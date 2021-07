Robert Lewandowski wurde erneut zum Fußballer des Jahres gekürt. Derweil sieht sich Joshua Zirkzee Beleidigungen ausgesetzt. Alle FCB-News.

Der FC Bayern München heute am Sonntag. Alle News und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister findet Ihr in diesem Artikel.

"Konkurrenzlos": "Gigantischer" Lewandowski erneut Fußballer des Jahres

Nächste Ehrung für den Überflieger und Tor-Giganten: Rekordjäger Robert Lewandowski ist zum zweiten Mal zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt worden - und das mit einem riesigen Vorsprung. Der Stürmerstar von Bayern München, der in der vergangenen Saison mit 41 Toren die "ewige" Bestmarke von Gerd Müller (40) geknackt hatte, erhielt 356 Stimmen von 563 Teilnehmern.

"Mir ist bewusst, wie groß diese Ehrung ist. Sie ist für mich ein Grund zu großem Stolz und Freude, denn selten gewinnt man zweimal in Serie den Titel 'Fußballer des Jahres' in Deutschland", sagte Lewandowski, der 315 Stimmen mehr erhielt als der zweitplatzierte Thomas Müller (41/Bayern München). Dritter wurde Erling Haaland von Borussia Dortmund, auf den 38 Stimmen entfielen.

"Natürlich freue ich mich, dass ich in 29 Bundesliga-Spielen 41 Tore geschossen habe. Diese Trefferzahl erfüllt mich mit großem Stolz und ist angesichts meiner Verletzung sicherlich eine spektakuläre Leistung", betonte Lewandowski, der für seine starken Leistungen Lob von allen Seiten erhielt.

FC Bayern nach 2:2 gegen Ajax zufrieden: "Für eine zusammengewürfelte Truppe haben wir es gut gemacht"

Der FC Bayern gibt sich nach dem 2:2 im Testspiel gegen den niederländischen Meister Ajax zufrieden. Nach dem Remis betonte Trainer Julian Nagelsmann vor allem die Leistungssteigerung zur zweiten Halbzeit.

"In der ersten Hälfte hatten wir Glück, da hätte Ajax auch ein paar mehr Tore machen können. In Halbzeit zwei haben wir dann viel Druck gemacht, viele Ballgewinne gehabt und von Ajax kam dann eigentlich nichts mehr. Insgesamt war das in Anbetracht des Kaders absolut in Ordnung", sagte der 33-Jährige, der gegen Ajax weiterhin auf zahlreiche EM-Fahrer verzichten musste.

Auch Torschütze Eric-Maxim Choupo-Moting wies auf die fehlenden Leistungsträger hin. "Wir sind eine zusammengewürfelte Truppe und dafür haben wir es gut gemacht, auch die Jungs, die am Ende reinkamen. Das war ja letztendlich eine bessere A-Jugend", betonte der Angreifer.

Er führte aus: "Das war ja letztendlich eine bessere A-Jugend. Da fühlt man sich auch etwas älter. Das sind immer Automatismen, an die man sich gewöhnen muss. Da sind wir auf einem guten Weg und haben uns verbessert, aber das ist natürlich noch nicht das Ende der Fahnenstange."

FC Bayern München: Reaktion auf Beleidigungen? Joshua Zirkzee leert Instagram-Seite

Joshua Zirkzee vom FC Bayern München hat seine Instagram-Seite komplett geleert und alle Inhalte gelöscht. Dieser Schritt ist wohl als Konsequenz auf Beleidigungen in den sozialen Medien nach seiner vergebenen Torchance im Testspiel gegen Ajax Amsterdam (2:2) zu werten.

Der 20-jährige Stürmer aus den Niederlanden hatte freistehend vor dem Tor mit dem Abschluss so lange gewartet, bis Ajax-Abwehrspieler Perr Schuurs dazwischengrätschte. Die Szene ging viral und zog etliche Beleidigungen und spöttische Kommentare nach sich. Mit der Leerung seiner Instagram-Seite will Zirkzee Kritikern wohl die Plattform nehmen.

FC Bayern München hat Ajax-Flügelspieler Antony als möglichen Coman-Ersatz im Blick

Der FC Bayern München steht in Kontakt mit Ajax Amsterdam wegen einer potenziellen Verpflichtung von Flügelspieler Antony (21). Das wurde Goal und SPOX aus dem Umfeld des Brasilianers bestätigt. Dass es aber tatsächlich zu einem Transfer kommt, ist aktuell unwahrscheinlich.

Denn: Der Transferfokus des FC Bayern liegt in diesem Sommer auf Verstärkungen auf der Rechtsverteidigerposition und im zentralen Mittelfeld. Die Verpflichtung eines Flügelspielers, der wie Antony bis zu 35 Millionen Euro kosten soll, hat keine Priorität.

Dies würde sich erst ändern, wenn Kingsley Coman den deutschen Rekordmeister im Zuge seines Vertragspokers noch in diesem Sommer verlassen sollte. Der Vertrag des Franzosen läuft allerdings noch bis 2023, weshalb der FCB keine Not hat, den Spieler angesichts eines drohenden ablösefreien Abgangs verkaufen zu müssen.

FC Bayern München, Spielplan: Die ersten Pflichtspiele der Saison 2021/22

Datum Wettbewerb Begegnung 6. August | 20.45 Uhr DFB-Pokal | 1. Runde Bremer SV vs. FC Bayern München 13. August | 20.30 Uhr Bundesliga | 1. Spieltag Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München 17. August | 20.30 Uhr Supercup Borussia Dortmund vs. FC Bayern München 22. August | 17.30 Uhr Bundesliga | 2. Spieltag FC Bayern München vs. 1. FC Köln 28. August | 18.30 Uhr Bundesliga | 3. Spieltag FC Bayern München vs. Hertha BSC

FC Bayern München, Transfers: Die Zu- und Abgänge des FCB