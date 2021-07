Tolisso darf die Bayern bei einem passenden Angebot wohl verlassen und Hoffenheim bemüht sich offenbar um Richards. Alle News zum FC Bayern heute.

FCB, Gerücht: Tolisso darf wohl gehen, Juve und Neapel offenbar interessiert

Mittelfeldspieler Corentin Tolisso darf den FC Bayern bei einem passenden Angebot offenbar in diesem Sommer verlassen.

Laut französischer L'Equipe gäbe sich der Rekordmeister mit 20 Millionen Euro für den Weltmeister von 2018 zufrieden, nachdem dieser die Münchner Erwartungen nie ganz erfüllen konnte.

Die italienischen Top-Klubs Juventus Turin und SSC Neapel sollen an den Diensten Tolissos interessiert sein, sehen die Ablöseforderung der Bayern laut L'Equipe allerdings als zu hoch an. Der Franzose war 2017 für knapp mehr als 40 Millionen Euro nach München gewechselt.

FCB, News: Upamecano erinnert Helmer an Boateng

Ex-Bayern-Profi Thomas Helmer traut dem Münchner Neuzugang Dayot Upamecano zu, sich beim Rekordmeister durchzusetzen.

In seiner kicker-Kolumne schrieb der ehemalige Nationalspieler: "Ich glaube, er packt es beim Rekordmeister und wird zum neuen Anker in der Abwehr." Hierfür sieht Helmer es als entscheidenden Vorteil an, dass der Franzose die Arbeit des ebenfalls aus Leipzig gekommenen Trainer Julian Nagelsmann bereits kennt.

Der heutige Moderator zieht gar den Vergleich zu einem der erfolgreichsten Bayern-Verteidiger der letzten Jahre: "Er kann noch mehr, als er bereits bei RB Leipzig gezeigt hat. Upamecano ist jung, erinnert ein bisschen an Jerome Boateng, als der 2011 zu den Bayern kam."

Zudem traut Helmer dem neuen Bayern-Coach Nagelsmann zu, den schwächelnden Niklas Süle wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Dieser sei weiterhin eine "gute Option", die Nagelsmann "wieder hinbekommen" werde.

FCB, Gerücht: Richards endgültig nach Hoffenheim?

Die TSG Hoffenheim hat offenbar Interesse an einer erneuten Beschäftigung von Abwehrspieler Chris Richards. Der US-Amerikaner war in der Rückrunde der letzten Saison von Bayern München an die Kraichgauer ausgeliehen worden.

Richards' starke Leistungen haben die Hoffenheimer laut kicker nun dazu bewegt, ein "weiteres oder längerfristiges Engagement" anzustreben. Hierbei sei die TSG vermutlich sowohl zu einer erneuten Leihe als auch zu einer fixen Verpflichtung bereit.

Dass ein solcher Transfer zeitnah stattfindet, ist allerdings unwahrscheinlich. Richards' Dienste werden aktuell in der stark ersatzgeschwächten Bayern-Defensive benötigt, ein Wechsel scheint dementsprechend frühestens am Ende des Transferfensters im August denkbar.

