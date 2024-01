Wer zeigt / überträgt Cristiano Ronaldo (CR7) vs. Lionel Messi? Al-Nassr gegen Inter Miami im TV und LIVE STREAM sehen

Da werden Erinnerungen wach: Cristiano Ronaldo und Lionel Messi spielen gegeneinander. Wer überträgt die Partie live?

Cristiano Ronaldo und Lionel Messi treffen tatsächlich noch einmal aufeinander. Die Vereine der beiden jahrelangen Rivalen um den Ballon d'Or absolvieren am 1. Februar 2024 (Donnerstag) ein Testspiel.

Den Rahmen bietet das Mini-Turnier Riyadh Season Cup, bei dem Al-Nassr und Inter Miami gegeneinander antreten. Der Anstoß des mit Spannung erwarteten Duells ist für 19 Uhr angesetzt.

Und für alle Fans von Messi und CR7 gibt es eine sehr gute Nachricht: Al-Nassr gegen Inter Miami wird nämlich auch in Deutschland live übertragen, Apple TV zeichnet dafür verantwortlich.

Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi live: Wann beginnt Al-Nassr vs. Miami?

Spiel Al-Nassr - Inter Miami Wettbewerb Testspiel (Riyadh Season Cup) Datum Donnerstag, 1. Februar 2024 Anstoß 19 Uhr Ort Kingdom Arena (Riad, Saudi-Arabien)

Wer zeigt / überträgt Cristiano Ronaldo (CR7) vs. Lionel Messi? Der Sender, um Al-Nassr gegen Inter Miami live zu schauen

CR7 vs. Messi live sehen: Die News vor Al-Nassr gegen Inter Miami

News zu Al-Nassr und Cristiano Ronaldo

Al-Nassr hat sein bis dato letztes Pflichtspiel am 30. Dezember 2023 absolviert. Seinerzeit feierte man in der Saudi Pro League einen 4:1-Sieg bei Al-Taawoun, Cristiano Ronaldo erzielte dabei das Tor zum Endstand.

In der Liga stehen CR7 und Co. derzeit auf Platz zwei, sieben Punkte hinter Spitzenreiter Al-Hilal. Das Ziel für die restliche Saison ist klar: Alles dafür tun, Al-Hilal möglicherweise noch einzufangen.

Weiter geht es für Al-Nassr am 14. Februar dann zunächst in der AFC Champions League, wenn das Achtelfinal-Hinspiel gegen Liga-Konkurrent Al-Fayha ansteht.

Ronaldo hält indes in der laufenden Saison zurzeit bei 24 Toren in 25 Einsätzen. Zudem lieferte der 38-jährige Portugiese bereits elf Assists.

News zu Inter Miami und Lionel Messi

Miami hatte die MLS-Playoffs in der Vorsaison verpasst und befindet sich daher schon ziemlich lange in der Pflichtspielpause. Die bis dato letzte Partie um Punkte absolvierte man am 22. Oktober 2023 beim 0:1 gegen Charlotte.

In der kommenden Spielzeit, der ersten kompletten von Messi in der MLS, will Miami es nun unbedingt in die Playoffs schaffen. Los geht es am 22. Februar mit einem Heimspiel gegen Real Salt Lake City.

Messi, der neben Sergio Busquets und Jordi Alba nun auch Luis Suarez an seiner Seite hat, will dann natürlich seine bisher überragende Torquote für Miami aufrecht erhalten. Dank des Argentiniers, dem in 14 Einsätzen elf Tore gelangen, durfte Inter vergangene Saison zumindest doch noch einmal leise von den Playoffs träumen.

Wer zeigt / überträgt Al-Nassr vs. Inter Miami? Nützliche Links zum Duell zwischen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi