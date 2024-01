Wann haben Cristiano Ronaldo (CR7) und Lionel Messi zuletzt gegeneinander gespielt?

Wenn sich Cristiano Ronaldo und Lionel Messi gegenüberstehen, ist das immer ein Highlight. Wann war das zuletzt der Fall?

Cristiano Ronaldo gegen Lionel Messi - dieses Duell elektrisierte jahrelang Fans und Experten weltweit. Die beiden Superstars kämpften nicht nur auf dem Platz um die großen Titel, sondern prägten auch bei den individuellen Auszeichnungen wie dem Ballon d'Or und dem Weltfußballer-Titel eine Ära.

Da ihre Karrierewege aber in letzter Zeit auseinandergingen, CR7 kickt bei Al-Nassr in Saudi-Arabien, Messi bei Inter Miami in den USA, sind die direkten Duell allerdings seltener geworden.

Nun steht aber in Kürze wieder der direkte Vergleich zwischen dem Portugiesen und dem Argentinier an - aber wann gab es das Duell Ronaldo vs. Messi auf dem Platz das letzte Mal? Wir klären das im Folgenden!