiziell bekannt.

Ob Fürth für den Sommer 2022 eine Kaufoption besitzt, wurde nicht kommuniziert. Fein wird bei den Franken die Rückennummer 6 tragen. "Für mich war klar, dass ich nach Fürth kommen möchte, und ich freue mich, dass das noch vor dem Trainingslager funktioniert hat. Es ist jetzt wichtig, dass ich die Chance habe, regelmäßig zu spielen, und diese Chance möchte ich hier ergreifen", sagte der Mittelfeldspieler.

Für Fein, der im Nachwuchs des FC Bayern ausgebildet wurde, ist es bereits die vierte Leihe. Zuvor hatte der Rekordmeister den 22-Jährigen bei Jahn Regensburg, dem Hamburger SV und bei der PSV Eindhoven geparkt.

FC Bayern, News: Nagelsmann wegen ausbleibender Goretzka-Verlängerung nicht unruhig

Bayerns Neu-Trainer Julian Nagelsmann hat sich angesichts der noch nicht erfolgten Vertragsverlängerung von Nationalspieler Leon Goretzka nicht beunruhigt gezeigt. Das Arbeitspapier des Mittelfeldspielers läuft im Sommer 2022 aus.

"Es ist normal, dass ein Spieler ein bisschen nachdenkt und seinen Wert abklopft", sagte Nagelsmann Sky.

Goretzka, der 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 kam, hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten bei den Bayern und im DFB-Team zum Leistungsträger entwickelt. Der 26-Jährige hat aktuell einen Marktwert von 70 Millionen Euro.

In diesem Sommer mussten die Bayern den ablösefreien Abgang von David Alaba hinnehmen, der zu Real Madrid ging. Mit dem Österreicher konnte sich der FCB trotz monatelanger Verhandlungen nicht auf ein neues Arbeitspapier einigen.

FC Bayern, News: Nagelsmann macht Süle Hoffnung auf Stammplatz

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sieht seine Ankunft in München als große Chance für Innenverteidiger Niklas Süle. Mit dem Abwehrspieler arbeitete er bereits bei der TSG Hoffenheim zusammen. Süle hatte in der vergangenen Saison mit Verletzungen und einer Formkrise zu kämpfen. Er verlor seinen Platz im Defensivzentrum und kam auch bei der EM nur zu einem Kurzeinsatz.

"Er kennt den Klub, er kennt die Mannschaft, hat keine Eingewöhnungszeit und hat eine Riesenchance bei dem Trainer, der ihn kennt, Stammspieler zu werden", sagte Nagelsmann Sky. Die Abgänge von David Alaba und Jerome Boateng eröffneten Süle neue Möglichkeiten, die er nun nutzen müsse: "Am Ende, sage ich, liegt es so ein bisschen an ihm, wie er das hinbekommt."

