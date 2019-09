Atletico vs. Real Madrid: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - So wird das Derby in LaLiga heute übertragen

Stadtderby in Madrid: Atletico empfängt Real! Wir verraten Euch, wie Ihr das LaLiga-Duell heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

LaLiga, 7. Spieltag, Derbytime: Atletico Madrid trifft im "Derbi Madrileno" auf Rivale Real Madrid. Das Duell steigt am Samstagabend im Wanda Metropolitano. Anstoß ist um 21 Uhr.

Es ist das 173. Derby zwischen Atletico, das aus dem volkstümlicheren Süden stammt, und Real aus dem eher wohlhabenderen Norden Madrids. Wer kann das Stadtderby dieses Mal für sich entscheiden?

Beide Mannschaften treffen nach einer englischen Woche in der Primera Division aufeinander. Während Atletico gegen RCD Mallorca ranmusste, bekam es Real Madrid mit Osasuna zu tun.

Atletico oder - Wer gewinnt das Stadtderby in ? In diesem Artikel verraten wir Euch, wie Ihr das "Derbi Madrileno" heute live im TV und im LIVE-STREAM schauen könnt. Außerdem informieren wir Euch über unseren LIVE-TICKER von Goal und die Aufstellungen beider Teams.

Atletico vs. Real Madrid heute live schauen: Das Derby in LaLiga im Detail

Atletico vs. Real Madrid heute im LIVE-STREAM: So geht's!

Wer zeigt / überträgt das Stadtderby Atletico vs. Real Madrid heute im LIVE-STREAM? Und könnt Ihr das LaLiga-Duell sogar kostenlos anschauen - wenn ja, wie ist das möglich? All diese Fragen beantworten wir Euch in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt Atletico vs. Real Madrid heute im LIVE-STREAM

Der Streamingdienst ist heute Abend Eure einzige Möglichkeit, wenn Ihr das Stadtderby in Madrid live verfolgen wollt. Nur DAZN überträgt Atletico vs. Real Madrid in voller Länge im LIVE-STREAM. Das liegt daran, dass in nur DAZN im Besitz der Übertragungsrechte an LaLiga ist. So überträgt der Streamingdienst alle Spiele der spanischen Liga live im Stream.

Hier bekommt Ihr eine Übersicht, welche Duelle DAZN am Wochenende im LIVE-STREAM überträgt.

Atletico vs. Real Madrid heute im LIVE-STREAM bei DAZN! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung:

DAZN zeigt / überträgt Atletico vs. Real Madrid heute kostenlos im LIVE-STREAM - So funktioniert der DAZN-Gratismonat!

Wollt Ihr das Derby vs. Real Madrid heute im LIVE-STREAM bei DAZN anschauen? Und dafür nichts bezahlen? Dann passt mal auf: Mit dem Gratismonat von DAZN könnt Ihr den Streamingdienst 30 Tage kostenlos testen. Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat. Und schon könnt Ihr Atletico vs. Real Madrid heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN genießen.

Doch damit nicht genug: Während Eures Gratismonats könnt Ihr Euch durch die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes schauen. Und die ist mehr als gut gefüllt. Ihr bekommt Spitzenfußball pur bei DAZN! Champions League und Europa League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und viele weitere Top-Ligen und Top-Wettbewerbe live und in voller Länge. DAZN macht's möglich!

Noch Fragen zum Streamingdienst? Dann schaut doch mal in unseren Übersichtsartikeln vorbei. Dort beantworten wir Euch alle offen gebliebenen Fragen zu DAZN:

Habt Ihr Bock auf das Madrid-Derby im LIVE-STREAM bei DAZN? Dann holt Euch jetzt die kostenlose DAZN-App für die Geräte Eurer Wahl. Hier geht's zum Download:

Atletico Madrid vs. Real Madrid heute live im TV sehen - Geht das?

Kein deutscher TV-Sender überträgt das Duell zwischen Atletico und Real Madrid live im TV - weder im Free- noch im Pay-TV. Das liegt daran, dass ARD, ZDF, RTL, Sky, Sport 1 und Co. keine Übertragungsrechte an der spanischen Liga besitzen.

Nur DAZN ist im Besitz der LaLiga-Bildrechte und zeigt das Madrider Stadtderby in voller Länge im LIVE-STREAM. Doch könnt Ihr Atletico vs. Real Madrid mit DAZN live im TV schauen?

DAZN zeigt / überträgt Atletico vs. Real Madrid heute im LIVE-STREAM auf dem SMART-TV

DAZN ist ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Dementsprechend läuft das Derby zwischen Atletico und Real Madrid nicht live im TV-Programm. Doch aufgepasst: Ihr müsst dennoch nicht darauf verzichten, das LaLiga-Derby auf Eurem Fernseher zu genießen.

DAZN bringt Euch Atletico vs. Real Madrid im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Wie ist das möglich? Ganz einfach. Die kostenlose DAZN-App ist auf nahezu allen modernen TV-Geräten mit Internetzugang verfügbar. Die App des Streamingdienstes gibt es im App-Store Eures Fernsehers.

Habt Ihr Bock auf Atletico vs. Real Madrid im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV? Dann folgt dieser Anleitung:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt ATLETICO vs. REAL MADRID im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem SMART-TV!

Atletico vs. Real Madrid heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt den Samstagabend verplant? Und könnt das Stadtderby zwischen Atletico und Real Madrid nicht im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen? Dann haben wir die perfekte Alternative für Euch:

Ihr verpasst keine wichtige Szene, keinen Treffer und erst recht keine Entscheidung. Während der gesamten 90 spannenden Derby-Minuten bleibt Ihr mit unserem LIVE-TICKER bestens informiert. Klickt Euch mal rein!

Ihr findet unseren kostenlosen LIVE-TICKER unter www.goal.com. Oder Ihr ladet Euch die kostenlose Goal-App für Eure mobilen Geräte herunter:

Atletico vs. Real Madrid live: Die Aufstellungen

Mit welcher Startelf geht Atletico Madrid in das Stadtderby gegen die Königlichen? Wer steht für Real Madrid von Beginn an auf dem Feld? Knapp eine Stunde vor dem Anpfiff verraten wird Euch die Aufstellungen beider Mannschaften an dieser Stelle.

Atletico vs. Real Madrid heute live: Die Bilanz

ATLETICO MADRID (insgesamt bislang 172 Duelle) REAL MADRID 41 Siege 91 40 Unentschieden 40 91 Niederlagen 41 222 Tore 301

Atletico Madrid vs. Real Madrid: Die letzten zehn Duelle

DATUM SPIEL ERGEBNIS WETTBEWERB 09.02.2019 Atletico vs. Real Madrid 1:3 LaLiga 29.09.2018 Real Madrid vs. Atletico 0:0 LaLiga 08.04.2018 Real Madrid vs. Atletico 1:1 LaLiga 18.11.2017 Atletico vs. Real Madrid 0:0 LaLiga 10.05.2017 Atletico vs. Real Madrid 2:1 , Halbfinale 02.05.2017 Real Madrid vs. Atletico 3:0 Champions League, Halbfinale 08.04.2017 Real Madrid vs. Atletico 0:0 LaLiga 19.11.2016 Atletico vs. Real Madrid 0:3 LaLiga 28.05.2016 Real Madrid vs. Atletico 6:4 n.E. Champions League, Finale 27.02.2016 Real Madrid vs. Atletico 0:1 LaLiga

