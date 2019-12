Anthony Joshua vs. Andy Ruiz kostenlos im LIVE-STREAM: So funktioniert der Probemonat von DAZN

In Saudi-Arabien stehen sich Anthony Joshua und Andy Ruiz gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Kampf kostenlos im LIVE-STREAM sehen könnt.

Es ist der Kampf, der die Welt in Atem hält: Anthony Joshua tritt zum zweiten Kampf, zur Revanche gegen Andy Ruiz Jr. an. Das Event aus startet am Samstag um 21.30 Uhr - und Ihr könnt natürlich im LIVE-STREAM dabei sein.

Zunächst kostet Euch DAZN keinen Cent, denn der Streamingdienst schenkt Euch zu Beginn Eurer Registrierung zunächst einmal 30 Tage, an denen Ihr den Service testen und probieren könnt, ob der Dienst etwas für Euch ist - in diesem Artikel erfahrt ihr alles dazu, wie Ihr AJ vs. Ruiz kostenlos mit dem Probemonat von DAZN schauen könnt.

DAZN zeigt / überträgt Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. 2 heute im LIVE-STREAM

Die einzige Möglichkeit, den WM-Kampf zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz Jr. live zu erleben, ist DAZN. Der Streamingdienst zeigt den Fight exklusiv im LIVE-STREAM - und das in , Österreich und der .

Mit dem LIVE-STREAM von DAZN zu Joshua vs. Ruiz verpasst Ihr keine Sekunde des spannenden Fights. Der Streamingdienst ist Eure erste Anlaufstelle, wenn es um packende Box-Events geht. Kein Wunder also, dass DAZN auch den Kampf zwischen "AJ" und "The Destroyer" im Programm hat.

Der Stream zum Kampf beginnt um 21.45 Uhr, wenige Minuten vor Beginn des Mega-Fights aus Saudi-Arabien. Wer sich die volle Action gönnen will, kann ab 18 Uhr einschalten und sich alle Vorkämpfe anschauen.

Bei DAZN könnt Ihr Euch auf einen langen und spannenden Box-Abend freuen. Am Mikrofon begrüßen Euch DAZN-Box-Kommentator Uli Hebel und Box-Experte Andreas Selak vom BOXWERK.. Außerdem ist ein weiterer namhafter Experte mit von der Partie: Bernd Bönte, der Ex-Manager von Wladimir Klitschko. Das Trio versorgt Euch vor, während und nach dem Fight mit schlagkräftigen Analysen und den relevantesten Informationen rund um den Kampf.

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. heute im LIVE-STREAM: Was muss ich tun, um DAZN nutzen zu können?

Ihr müsst bei DAZN registriert sein und ein Abonnement beim Streamingdienst besitzen. Das ist Voraussetzung, um den Fight zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz Jr. im LIVE-STREAM und in voller Länge erleben zu können. Wer noch kein DAZN-Kunde ist, aufgepasst: "AJ" vs. "The Destroyer" könnt Ihr sogar völlig kostenlos im LIVE-STREAM schauen. Wie das geht, erklären wir Euch jetzt!

Noch kein DAZN-Abonnent? Aber Ihr wollt das Box-Event in der Nacht von Samstag auf Sonntag trotzdem nicht verpassen und bestenfalls auch nichts dafür zahlen? Dann seid Ihr bei DAZN genau richtig. Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat des Streamingdienstes und genießt zahlreiche LIVE-STREAMS - so auch diesen zu Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr.

Vier Wochen lang könnt Ihr die komplette Programmvielfalt von DAZN kostenlos testen. Boxen ist allerdings nicht der einzige Live-Sport, den DAZN im Programm hat. Der Streamingdienst aus Ismaning bei München zeigt neben Box- auch zahlreiche Motorsport- und Darts-Events live im Stream.

Damit nicht genug: DAZN ist die Heimat des europäischen Spitzenfußballs und bringt Euch die Top-Klubs und Top-Spieler in etlichen LIVE-STREAMS auf Eure Bildschirme. Die Champions League: live! Die Europa League: live! Die Serie A: live! La Liga: live! Die Ligue 1: live! Und Vieles mehr: live! Außerdem bekommt Ihr bei DAZN die Highlights der 1. und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Wen das alles nach einem kostenlosen Probemonat überzeugt hat, der zahlt im Anschluss 11,99 Euro monatlich und kann das Abo jederzeit monatlich kündigen.

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. heute im LIVE-STREAM: Auf welchen Geräten ist DAZN verfügbar?

Auf nahezu allen mobilen Endgeräten ist DAZN verfügbar. Ob Ihr den LIVE-STREAM zum WM-Kampf Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. auf Eurem Handy, Tablet, Laptop oder Smart-TV schaut, bleibt Euch überlassen. Ladet Euch einfach die kostenlose DAZN-App im App-Store Eurer Wahl herunter und schon könnt Ihr alle LIVE-STREAMS auf der Plattform genießen:

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz mit dem Probemonat von DAZN kostenlos im LIVE-STREAM sehen: So kann man sich anmelden

Beim Streamingdienst DAZN könnt Ihr Euch auf der Plattform des Unternehmens anmelden. Das geht ganz einfach, unkompliziert und vor allen Dingen schnell!

Für den LIVE-STREAM zu Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. bei DAZN anmelden / registrieren - Schritt 1: Die DAZN-Seite öffnen

Im ersten Schritt auf dem Weg zur Anmeldung bei DAZN müsst Ihr lediglich die Seite des Portals aufrufen. Dies gelingt über folgende Domain: https://www.dazn.com/de-DE/welcome.

Für den LIVE-STREAM zu Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. bei DAZN anmelden / registrieren - Schritt 2: Gratismonat starten

Sobald Ihr die DAZN-Seite geöffnet habt, erscheint auf der linken Seite ein gelber Button mit der Aufschrift "Gratismonat starten". Um sich registrieren zu können, müsst Ihr auf diesen Button klicken.

Wer bereits ein Abo besitzt, kann sich über das Feld "Hier einloggen" mit den entsprechenden Zugangsdaten (E-Mail-Adresse und Passwort) anmelden.

Für den LIVE-STREAM zu Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. bei DAZN anmelden / registrieren - Schritt 3: Art der Mitgliedschaft auswählen

Im nächsten Fenster bekommt Ihr für Euer persönliches Abonnement zwei verschiedene Möglichkeiten angeboten. Ihr habt die Wahl Eure DAZN-Mitgliedschaft entweder monatlich oder jährlich zu bezahlen.

Für die monatliche Zahlweise bezahlt Ihr nach Ablauf des Gratismonats 11,99 Euro pro Monat. Wer sich für die DAZN-Dauerkarte, also für die Jahresmitgliedschaft entscheidet, überweist auf einen Schlag 119,99 Euro und kann dabei im Vergleich zur monatlichen Zahlweise mächtig sparen - insgesamt beinahe 24 Euro pro Jahr!

Die Wahl liegt also bei Euch! Entscheidet Euch einfach für eine Option. In beiden Fällen ist der erste Monat einer Mitgliedschaft immer komplett kostenlos!

Ab hier ist eigentlich alles selbsterklärend. Wenn Ihr jedoch noch Zweifel habt oder eine detaillierte Beschreibung inklusive Bilder wollt, bekommt Ihr das alles in unserem Artikel zur Anmeldung bei DAZN.

DAZN Probemonat: Wie erfolgt die Bezahlung am Ende der Testphase?

Das Streamingportal DAZN hat seine Zahlungsmethoden erweitert: Ab sofort können die Kunden zwischen mehreren Möglichkeiten auswählen, die eine Bezahlung ermöglichen.

Die Mitgliedschaft per Gutschein-Code einer Prepaid-Karte zahlen

Das Abo mit PayPal bezahlen

Monogamie ist einfach nichts für uns. Unser neuer Partner: #PayPal - eine weitere Zahlungsmethode, die den Bezahlvorgang auf #DAZN noch einfacher macht. pic.twitter.com/9UCBck3vwc — DAZN DE (@DAZN_DE) 22. November 2017

Andere Zahlungsmethoden (per Bankeinzug, mit Kreditkarte, iTunes)

DAZN Probemonat: Wie kann ich Anthony Joshua vs. Andy Ruiz heute im LIVE-STREAM sehen?

Im DAZN Probemonat könnt Ihr sämtliche LIVE-STREAMS anschauen, die der Streamingdienst in dieser Zeit in seinem Programm hat. Welches technische Gerät Ihr dabei verwendet ist Euch überlassen, die Möglichkeiten werden Euch in aller Regel nicht ausgehen. Die einzige Voraussetzung: Für DAZN braucht Ihr lediglich ein Endgerät mit Internetzugang.

Das heißt im Umkehrschluss: Der DAZN Probemonat funktioniert auf dem Computer, dem Laptop, dem Tablet, dem Smartphone, dem Smart-TV oder auch der Playstation 4.

Hier haben wir Euch die Geräte (und die dazugehörigen Links) aufgelistet, für die Ihr die DAZN-App herunterladen könnt.

DAZN Probemonat: Was ist bei DAZN außer Anthony Joshua vs. Andy Ruiz alles im LIVE-STREAM zu sehen?

Zunächst einmal kurz zum generellen Konstrukt DAZN, dem Livesport-Streamingdienst. Neben der Bundesliga, der seht Ihr dort auch die sowie weitere europäische Top-Ligen wie , die oder . Außerdem findet Ihr bei DAZN die Highlights aller Spiele der und bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Neben Fußball bietet der Sender ein vielfältiges Angebot an anderen Sportarten an. So werden dort unter anderem auch Football-, Basketball-, Baseball-, Eishockey-, Tennis- und Handballspiele gezeigt. Auch Darts und Boxen sind Teil des Programms. Seit August 2016 ist DAZN in Deutschland maßgeblich an der Übertragung von Sport im LIVE-STREAM beteiligt.

Hier eine Übersicht über die Highlights, die DAZN innerhalb des nächsten Monats (bis 6. Januar) im live im Stream zeigt / überträgt: