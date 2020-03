FC Bayern München, News und Gerüchte: Adeyemi spricht über Aus im FCB-Nachwuchs, Rafinha stand vor Wechsel nach Leverkusen

Salzburg-Talent Karim Adeyemi wurde im Nachwuchs des FC Bayern einst aussortiert und zog daraus Kraft. Rafinha wollte nach Leverkusen. Alle FCB-News.

Auch im hat sich der nicht aufhalten lassen: Durch einen 1:0-Erfolg auf Schalke erreichte das Team am Dienstag das Halbfinale des Wettbewerbs.

Der Matchwinner bei den Münchnern war dabei Joshua Kimmich, der den einzigen Treffer der Partie erzielte. Hinterher gab es ein großes Lob von Sportdirektor Hasan Salihamidzic für den Aushilfs-Innenverteidiger.

Neben Kimmich zeigte auch Thiago eine starke Leistung in Gelsenkirchen - und glänzte dabei nicht nur als Edel-Techniker.

Mehr Teams

Außerdem: Bundestrainer Jogi Löw rechnet mit einer rechtzeitigen Rückkehr des verletzten Niklas Süle, damit dieser noch bei der EM für auflaufen kann. Und Rafinha verrät, dass er 2018 zu hätte wechseln können.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Mittwoch!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

Top-Talent Karim Adeyemi wurde beim FC Bayern einst aussortiert: "Hat mir einen Extra-Push gegeben"

Das deutsche Nachwuchstalent Karim Adeyemi hat seine Aussortierung beim FC Bayern München als besondere Motivation für seine Karriere bezeichnet. Der 18-Jährige kickte in der Jugendabteilung des Rekordmeisters, wurde dort aber für nicht gut genug befunden. Inzwischen hat er über Unterhaching den Weg zum österreichischen Spitzenklub RB Salzburg gefunden.

"Das Aus beim FC Bayern hat mich motiviert. Beim Lieblingsklub aussortiert zu ewrden, hat mir einen Extra-Push gegeben", verriet Adeyemi t-online.de. Bereits mit zehn Jahren war für ihn beim FCB Schluss - und danach wurden die Münchner für ihn zum Gegner: "Die Spiele gegen Bayern haben bei mir besonders viel Ehrgeiz geweckt", sagte er.

FC Bayern: Rafinha stand vor Wechsel zu Bayer Leverkusen

Bayern-Legende Rafinha hat im Interview mit der Sport Bild erneut über seine schwere Zeit unter dem ehemaligen Trainer Niko Kovac gesprochen und ist überzeugt, dass bei einem anderen Umgang einige Spieler immer noch beim FC Bayern München wären.

"Es war eine schwierige Phase mit Niko Kovac. Ich hatte ihn vor der Saison 2018/19 um die Freigabe gebeten, da ich ein Angebot von Bayer Leverkusen hatte", erklärte der Brasilianer. "Er meinte: 'Nein, bitte bleib, ich brauche dich!' In der Rückrunde bekam ich kaum noch Einsätze."

Schalke gegen Bayern kommt ohne Unterbrechung aus: Zweierlei Maß mit dem H-Wort

Spiele des DFB-Pokals haben seit jeher die Besonderheit, dass sie anders als gewöhnliche Bundesligaspiele nicht immer 90 Minuten dauern. Es kann bekanntermaßen auch mal 120 Minuten lang gehen oder sogar noch länger, und zwar dann, wenn ein Elfmeterschießen ansteht. Neu war vor dem Viertelfinalduell zwischen dem und dem FC Bayern München aber die Option, dass die Spielzeit unter Umständen auch weniger als 90 Minuten betragen könnte.

Es war das Schreckensszenario aller Beteiligten und gleichzeitig das alles beherrschende Thema: Was passiert, wenn eines der beiden oder beide Fanlager wie am vergangenen Wochenende in etlichen Stadien geschehen erneut beleidigende Spruchbänder in Richtung des Hoffenheimer Mäzens Dietmar Hopp zeigen würde? Kommt es zu einem Spielabbruch und damit zum kürzesten DFB-Pokalspiel der Geschichte? Alle Sorge war umsonst, denn: nichts passierte.

Als Bayerns Leon Goretzka nach dem Spiel gefragt wurde, ob er denn froh sei, dass das Spiel 90 Minuten gedauert habe, warf er zunächst die Stirn in Falten, überlegte kurz und lachte dann. Jetzt hatte er begriffen, dass es nicht um eine mögliche Verlängerung geht, sondern um einen möglichen Abbruch. "Achso, ja gut", sagte Goretzka also: "Klar!"

HIER geht's zum kompletten Nachbericht zu S04 - FC Bayern!

FC Bayern: Salihamidzic schwärmt von Joshua Kimmich

Nach dem 1:0 auf Schalke, bei dem Joshua Kimmich den einzigen Bayern-Treffer erzielte, schwärmte Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic vom Defensivspieler. "Für mich ist er einer der besten Spieler Europas", sagte 'Brazzo' den Journalisten. "Der Junge kann einfach alles", fügte er hinzu.

Kimmich war für den erkrankten Jerome Boateng aus dem defensiven Mittelfeld in die Viererkette gerückt. "In seinen Stärken ist er überall besser geworden - egal, wo man ihn aufstellt", freute sich Salihamidzic.

Bayern-Noten: Thiago glänzt auf Schalke als Zweikampf-Monster

Mehr als 80 Prozent seiner direkten Duelle gewann Thiago am Dienstag auf Schalke. Damit festigte der Edel-Techniker seinen Stammplatz im Bayern-Mittelfeld - und bekam die beste FCB-Note beim Pokalauftritt.

HIER geht's zu den Bayern-Noten

FC Bayern München: Jogi Löw hofft auf EM-Teilnahme von Niklas Süle

Bundestrainer Joachim Löw sieht Chancen auf eine EM-Teilnahme seines Abwehrchefs Niklas Süle . "Vom Zeitplan her ist es möglich. Ich weiß, dass er alles versucht, um bei der EM dabei zu sein", sagte Löw nach der Nations-League-Auslosung in Amsterdam.

Süle vom deutschen Rekordmeister Bayern München ist nach seinem im Oktober erlittenen Kreuzbandriss wieder ins Lauftraining eingestiegen.

"Er muss den Rhythmus finden und gewisse Unsicherheiten überwinden", sagte Löw und betonte mit Blick auf die am 12. Juni beginnende EM: "Ich mache keinen Druck."

FC Bayern München: Lothar Matthäus sprich sich für Hansi Flick aus - PSG-Coach Thomas Tuchel als einzige Alternative

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich für einen Verbleib von Trainer Hansi Flick über die Saison hinaus ausgesprochen. "Seit er da ist, herrscht im Verein und vor allem in der Mannschaft Ruhe und Einigkeit. Keiner meckert, weil er nicht spielen darf oder ihm das Training nicht gefällt. Keiner äußert sich abfällig oder lässt seinen Frust öffentlich ab“, erklärte der 58-Jährige in seiner Sky- Kolumne.

Zudem fordert der einstige Bayern-Profi unabhängig von den sportlichen Erfolgen eine baldige Vertragsverlängerung des 55-Jährigen: "Natürlich kann es sein, dass sie am Ende nicht die Meisterschaft gewinnen oder aus der ausscheiden. Aber man kann nicht bis zum Ende der Saison mit einem Vertrag warten.“

Als einzige Alternative sieht Matthäus einen alten Bekannten aus der . "Die einzige Alternative scheint Thomas Tuchel zu sein", sagte der Sky- Experte und schob nach: "Und ob er besser als Flick zum FC Bayern passt, wage ich sehr zu bezweifeln."

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hatte nach dem Sieg im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen den FC Chelsea bereits eine Verlängerung mit dem aktuellen Coach angedeutet.

FC Bayern München - Joshua Zirkzees starkes Startelfdebüt: Ein Hauch von Gerd Müller

Beim 6:0-Sieg gegen Hoffenheim stand Joshua Zirkzee erstmals in der Startelf des FC Bayern und glänzte dabei nicht nur wegen seines Treffers.