Bayer Leverkusen gegen Juventus Turin live im TV und LIVE-STREAM - die Übertragung der Champions League heute

In der Champions League empfängt Bayer Leverkusen Juventus Turin. Hier erfahrt Ihr, wie das Duell live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Bühne frei für die . Am 6. Spieltag der Gruppenphase empfängt in der heimischen BayArena. Anpfiff der Begegnung ist am Mittwochabend um 21 Uhr.

Die Ausgangslage für das Team von Trainer Peter Bosz ist klar: Am letzten Spieltag der Gruppe D muss Leverkusen gegen den bereits feststehenden Gruppensieger Juventus Turin gewinnen und könnte bei einem gleichzeitigen Patzer von gegen Lok Moskau noch ins Achtelfinale einziehen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung der Partie zwischen Bayern Leverkusen und Juventus Turin live im TV und LIVE-STREAM wissen müsst. Informationen zu allen anderen Ausstrahlungen der Königsklasse findet ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Bayer Leverkusen vs. Juventus Turin: Die Partie der Champions League im Überblick

SPIEL Bayer Leverkusen - Juventus Turin DATUM / UHRZEIT 11. Dezember 2019 / 21 Uhr ORT BayArena, Leverkusen SCHIEDSRICHTER Benoit Bastien ( ) LIVE-TICKER Goal.com

Bayer Leverkusen vs. Juventus Turin heute live im TV sehen - so geht's

DAZN zeigt / überträgt das Spiel am Montag live und in voller Länge im LIVE-STREAM (mehr dazu erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt). Doch gibt es auch die Möglichkeit, live im deutschen Fernsehen mit dabei zu sein? Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Juventus Turin live im TV? Die Antwort auf diese Frage bekommt Ihr hier.

Zeigt / überträgt das Free-TV Bayer Leverkusen vs. Juventus Turin live?

Bayer Leverkusen vs. Juventus Turin läuft am Mittwoch nicht live bei einem deutschen Free-TV-Sender. Grund dafür ist - ganz einfach - der Fakt, dass kein CL-Fußball mehr live im Free-TV gezeigt wird. Das ist seit mittlerweile zwei Jahren so.

Die vollen 90 Minuten aus der BayArena sind also nicht frei empfangbar, das bedeutet, Ihr musst dafür zahlen. Bei DAZN erhaltet Ihr jedoch einen Gratismonat und spart Euch damit jegliche finanziellen Mittel.

Das Free-TV ist fast gar kein Faktor mehr, wenn es um Fußball live im TV geht. Weder ARD und ZDF noch bekannte Sportsender wie Eurosport oder Sport 1 haben die Rechte an der CL.

DAZN zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Juventus Turin heute auf dem Smart-TV

Ihr könnt gar nicht glauben, dass die vollen 90 Minuten zwischen Bayer Leverkusen nicht live im Free-TV übertragen werden? Dann solltet Ihr das Beste daraus machen und die Begegnung dennoch auf dem TV-Bildschirm anschauen. Das geht, sogar relativ einfach, mit DAZN. Zwar zeigt / überträgt der Sender die Begegnung Bayer Leverkusen vs. Juventus Turin nur im LIVE-STREAM, dennoch könnt Ihr das Bild auf Euren TV-Bildschirm projizieren.

Auf Eurem Smart-TV läuft das Spiel dann live und voller Länge! Somit müsst Ihr nicht darauf verzichten, die UCL auf Eurem Fernseher zu genießen. Aber wie geht das? Ganz einfach. Die kostenlose DAZN-App ist auf nahezu allen modernen TV-Geräten mit Internetzugang verfügbar.

Bayer Leverkusen vs. Juventus Turin live auf dem Smart-TV - so geht's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Bayer Leverkusen vs. Juventus Turin im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Sky zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Juventus Turin (Konferenz) heute live im TV

Eine letzte Alternative gibt es noch: Bayer Leverkusen vs. Juventus Turin kommt nämlich nicht nur live als Einzelspiel auf DAZN, sondern wird auch via Konferenzschaltung gezeigt. Dafür ist jedoch nicht DAZN zuständig, sondern Sky.

Sky zeigt / überträgt die Partie Bayer vs. Juve in Ausschnitten live in der Champions-League-Konferenz. Um dabei sein zu können, braucht Ihr ein Abonnement bei Sky. Hier gibt's alle Infos dazu.

Bayer Leverkusen vs. Juventus Turin heute im LIVE-STREAM sehen - DAZN überträgt

Seit der vergangenen Saison heißt es regelmäßig: DAZN zeigt die Champions League. Pro Jahr werden 110 Spiele der Königsklasse im LIVE-STREAM übertragen. Gemeinsam mit Sky, das die restlichen Partien der Königsklasse im LIVE-STREAM überträgt, hat der Streaminganbieter auch in diesem Jahr per ausgeklügeltem Picking-Verfahren festgelegt, wer welches Spiel über die volle Länge live zeigt.

Wenn Ihr die kompletten 90 Minuten von Bayer Leverkusen gegen Juventus Turin im LIVE-STREAM sehen wollt, ist DAZN Eure Anlaufstelle Nummer eins!

DAZN zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Juventus Turin heute im LIVE-STREAM

Wollt Ihr das Spiel am Mittwoch der Champions League live erleben? Dann seid Ihr bei DAZN genau an der richtigen Adresse. Nur DAZN überträgt das komplette Duell zwischen Bayer und Juve in voller Länge.

Bayer Leverkusen gegen Juventus Turin, heute im LIVE-STREAM bei DAZN - hier gibt's alle Infos:

Start der Übertragung: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Moderator: Christoph Stadtler

Christoph Stadtler Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Der direkte Weg zum Spiel: www.dazn.com

DAZN zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Juventus Turin heute kostenlos im LIVE-STREAM - So funktioniert der Gratismonat!

Ihr wollt die Champions League am Mittwoch live verfolgen und dafür bestenfalls nichts bezahlen? Solange Ihr noch kein Abonnent bei DAZN seid, könnt Ihr Bayer Leverkusen vs. Juventus Turin gratis im LIVE-STREAM bei DAZN genießen. Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat!

Mit diesem erlebt Ihr aber nicht nur Leverkusen gegen Turin kostenlos. Ihr bekommt die komplette DAZN-Programmvielfalt gratis. Und diese umfasst zahlreiche LIVE-STREAMS. DAZN überträgt jährlich weit mehr als 8.000 Livesport-Events. Da ist für jeden etwas dabei - vielleicht Spitzenfußball? Ihr bekommt bei DAZN die , die Champions League und , die mit Cristiano Ronaldo, mit Lionel Messi oder die mit Neymar, Kylian Mbappe und Co. live und in voller Länge. DAZN? Lohnt sich definitiv!

Bayer Leverkusen vs. Juventus Turin heute live im TICKER

Ihr habt keine Chance, das Duell aus der BayArena live im TV oder LIVE-STREAM zu sehen? Dann gibt es natürlich noch eine weitere Möglichkeit, nichts vom Duell zwischen Leverkusen und Juventus zu verpassen: Der LIVE-TICKER von Goal zu Bayer vs. Juve macht's möglich.

Hier bekommt Ihr ab 20 Minuten vor Anpfiff alles geliefert, was Ihr im Vorfeld der Partie wissen müsst - die perfekte Einstimmung also.

Sobald der Ball rollt, gibt es hier alle wichtigen Szenen wie Tore, Vorlagen, Gelbe Karten, Platzverweise oder Auswechslungen beinahe in Echtzeit. Außerdem werden natürlich alle wichtigen Szenen ausführlich beschrieben, sodass Ihr hautnah am Geschehen dabei seid.

Das komplette LIVE-TICKER-Angebot ist für Euch natürlich völlig kostenlos. Ihr könnte entweder direkt über unsere Homepage darauf zugreifen oder via Goal-App, die es sowohl für iOS-Geräte als auch Android-Geräte in den jeweiligen App-Stores gibt.

Bayer Leverkusen vs. Juventus Turin: Die Übertragung der Champions League im Überblick

In folgender Tabelle seht Ihr alle Übertragungsarten für die Champions League übersichtlich aufgelistet. Über die Links kommt Ihr direkt zu den entsprechenden LIVE-STREAMS.

Bayer Leverkusen - Juventus Turin live im ... TV die kompletten 90 Minuten gibt's nur im STREAM / Als Konferenz bei Sky LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal.com

Bayer Leverkusen vs. Juventus Turin: Die Aufstellungen

Noch sind die Aufstellungen natürlich nicht veröffentlicht. Sobald die Trainer ihre Startformationen bekanntgegeben haben, was rund eine Stunde vor dem Anpfiff der Fall sein wird, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.