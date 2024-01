Was ist der Riyadh Season Cup, bei dem Cristiano Ronaldo und Lionel Messi antreten?

Cristiano Ronaldo spielt gegen Lionel Messi im Rahmen des Riyadh Season Cups. Was ist das für ein Turnier?

Am 1. Februar steht das große Duell an: Cristiano Ronaldo trifft mit Al-Nassr auf Lionel Messi und Inter Miami. Dass das nicht irgendein Freundschaftsspiel ist, dürfte bei der Nennung der beiden Superstars klar sein. Zum vielleicht letzten Mal treten CR7 und 'La Pulga' gegeneinander an - und das Ganze geschieht im Rahmen des Riyadh Season Cups.

Der Riyadh Season Cup ist in Europa vielleicht noch kein großer Begriff, doch das soll sich mithilfe von Ronaldo und Messi natürlich ändern.

Was ist der Riyadh Season Cup, wer ist mit dabei, wann wird gespielt? Wir liefern Euch die Antworten auf all diese Fragen!