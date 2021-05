Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 live: 3. Liga jetzt im LIVE-TICKER - 1:1

In der 3. Liga kommt es zum Spitzenspiel zwischen Hansa Rostock und dem FC Ingolstadt 04. Goal begleitet das ganze Spiel heute im LIVE-TICKER.

Wer macht einen großen Schritt in Richtung Aufstieg aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga? Heute kommt es um 19 Uhr zum direkten Duell zwischen Hansa Rostock und dem FC Ingolstadt 04 , beides Anwärter auf einen der beiden direkten Aufstiegsplätze.

Rostock ist Zweiter der Tabelle (65 Punkte), Ingolstadt Dritter (63 Zähler). Beide Teams haben die Chance, heute drei Punkte einzufahren - doch auch die Parallelspiele von Dynamo Dresden (in Verl) und des TSV 1860 München gegen den 1. FC Kaiserslautern versprechen jede Menge Spannung.

3. Liga: Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 heute im TV, LIVE-STREAM oder LIVE-TICKER - Ihr entscheidet, wo Ihr das Spiel heute live verfolgt. Zur Übertragung der vollen 90 Minuten findet Ihr hier alle Infos.

Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 ENDE - 1:1 (0:0) Tore 0:1 Ayensa (57.), 1:1 Verhoek (69.) Startaufstellung Rostock Kolke - Neidhart (ab 86. Butzen), J. Riedel, Roßbach, Scherff - Löhmannsröben, S. Rhein (ab 86. Türpitz) - Omladic (ab 70. Lauterbach), Bahn, Breier (ab 76. Rother) - Verhoek. Startaufstellung FCI Buntic - Heinloth, Paulsen, Schröck, Gaus - Krauße - Elva, Stendera, Bilbija (ab 73. Röhl) - Kutschke (ab 73. Caiuby), Ayensa (ab 86. Butler) Gelbe Karten Kolke (25.), Verhoek (37.), Stendera (84.) Parallelspiele im LIVE-TICKER 1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern 3:0

SC Verl vs. Dynamo Dresden 0:0

Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 im LIVE-TICKER: ENDE

Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 im LIVE-TICKER: Wechsel

90. | Der F.C. Hansa kontert gefährlich über Scherff über die rechts, die Schanzer können dessen Zuspiel im Zentrum aber auf Kosten einer Ecke aus der Gefahrenzone befördern. Der Eckball bringt für die Gastgeber nichts ein.

88. | Nach einem Einsteigen von Türpitz gibt es halbrechts Freistoß für die Gäste. Dieser wird gefährlich vor das Tor geschlagen, Verhoek klärt zur Ecke. Diese können die Gastgeber verteidigen.

88. | Bei den Gastgebern kommen Butzen und Türpitz für Neidhart und Breier.

86. | Butler löst für die finale Phase des Spiels Torschütze Eckert Ayensa ab.

Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

84. | Für ein Einsteigen nahe der Mittellinie gegen den eingewechselten Rother sieht Stendera seine fünfte Gelbe Karte und fehlt damit im nächsten Spiel.

80. | Elva zieht aus 21 Metern Torentfernung von halbrechts ab und trifft mit seinem Schuss Teamkollege Merlin Röhl. Sonst hätte es vielleicht gefährlich für das Rostocker Tor werden können.

Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 im LIVE-TICKER: Wechsel

76. | Rother ersetzt bei den Hausherren Rhein.

76. | Auf der Gegenseite bricht Lauberbach rechts durch, sein Querpass ins Zentrum klärt Paulsen in höchster Not am Fünfmeterraum!

74. | Eine Flanke von rechts von Elva fängt Kolke sicher ab.

Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 im LIVE-TICKER: Wechsel

73. | Nun wechselt auch der FCI: Röhl und Caiuby lösen Bilbija und Kutschke ab.

Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 im LIVE-TICKER: Wechsel

70. | Lauberbach ist nun für Omladic im Spiel.

Tooooooor! Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 - 1:1 - Torschütze: Verhoek

69. | Rostock gleicht aus! Ein Pass von Omladi? erwischt die Defensive der Schanzer auf dem falschen Fuß. Verhoek ist vor Schlussmann Buntic am Ball und spitzelt den Ball aus acht Metern halbrechter Position am Keeper vorbei ins kurze Toreck.

67. | Und nun haben die Ingolstädter defensiv Glück! Eine scharf geschlagene Flanke von Breier wird immer länger und prallt am Ende an die Latte! Fraglich, ob Buntic diesen Ball hätte parieren können.

64. | Da war für den FCI viel mehr drin! Kutschke hat nach einem Zuspiel halblinks ganz viel Platz und kann 25 Meter lang alleine mit Ball am Fuß in Richtung Tor laufen. Kurz vor Torhüter Kolke verspringt dem routinierten Angreifer dann aber der Ball und der Keeper schnappt sich die Kugel!

62. | Die Hausherren haben gerade mehr Ballbesitz, Ingolstadt lauert auf Konter.

61. | Wie reagieren die Hausherren? Bei dem derzeitigen Spielstand müssten sie Rang zwei an die Ingolstädter abtreten.

60. | Die Führung für die Gäste geht nach dem derzeitigen Spielverlauf vollkommen in Ordnung.

Tooooooor! Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 - 0:1 - Torschütze: Ayensa

57. | Die Gäste gehen in Führung! Nach einer von Kolke ins Toraus gelenkten Flanke gibt es Eckball von der linken Seite für die Schanzer. Stendera schlägt den Standard vor das Tor, auf Höhe des zweiten Pfostens kommt Eckert Ayensa zum Kopfball, der den Ball aus sieben Metern Torentfernung halbrechts ins Tor nickt.

(56') JAAAA! Da ist die verdiente Führung für den FCI! #Stendera mit der Ecke und am zweiten Pfosten nickt Dennis Eckert #Ayensa das Ding rein. SOOOO WICHTIG! ⚫️🔴 WEITER!

55. | Die Gastgeber schlagen einen Freistoß von der rechten Seite vor das FCI-Tor - Buntic hat das Leder im Nachfassen sicher.



53. | Diesmal taucht Eckert Ayensa in der Offensive der Schanzer halblinks auf, sein Pass von links im Strafraum findet am Elfmeterpunkt aber keinen Mitspieler.

52. | Erneut will der FCI schnell umschalten, einen Pass von Stendera kann Löhmannsröben auf der letzten Linie 35 Meter vor dem eigenen Tor aber abfangen.

49. | Neidhart verliert auf der rechten Seite im Vorwärtsgang die Kugel. Der FCI schaltet über die Zentrale um, Elva setzt rechts Eckert Ayensa in Szene. Der Offensivmann flankt halbhoch vor das Tor - die Gastgeber können die Situation bereinigen.

46. | Der zweite Abschnitt beginnt ohne personelle Wechsel.

Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 im LIVE-TICKER: 2. HALBZEIT - Anpfiff

Halbzeit | Das Duell zwischen Hansa Rostock und dem FC Ingolstadt geht torlos in die Halbzeit. Das Spiel wurde vom Anpfiff weg engagiert geführt, die beste Chance der ersten Halbzeit besaßen die Gäste in der zwölften Spielminute: Bilbija scheiterte aus kurzer Distanz am stark reagierenden Kolke. Der FCI war auch im Anschluss eindeutig die gefährlichere Mannschaft und fand immer wieder den Weg in den Strafraum der Hausherren. In der 27. Spielminute war es erneut Bilbija, der Kolke prüfte und mit seinem Abschluss am Schlussmann scheiterte. Nach einer halben Stunde schafften es die Hausherren, die Partie etwas ausgeglichener zu gestalten. Der F.C. Hansa hatte jedoch nach einem Foul von Verhoek an Schröck durchaus Glück, ab der 37. Spielminute nicht in Unterzahl agieren zu müssen. Schiedsrichter Waschitzki beließ es bei Gelb. Ohne Tore ging es in die Pause. Die zweite Halbzeit in diesem Spitzenspiel dürfte noch viel Spannung bereithalten.

Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 im LIVE-TICKER: HALBZEIT

44. | Krauße echauffiert sich nach einem Luftduell mit Bahn im Mittelfeld. Schiedsrichter Waschitzki weist den Mittelfeldspieler der Gäste daraufhin, sich doch etwas zu beruhigen.

42. | Die Gastgeber verzeichnen ihre erste gefährlichere Torraumszene: Nach einem Einwurf von der rechten Seite kommt Breier acht Meter vor dem Gehäuse in halbrechter Position zum Abschluss - der Schuss fliegt ein gutes Stück rechts am Tor vorbei.

40. | Schröck wurde im Anschluss auf dem Platz behandelt. Für den FCI-Akteur scheint es aber weiterzugehen.

Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

37. | Die Gastgeber fahren einen gefährlichen Angriff, Verhoek springt dann aber 35 Meter vor dem gengnerischen Tor der Ball ein wenig zu weit vom Fuß. Der Stürmer springt gegen FCI-Abwehrspieler Schröck dann mit gestrecktem Bein in den Zweikampf und trifft den Ingolstädter sehr unsanft am Unterschenkel. Mehrere FCI-Akteure fordern für dieses Einsteigen die Rote Karte. In der Tat ist Verhoek hier mit Gelb gut bedient.

33. | Die bessere Mannschaft stellen bisher eindeutig die Gäste, die im Falle einer besseren Chancenverwertung schon hätten in Führung liegen können. Der F.C. Hansa hat defensiv Probleme und taucht offensiv nur vereinzelt in Erscheinung.

30. | Eine Heinloth-Flanke nimmt Kutschke per Kopf ab - der Ball fliegt am Tor vorbei.

27. | Der FCI macht weiter Dampf: Diesmal dringen die Gäste über die halbrechte Seite in den Sechzehnmeterraum der Gastgeber ein, Bilbija schließt aus zehn Metern ab. Kolke zeigt sich auf dem Posten und pariert den Ball.

Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

25. | Der Schlussmann der Gastgeber steht erneut im Mittelpunkt. Diesmal eilt er etwas übermotiviert bei einem hohen Ball der Gäste aus seinem Tor und trifft mit seiner Faust links im Strafraum nicht den Ball, sondern Angreifer Kutschke. Im Anschluss geht er auch gegen Krauße stürmisch zu Werke, zieht sein langes Bein aber noch zurück. Sonst wäre die Farbe der Karte wohl eine andere gewesen.

24. | Das war nicht ungefährlich! Kutschke hat halblinks im Strafraum der Hausherren in vorzeigbarer Abschlussposition den Ball am Fuß, rutscht dann aber aus, bevor er zum Abschluss kommen kann. So verpufft die Chance für die Gäste am Ende wirkungslos.

23. | Gaus zirkelt eine Freistoßflanke aus halblinker Position links an der Mauer vorbei. Mit dieser Variante findet er keinen Teamkollegen, Kolke schnappt sich auch diesen Ball.

21. | Ein weiter Einwurf von der linken Seite von Gaus findet sieben Meter vor dem Rostocker Tor Eckert Ayensa, der seinen Kopf an den Ball bekommt, hinter diesen aber keinen wirklichen Druck gesetzt bekommt. Kolke hat den Ball sicher.

16. | Die erste Großchance der Partie gehörte damit den Schanzern. Beide Teams bieten sich bisher ein engagiert geführtes Duell, die Wichtigkeit der Partie ist dem Auftreten beider Mannschaften anzusehen.

13. | Kolke! Der Schlussmann der Hausherren bewahrt sein Team vor dem frühen Rückstand! Kutschke bringt den Ball von der rechten Strafraumkante an den Fünfmeterraum, wo Bilbija freistehend an das Leder kommt! Der FCI-Akteur schließt aus kurzer Distanz ab - Kolke zeigt einen starken Reflex, wehrt den halbhohen Ball nach rechts ab und schnappt sich dann das Spielgerät und ballt die Faust!

(12') UNFASSBARE Szene!!

13. | Insgesamt gab es bislang einen Torschuss der Gäste, ansonsten ist das bisher eine ausgeglichene Angelegenheit.

10. | Die Ingolstädter sind gleich mit zwei Spielern halblinks rund acht Meter vor dem Rostocker Tor in Ballnähe vertreten, Kutschke probiert es dann mit dem Abschluss aus spitzem Winkel. Der Ball rauscht ans Außennetz.

9. | Während es direkt vor der Partie noch heftig geregnet hat, ist es nun trocken. Das gilt jedoch nicht für den Rasen. Dazu ist es windig.

7. | Der FCI taucht im Strafraum der Gastgeber auf. Dann wird von Schiedsrichter Waaschitzki nachvollziehbarerweise auf Stürmerfoul von Eckert Ayensa entschieden.

5. | Die Anfangsminuten gehen in puncto Ballbesitz an die Hausherren. Ansonsten lässt sich aber noch nicht viel sagen. Torschüsse gab es jedenfalls noch keine.

3. | Welcher Klub macht einen großen Schritt in Richtung Aufstieg in Liga zwei?

1. | Los geht's! Das Spitzenspiel der 3. Liga läuft.

Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 im LIVE-TICKER: Anpfiff

Vor Beginn | Der FC Ingolstadt verändert seine erste Elf im Vergleich zum 3:2-Heimsieg gegen Zwickau dagegen auf vier Positionen: Schröck, Elva, Krauße und Eckert Ayensa ersetzen Antonitsch (nicht im Aufgebot), Röhl, Kotzke und Butler (alle Bank).

Vor Beginn | Bei Hansa Rostock ergibt sich gegenüber dem 3:2-Erfolg in Meppen ein personeller Wechsel in der Startformation: Neidhart beginnt anstelle von Butzen (Bank).

Vor Beginn | Nach zuvor vier sieglosen Spielen (3 Unentschieden, 1 Niederlage) gewannen die Ingolstädter vor zehn Tagen am letzten Spieltag mal wieder. Dennis Eckert Ayensa erzielte in der 75. Spielminute gegen den derzeitigen Tabellenelften Zwickau den Siegtreffer zum 3:2-Endstand. Durch diesen Dreier behauptete der FCI den Relegationsplatz, der formstarke TSV 1860 München liegt lediglich zwei Zähler hinter den Schanzern auf Rang vier positioniert.

Vor Beginn | Hansa Rostock hat mit 65 Punkten zwei Zähler mehr auf dem Konto als die Schanzer und geht damit mit der etwas besseren Ausgangsposition in dieses Spitzenspiel. Die Ostseestädter hielten den Zwei-Punkte-Vorsprung auf den FCI durch einen späten 3:2-Erfolg am vergangenen Spieltag in Meppen aufrecht. In den drei vorherigen Partien war der F.C. Hansa mit insgesamt vier geholten Punkten ein gutes Stück von einer optimalen Ausbeute entfernt.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 3. Liga zum Spitzenspiel des 35. Spieltages zwischen Hansa Rostock und dem FC Ingolstadt 04.

Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 live: Die Aufstellung

Aufstellung Hansa Rostock:

Kolke - Neidhart, J. Riedel, Roßbach, Scherff - Löhmannsröben, S. Rhein - Omladic, Bahn, Breier - Verhoek.

Aufstellung Ingolstadt 04:

Buntic - Heinloth, Paulsen, Schröck, Gaus - Krauße - Elva, Stendera, Bilbija - Kutschke, Ayensa

Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 im LIVE-TICKER: Der Direktvergleich vor dem Spiel

Insgesamt gab es neun Duelle zwischen Hansa Rostock und dem FC Ingolstadt 04. Bislang spricht der direkte Vergleich eine klare Sprache - und zwar zu Gunsten der Schanzer. Sechs Begegnungen gewann der FCI bereits gegen die Rostocker. So war es auch im Hinspiel dieser Saison 2020/21, als man im Dezember mit 1:0 die drei Punkte einfuhr.

1 Sieg Rostock

2 Unentschieden

6 Siege Ingolstadt

10:16 Tore

Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 hier im LIVE-TICKER: Die Tabellensituation der 3. Liga

Platzierung Team Spiele Tordifferenz Punkte 1. Dynamo Dresden 34 +25 65 2. Hansa Rostock 34 +18 65 3. FC Ingolstadt 04 34 +10 63 4. 1860 München 34 +33 61 5. 1. FC Saarbrücken 34 +18 55

Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 live: Rostocks Oberbürgermeister inspiziert Rathaus-Balkon

Während die Verantwortlichen des Fußball-Drittligisten Hansa Rostock den Ball lieber flach halten, hat Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen schon erste "Vorkehrungen" für eine mögliche Aufstiegsfeier getätigt. "Ich habe schon mal geschaut, ob der Rathaus-Balkon aufgeräumt ist und ob wir da Platz hätten", sagte der Däne dem NDR .

Eine Rückkehr des Klubs in die 2. Liga wäre für Rostock und die ganze Region wichtig, ergänzte Madsen: "Letztendlich verbinden auch viele Menschen, die nicht in der Stadt leben, Rostock mit Hansa - und deshalb wünsche ich mir eine stärkere Präsenz für uns." Hansa-Sportvorstand Martin Pieckenhagen wollte von Planungen für eine mögliche Feier noch nichts wissen.

"Wenn Herr Madsen so euphorisch ist, ist das sein gutes Recht", sagte der frühere Torhüter: "Wir werden aber erst planen, wenn es etwas zu feiern gibt. Vorher gibt es keinen Grund, in irgendwelchen Sphären zu schweben."

Im Topspiel der 3. Liga am Dienstag (19.00 Uhr/MagentaSport) empfängt der Tabellenzweite FC Hansa (65 Punkte) den unmittelbaren Verfolger FC Ingolstadt (63). (SID)

Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 jetzt im LIVE-TICKER: Die 3. Liga im Überblick

Partie: Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04

Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 Anpfiff: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Ostseestadion, Rostock

