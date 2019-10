AS Roma vs. Borussia Mönchengladbach: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - Alles zur Übertragung der Europa League heute

Top-Duell in der Europa League für Borussia Mönchengladbach! Goal hat alle Infos, wo das Spiel der Fohlen bei der Roma heute live übertragen wird.

Es ist das Auswärtsspiel in der Gruppenphase der UEFA , auf das sich die Fans von wahrscheinlich am meisten freuen: Am Donnerstag (24. Oktober) treten die Fohlen in Italiens Hauptstadt bei der an. Anpfff im Stadio Olimpico ist um 18.55 Uhr .

Allerdings hätten sich die Anhänger der Borussia die Ausgangssituation ein bisschen anders vorgestellt: Angesichts von nur einem Punkt aus den ersten beiden Partien steht Gladbach in Gruppe J nämlich schon unter Druck und sollte etwas Zählbares aus Rom mit zurück an den Niederrhein bringen, um die Hoffnungen auf das Weiterkommen aufrechtzuerhalten. Vor allem die 0:4-Heimklatsche gegen den Wolfsberger AC zum Auftakt tat weh , bei Istanbul rettete ein spätes Tor von Patrick Herrmann dem Team von Trainer Marco Rose dann zumindest noch einen Punkt .

In der Tabelle ist Gladbach damit gemeinsam mit Basaksehir Dritter. Platz eins teilen sich Wolfsberg und die Roma. Die Italiener bezwangen Basaksehir am 1. Spieltag mit 4:0, am 2. Spieltag gab es bei Wolfsberg ein 1:1-Remis.

Roma vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Wo wird das Spiel der Fohlen am 3. Spieltag der Europa League übertragen? Goal hat alle Informationen dazu in diesem Artikel, ebenso wie rund eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

AS Rom vs. Gladbach live: Der 3. Spieltag der Europa League im Überblick

Duell AS Rom - Borussia Mönchengladbach Datum Donnerstag, 24. Oktober 2019 || 18.55 Uhr Ort Stadio Olimpico , Rom ( ) Zuschauer 73.261 Plätze

Roma vs. Gladbach heute im LIVE-STREAM schauen: So geht's!

Die Europa League live schauen? Auch in dieser Saison ist das vorwiegend bei DAZN möglich! Der Streamingdienst überträgt alle Spiele im LIVE-STREAM, den Großteil davon sogar exklusiv . Unter diesen exklusiven Teil fällt auch Roma gegen Gladbach am Donnerstag.

DAZN zeigt / überträgt Roma vs. Gladbach heute exklusiv im LIVE-STREAM

Alle Borussia-Fans müssen am Donnerstag DAZN einschalten, um ihr Team in der Europa League anzufeuern. Denn DAZN überträgt den Auftritt der Fohlen im Olimpico live und exklusiv - kein anderer deutscher Sender ist also vor Ort!

Los geht es heute um 18.40 Uhr mit Vorberichten zur Partie . In der Viertelstunde vor dem Anpfiff versorgen Euch Moderator Alex Schlüter und Experte Ralph Gunesch mit allem Wissenswerten, was Ihr zum Spiel Roma vs. BMG auf dem Schirm haben solltet.

Und sobald der Ball dann endlich rollt - was um 18.55 Uhr der Fall sein wird - übernimmt Jan Platte vom Kommentatoren-Platz aus und begleitet die 90 Minuten gemeinsam mit Experte Gunesch für Euch.

Gladbach bei der Roma im LIVE-STREAM sehen: Dieses Team ist für DAZN am Start

Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte : Ralph Gunesch

Um auf DAZN live dabei zu sein, braucht Ihr ein Konto beim Streamingdienst. Im Monatsabo kostet Euch das 11,99 Euro monatlich, Ihr könnt dabei bequem jeden Monat kündigen. Option Nummer 2 ist das Jahresabo, die sogenannte DAZN-Jahreskarte, die es für einmalig 119,99 Euro (umgerechnet 24 Euro pro Jahr Ersparnis im Vergleich zum Monatsabo) gibt. Und das Allerbeste: Den ersten Monat schenkt DAZN seinen Kunden ! Ihr erhaltet also einen Probemonat, in dem Ihr das Angebot kostenlos testen könnt und 30 Tage lang nichts dafür zahlt.

Neben dem Einzelspiel bietet DAZN Euch übrigens auch die Option, Roma gegen Gladbach zusammen mit allen anderen Europa-League-Partien, die am Donnerstag um 18.55 Uhr angepfiffen werden, in der Konferenz anzuschauen.

Solltet Ihr Euch für diese Option entscheiden, seht Ihr zwar nur Ausschnitte von Roma vs. Mönchengladbach, dafür zum Beispiel aber auch Szenen des Auftritts des bei oder von gegen Braga.

Roma gegen Gladbach heute im LIVE-STREAM bei DAZN in der Konferenz ("GoalZone") schauen:

Art der Übertragung: Konferenzschaltung

Konferenzschaltung Start der Übertragung : Circa 18.50 Uhr (Anpfiff: 18.55 Uhr)

: Circa 18.50 Uhr (Anpfiff: 18.55 Uhr) Kommentatoren : Christoph Stadtler und Lukas Schönmüller

: Christoph Stadtler und Lukas Schönmüller Experte: Jonas Hummels

Jonas Hummels Weitere Spiele in der Konferenz: u.a. Gent - Wolfsburg, Besiktas - Braga, Basaksehir - Wolfsberger AC, -

Roma vs. Gladbach heute im LIVE-STREAM kostenlos schauen: Der Probemonat von DAZN macht es möglich

Wir haben es weiter oben schon mal angerissen: Meldet Ihr Euch jetzt bei DAZN an - was HIER ganz einfach mit ein paar Klicks geht - dann seht Ihr Gladbach bei der Roma heute sogar kostenlos im LIVE-STREAM. Der Gratismonat macht's möglich.

Die ersten 30 Tage DAZN bekommt Ihr nämlich geschenkt und zahlt nichts. Alle wichtigen Infos zum Probemonat und zum weiteren Vorgehen erhaltet Ihr HIER!

Zeigt / überträgt RTL Roma vs. Gladbach heute im LIVE-STREAM auf TVNow?

Nein, denn Roma gegen Gladbach läuft heute exklusiv auf DAZN! TVNow ist die Streamingplattform von RTL und der Sender zeigt dort pro Spieltag ein Spiel im LIVE-STREAM.

Die Partie der Gladbacher ist das in dieser Woche allerdings nicht. Stattdessen wird Eintracht Frankfurt gegen Standard Lüttich um 21 Uhr im LIVE-STREAM bei TVNow übertragen.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Wir haben die Antworten dazu in mehreren Info-Artikeln übersichtlich zusammengestellt. Einfach mal reinklicken:

Die kostenlose DAZN-App, um unter anderem Roma vs. Gladbach live zu sehen, gibt es hier:

AS Rom vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV schauen: Wer zeigt / überträgt das Spiel?

Der LIVE-STREAM von DAZN ist Eure einzige Möglichkeit, Gladbachs Duell mit der Roma am Donnerstag live zu schauen, das wisst Ihr inzwischen. Aber kann man die Partie trotzdem im TV schauen? Wir sagen es Euch!

DAZN ist zwar ein reiner Streamingdienst und nicht im klassichen TV empfangbar. Dennoch könnt Ihr Roma gegen Gladbach auch live auf Eurem Fernseher schauen - die Lösung ist ein Smart-TV!

Denn auf nahezu jedem jener modernen TV-Geräte steht die DAZN-App kostenlos zum Herunterladen bereit. Alles ganz easy also!

Roma vs. Gladbach heute via DAZN auf Deinem Smart-TV live sehen: So funktioniert es

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Roma vs. Mönchengladbach mit DAZN auf Eurem SMART-TV!

RTL und Nitro: Wird Roma gegen Gladbach heute live im Free-TV übertragen?

Einfache Frage, einfache Antwort: Nein! Roma gegen Gladbach läuft wie schon mehrfach erwähnt nur live auf DAZN! Im klassischen TV gibt es keine Möglichkeit, das Spiel anzuschauen.

Auch RTL und der Tochtersender Nitro, wo pro Spieltag eine Begegnung live im Free-TV gezeigt wird, schauen also in die Röhre. Denn Nitro hat sich an diesem Spieltag für die Live-Übertragung von Frankfurt gegen Lüttich entschieden - das Spiel geht heute um 21 Uhr los.

Roma gegen Borussia Mönchengladbach: Wer zeigt die Highlights?

Auch in Sachen Highlights ist DAZN das Nonplusultra, wenn es um die UEFA Europa League geht. So auch bei Roma gegen Gladbach.

Kurz nach Abpfiff gibt es auf der Plattform den Highlight-Clip mit allen wichtigen Szenen der Partie auf Abruf. Und noch besser: Wer am frühen Donnerstagabend vielleicht noch keine Zeit hat, Fußball zu schauen, kann sich mit DAZN die vollen 90 Minuten auch später noch einmal im Re-Live reinziehen . Also wenn Ihr nach Hause kommt, einfach DAZN an, Re-Live rein, und die Partie komplett mit Original-Kommentar genießen.

Voraussetzung, um für Highlights und Re-Live freigeschaltet zu sein, ist jedoch auch ein Abonnement bei DAZN. HIER gibt es alle Informationen zur Anmeldung!

AS Rom vs. Gladbach: Die Europa League im LIVE-TICKER verfolgen

Solltet Ihr nicht im LIVE-STREAM von DAZN am Start sein können, schafft ein LIVE-TICKER gute Abhilfe, um zumindest virtuell auf dem Laufenden zu bleiben, wie es in Rom für die Borussia läuft.

Goal hat einen hervorragenden Ticker zu Roma - Gladbach im Programm, natürlich kostenlos. HIER kommt Ihr direkt dorthin und verpasst kein Tor, keine Chance, keine Karte, keine Auswechslung - viel Spaß!

Roma gegen Gladbach heute live: Die Tabelle in Gruppe J der Europa League vor dem 3. Spieltag

Europa League, Gruppe J:

PLATZ TEAM SPIELE SIEGE UNENTSCHIEDEN NIEDERLAGEN TORE PUNKTE 1. AS Rom 2 1 1 0 5:1 4 2. Wolfsberger AC 2 1 1 0 5:1 4 3. Borussia Mönchengladbach 2 0 1 1 1:5 1 4. Basaksehir 2 0 1 1 1:5 1

AS Rom vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Die Aufstellungen

Roma vs. Gladbach live: Die Übertragung der Europa League in TV und STREAM im Überblick

AS ROM vs. BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV DAZN (via Smart-TV) ... LIVE-STREAM DAZN ... LIVE-TICKER Goal.com

Mit welcher Startelf beginnt Gladbach-Trainer Marco Rose heute in Rom? Und welche Anfangsformation halten die Italiener dagegen? Ihr erfahrt es genau hier, rund eine Stunde vor Anpfiff (also am Donnerstag gegen 18 Uhr).