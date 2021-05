1860 München gewinnt gegen Kaiserslautern (FCK): Die 3. Liga im TICKER zum Nachlesen

In der 3. Liga kam es zum Duell zwischen 1860 München und dem 1. FC Kaiserslautern. Hier gibt es die komplette Begegnung im TICKER zum Nachlesen.

1860 München holt einen hochverdienten 3:0-Erfolg über den 1. FC Kaiserslautern. Die Gäste kamen mit frischem Wind aus der Kabine, der wurde ihnen aber mit dem Elfmeter für die Hausherren sofort aus den Segeln genommen und spätestens mit dem dritten Tor war an einem Heimsieg der Löwen nicht mehr zu zweifeln. Vom Team des Marco Antwerpen war heute nichts zu sehen, vor allem offensiv wirkten die Roten Teufel blutleer und hinten konnten sie den Kasten gegen das offensivstärkste Team der Liga nicht sauber halten.

Das war eine astreine Vorstellung von Michael Köllners Elf, die aufgrund der Ergebnisse auf den anderen Plätzen bis auf den dritten Rang vorschiebt. Kaiserslautern muss morgen zittern, wenn die anderen Mannschaften im Tabellenkeller ins Spielgeschehen eingreifen und die herbe Niederlage erst einmal wegstecken. Vielen Dank fürs Mitlesen, habt noch einen schönen Abend und bis bald..

1860 München - 1. FC Kaiserslautern 3:0 (1:0) Tore 1:0 Neudecker (31.), 2:0 Steinhart (52./FE), 3:0 Steinhart (69.) Aufstellung 1860 Hiller - Willsch (84., Knöferl), Salger, Belkahia (84., Lang), Steinhart - Greilinger (64., Lex) - Biankadi, Neudecker (84., Erdmann), Dressel, Tallig - Mölders Aufstellung FCK Raab - Rieder, Götze, Senger - Hercher, Hlousek (67., Kraus) - Sessa (72., Jensen), Sickinger (46., Ouahim) - Zimmer, Pourie (46., Huth), Bakhat (67., Ritter) Gelbe Karten Neudecker (66.), Lex (87.)

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90. Und das Spiel ist aus. Der TSV 1860 München gewinnt souverän mit 3:0 gegen Kaiserslautern.

88. Huth kommt nicht rechtzeitig an den Steilpass, weil Hiller pfeilschnell aus seinem Kasten eilt und dem Lauterer den Ball vor den Füßen wegstibitzt und ihn unter sich begräbt.

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

87. Gelbe Karte für Stefan Lex (TSV 1860 München) Lex packt die Schere gegen den vorbeieilenden Ritter aus und stoppt den Konter auf Kosten einer Gelben Karte.

86. Aller guten Dinge sind drei - und bleibe auch drei. Biankadi lässt rechts im Sechzehner Götze mit einer einfachen Körpertäuschung aussteigen und zieht aus acht Metern mit der Pike ab, doch Raab pariert erneut stark und verhindert das vierte Gegentor.

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) im LIVE-TICKER: WECHSEL

84. Dreifachwechsel bei 1860: Willsch, Neudecker und Belkahia gehen runter und machen Platz für Knöferl, Erdmann und Lang.

82. Fast trägt sich doch noch ein Lauterer in die Torschützenliste ein! Senger kommt nach einer Flanke von der linken Seite vor seinem Gegenspieler an den Ball und köpft aus vier Metern auf den Kasten - allerdings den eigenen. Raab darf sich endlich mal auszeichnen und pariert aus kurzer Distanz stark zur Seite weg.

81. Ein letztes Aufbäumen der Gäste scheint auszubleiben. Da fehlt es es an Ideen und Elan. Kraus weiß nicht wirklich etwas mit dem Ball anzufangen und chippt ihn aus dem linken Halbfeld auf gut Glück in den Strafraum. Der Ball trudelt aber an Freund und Feind vorbei ins Toraus.v

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) im LIVE-TICKER: WECHSEL

78. Tallig räumt das Feld für Wein, der in der Schlussphase noch ein paar Minuten mitnehmen darf.

76. Eine knappe Viertelstunde bleibt den Gästen noch, ein kleines Fußballwunder zu schaffen. Aber da kommt seit einiger Zeit nichts mehr von den Roten Teufeln, die spätestens seit dem dritten Gegentor gebrochen wirken.

75. Auch auf den anderen Plätzen könnte es kaum besser laufen für die Münchner Löwen. Aktuell springen die Hausherren in der Blitztabelle auf den dritten Rang, weil weder Dresden, noch Ingolstadt und Rostock momentan gewinnen.

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) im LIVE-TICKER: WECHSEL

72. Sessa wirkt leicht angeschlagen und wird vorsichtshalber vom Feld genommen. Jensen, eigentlich Kapitän der zweiten Mannschaft, erhält nun seine Einsatzzeit.

71. Man soll den Roten Teufel ja nicht an die Wand malen, aber das war der Deckel auf dieser Partie. Das lassen sich die Löwen nicht mehr nehmen. Michael Köllner wird seinen Bart wohl noch mindestens ein paar Tage länger wachsen lassen können.

TOOOR! 1860 München - 1. FC Kaiserslautern 3:0 | Torschütze: Steinhart

69. Steinhart schnürt den Doppelpack! Der Linksverteidiger bekommt links im Strafraum zu viel Platz von den Lauterern und zieht aus 14 Metern einfach mal ab. Raab im Kasten ist zu bemitleiden, denn der Schuss wird gleich doppelt abgefälscht und schlägt unhaltbar links in den Maschen ein.

67. Antwerpen nimmt den zweiten Doppelwechsel vor. Hlousek und Bakaht werden vom Feld genommen, Ritter und Kraus kommen neu ins Spiel.

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

66. Gelbe Karte für Richard Neudecker (TSV 1860 München) Ouahim tänzelt 20 Meter vom dem gegnerischen Gehäuse drei Löwen aus, bis Neudecker keinen Spaß mehr versteht und den Lauterer von hinten von den Beinen holt. Kein überhartes Foul, aber Gelb ist mehr als berechtigt.

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) im LIVE-TICKER: WECHSEL

64 . Erster Wechsel bei den Löwen: Greilinger geht erschöpft vom Feld und macht Platz für Lex.

63. Das muss es aber eigentlich sein! Götze vertändelt im Aufbauspiel vor dem eigenen Strafraum den Ball und Mölders zündet den Turbo. Am Strafraumrand schließt er flach ab, sein Schuss rauscht aber Zentimeter rechts vorbei.

62. Biankadi erhält auf der linken Außenbahn das Leder in den Lauf und zieht aus 16 Meter aus vollem Lauf ab, knallt den Ball aber gute drei Meter über die Querlatte.

60. Eine Stunde ist rum und aktuell deutet alles auf einen Löwen-Sieg hin. Kaiserslautern ist spielerisch mehr da und auch wacher, rennt aber jetzt dem zweifachen Rückstand hinterher. 1860 spielt das ziemlich cool und hat alles unter Kontrolle.

57. Die Antwort der Roten Teufel ist schwach bis mäßig. Sessa versucht sein Glück aus gut 23 Metern, verzieht aus halblinker Position aber deutlich über den Kasten, Hiller muss gar nicht erst eingreifen.

55. Beinahe machen die Löwen den Deckel drauf! Keiner der Gäste hat im Strafraum Salger auf dem Schirm, der die Ecke von rechts per Kopf aus elf Metern nur hauchdünn am linken Alu vorbeisetzt.

53. Das ist ein früher Schock die Lauterer, die sich für den zweiten Durchgang viel vorgenommen haben und deutlich besser ins Spiel fanden als noch in der ersten Hälfte.

TOOOR! 1860 München - 1. FC Kaiserslautern 2:0 | Torschütze: Steinhart per Foulelfmeter

52. Steinhart bleibt eiskalt und schweißt den Ball mit chirurgischer Präzision unten links ins Eck. Raab hat die Ecke, aber der Elfmeter ist unhaltbar geschossen.

51. Elfmeter für die Löwen! Biankadi schickt einen tollen hohen Diagonalball in die Spitze, Mölders erster Touch ist gnadenlos gut und er legt sich den Ball perfekt in den Lauf. Raab kommt aus seinem Kasten, ist aber einen Schritt zu spät und haut den Löwen-Stürmer von den Beinen.

49. Die folgende Ecke kommt scharf an den zweiten Pfosten, Senger setzt den Kopfball aus kurzer Distanz dann aber doch deutlich vorbei.

48. Sessa startet kurz vor dem Strafraum das Dribbling gegen zwei Löwen, lässt den ersten aussteigen und geht auch am zweiten links vorbei, bleibt mit dem Abschluss aus 15 Metern aber am Bein des Gegenspielers hängen - Ecke.

47. Die zweite Hälfte beginnt mit zwei personellen Wechseln auf Lauterer Seite: Pourie und Sickinger bleiben draußen, Huth und Ouahim stehen dafür nun auf dem Rasen.

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Die 2. Halbzeit läuft.

Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Carlo Sickinger, Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Anas Ouahim

Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Marvin Pourie, Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Elias Huth

HALBZEITFAZIT:

Von Beginn an dominierten die Hausherren die Partie und legten los wie die Feuerwehr. Nach wenigen Minuten hätte es bereits Elfmeter für die Hausherren geben dürfen, doch die ließen sich davon nicht beirren und spielten die Gäste phasenweise an die Wand - nur mit dem Tor sollte es nichts werden. Das gelang nach einem tollen Konter dann doch und im Anschluss zog sich 1860 auch etwas zurück, bot Lautern aber nicht wirklich Raum, um sich offensiv zu präsentieren. Die Gäste müssen im zweiten Durchgang mindestens eine Schippe drauflegen.

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45. Mit einem verdienten 1:0 gehen die Löwen gegen Kaiserslautern in die Halbzeitpause.

45. Neudecker zieht den fälligen Standard aber genau auf Raab und der darf gar nicht mehr abwerfen, da ertönt bereits der Abpfiff.

45. Sessa ist einen Schritt zu spät und setzt auch noch den Ellbogen direkt vor den Augen des Unparteiischen ein, haut Greilinger 18 Meter vor dem Kasten um und verursacht einen gefährlichen Freistoß.

43. 1860 hat die offensive Greifzange etwas gelöst und lässt Lautern nun mehr Raum, etwas damit anfangen können die Roten Teufel aber nicht. Dafür stehen die Löwen defensiv zu kompakt.

41. Frech, aber man kann es mal probieren. Neudecker klaut sich am Mittelkreis den Ball vom Gegner und zieht aus 40 Metern ab, weil Raab etwas zu weit vor seinem Gehäuse steht. Der Schuss ist gut, aber nicht gut genug, und knallt aufs Tordach. Raab wäre aber auch zur Stelle gewesen.

39. Eine wirkliche Reaktion der Gäste bleibt aus. Kaiserslautern hat weiterhin arge Probleme im Offensivspiel, findet in der gegnerischen Hälfte kaum statt.

37. Eine wirkliche Reaktion der Gäste bleibt aus. Kaiserslautern hat weiterhin arge Probleme im Offensivspiel, findet in der gegnerischen Hälfte kaum statt.

36. Mölders liegt am Boden und hält sich das Knie. Rieder war unglücklich auf ihn draufgefallen, nach kurzer Behandlungspause geht es aber weiter für den 36-Jährigen.

34. Bakhat sucht mit einer Flanke von links im Strafraum zwei mitgelaufene Lauterer, aber weder Pourie noch Zimmer kommen an den Ball, weil Salger mit starkem Stellungsspiel per Kopfball aus der Gefahrenzone klärt.

33. 1860 belohnt sich nach einer guten halben Stunde für die Bemühungen und geht verdient in Führung. Wie sieht die Reaktion der Roten Teufel aus?

TOOOR! 1860 München - 1. FC Kaiserslautern 1:0 | Torschütze: Neudecker

31. Was für ein Konter der Münchner Löwen! Am eigenen Strafraum gewinnen die Hausherren die Kugel und auf der rechten Außenbahn landet sie bei Biankadi. Der spitzelt den Ball wunderbar mit Effet in die Spitze und Neudecker enteilt seinem Gegenspieler. Raab kommt weit aus seinem Kasten heraus, aber der Münchner schickt einen ganz feinen Lupfer aus 15 Metern über den Keeper hinweg ins rechte Eck.

30. Hiller schlägt den Riesenbock im eigenen Sechzehner, spielt den Ball unter Druck dem Gegner am Fünfer direkt in die Füße. Pourie nimmt den Kopf hoch und spielt quer rüber zum freistehenden Zimmer, doch Belkahia nimmt das volle Risiko in Kauf und grätscht das Rund am linken Pfosten vorbei zur Ecke.

27. Marco Antwerpen tobt an der Seitenlinie und treibt seine Mannschaft an, die nach vorne blutleer agiert und sich nur um die Defensive gegen wilde Löwen stemmt.

25. Die Löwen belohnen sich einfach nicht. Neudecker findet mit der Flanke vom rechten Strafraumeck links am Fünfer Mölders, der entscheidend von Raab bedrängt wird, den Kopfball dennoch nur hauchzart neben den linken Pfosten platziert.

24. Mittlerweile haben die Roten Teufel etwas besser ins Spiel gefunden und befreien sich besser aus dem Griff der Löwen. Die Hausherren sind dennoch weiterhin das spielbestimmende Team.

21. Kurze Schrecksekunde bei den Löwen! Kaiserslautern kontert durch die Mitte und Sessa nimmt links Bakhat mit. Der zieht aus vollem Lauf von der linken Strafraumkante ins kurze Eck ab, der Schuss rutscht ihm jedoch über den Spann. Hiller hat im Kasten dennoch Probleme, weil der Ball unglücklich über den Boden hoppelt und fies abspringt, seine Vorderleute klären aber für ihn.

19. Mölders steigt bei der Ecke von links am langen Pfosten hoch, setzt den Kopfball aus gut zehn Metern jedoch knapp rechts am Kasten vorbei.

18. Kaiserslautern wird aber gar nicht erst aus der eigenen Hälfte gelassen. 1860 steht extrem offensiv und geht früh drauf, erobert sich am Mittelkreis schon den Ball von den Gästen, die sich nicht gezielt herauskombinieren können.

15. In dieser Partie ist merklich Druck drauf. Beide Bänke geben an der Seitenlinie zusätzlich alles. Bisher setzen die Löwen den Druck deutlich besser um und dominieren die Anfangsphase klar. Kaiserslautern scheint noch sehr eingeschüchtert vom Auftreten der Hausherren.

13. Auf einmal befreit sich Lautern aus dem hohen Pressing. Hercher schickt einen tiefen Ball über rechts in die Spitze, wo Pourie hinter der Abwehrreihe durchstartet. Hiller im Kasten der Gäste passt auf, kommt aus seinem Strafraum heraus und klärt im letzten Moment vorm FCK-Stürmer.

11. Aber die Löwen machen gleich sportlich weiter. Lautern darf sich kaum von der Szene erholen, da kommen die in weiß-blau gekleideten Hausherren schon wieder vor den Sechzehner. Mit vereinten Kräften klären die Gäste den Ball aber aus der Gefahrenzone.

9. Biankadi geht auf der linken Seite durch die Lauterer Abwehr wie das warme Messer durch die Butter und spitzelt den Ball scharf in den Fünfer. Raab verschätzt sich und kann die Kugel nicht festhalten. Salger will am linken Fünfereck den Nachschuss nehmen, aber Hlousek bringt ihn mit einem Trikotzupfer zu Boden. Die Löwen-Proteste sind berechtigt, das war strafstoßwürdig.

6. 1860 übernimmt jetzt die volle Kontrolle über das Match, lässt Kaiserslautern keinen Raum zum Atmen und belagert den Strafraum der Gäste. Neudecker verzieht rechts im Strafraum aus knapp 13 Metern.

4. Auf der Gegenseite sorgen die Löwen für Gefahr im gegnerischen Strafraum. Tallig braucht links am Fünfer viel zu lange und kann sich nicht entscheiden, ob er abschließen oder abspielen soll und wählt ein Mittelding. Lautern klärt die Kugel schwach aus dem Strafraum und Biankadi macht den Ball links vorm Sechzehner nochmal scharf. Mölders steht am rechten Pfosten völlig frei, nimmt sich die Hereingabe herunter und knallt das Leder aus kurzer Distanz über die Latte.

3. Hercher schickt Zimmer mit einem hohen Ball in die Spitze und der bringt die Kugel gerade noch vor der Torauslinie scharf in die Mitte, wo aber kein Lauterer an die Flanke herankommt.

2. Lautern steht mit einer offensiven Dreierkette nach vorne orientiert auf dem Rasen und läuft die Löwen gleich zu Beginn früh an. 1860 kombiniert sich aber in den ersten Minuten schön durch die eigenen Reihen.

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1. Der Ball in München rollt. Los geht's.

Vor Beginn | Das Hinspiel ging zwar mit 3:0 noch klar an die Löwen, aber das Duell steht heute vor anderen Vorzeichen. Marco Antwerpen sieht beide Teams sogar auf Augenhöhe. Das '1860 das Spiel unbedingt gewinnen will, das kann uns in die Karten spielen', meinte der Coach vor der Partie. Löwen-Coach Michael Köllner vertraut dennoch auf sein Team: 'Der FCK hat zuletzt gut gepunktet, aber wir hatten eine noch bessere Phase.' Aber er warnte auch: 'Sie werden uns das Leben extrem schwer machen.'

Vor Beginn | Und auch Kaiserslautern darf das Punkten nicht einstellen. Auch die Roten Teufel blieben im April ungeschlagen und holten zwölf Punkte aus sechs Spielen. Aus der Abstiegszone zog sich Kaiserslautern damit heraus - erstmals seit dem 27. Spieltag. Aber der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz beträgt dennoch weiter nur zwei Punkte. Dennoch ist es ein neues Kaiserslautern, das nicht nur wieder Hoffnung hat, sondern auch Spielfreude zurückgefunden hat.

Vor Beginn | Der April war der Monat für 1860 München. 13 Punkte aus fünf Spielen holten sie bei einem Torverhältnis von 11:4. Lediglich das Remis gegen Viktoria Köln vermieste die perfekte Bilanz. Der letzte Sieg gegen Mannheim ist durch die Pause am Wochenende jetzt schon etwas länger her, wenn das mit dem Aufstieg noch was werden soll, muss die Erfolgsserie aber anhalten. Durch die Patzer der Konkurrenz ist man mittlerweile wieder bis auf zwei Punkte an Ingolstadt auf dem Relegationsplatz und vier Zähler auf einen direkten Aufstiegsrang herangerückt. Zuletzt begann die Top 3 aber auch wieder zu punkten, einen Patzer dürfen sich die Löwen im Saisonfinale eigentlich nicht leisten.

Vor Beginn | Kaiserslauterns Trainer Marco Antwerpen nimmt nach dem 3:2 gegen Unterhaching zwei personelle Wechsel vor. Raab steht für Spahic (nicht im Kader) im Kasten und Bakhat rückt für Redondo (ebenfalls nicht im Kader) in die Startelf.

Vor Beginn | Kommen wir zu den Aufstellungen: Bei den Löwen wechselt Coach Michael Köllner im Vergleich zum Sieg gegen Mannheim nur ein Mal und stellt Greilinger für Wein (Bank) auf.

Vor Beginn | Wer hätte es vor einigen Wochen gedacht, dass dieses Duell eine solche Brisanz mit sich bringt. Kaiserslautern schien fast abgeschlagen bereits als Absteiger festzustehen und 1860 München hatte im Aufstiegsrennen nichts mehr zu vermelden. Doch vier Spieltage vor Schluss treffen nun zwei der heißesten Teams der Liga aufeinander. Dank der Patzer der Spitzengruppe dürfen sich die Löwen wieder berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg machen und Kaiserslautern hat sich aus eigener Kraft aus der Roten Zone befördert und schnuppert am Klassenerhalt.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 3. Liga zur Begegnung des 35. Spieltages zwischen 1860 München und den Roten Teufeln aus der Pfalz.

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK): Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von 1860 München:

Hiller - Willsch, Salger, Belkahia, Steinhart - Greilinger - Biankadi, Neudecker, Dressel, Tallig - Mölders

Bank: Kretzschmar, Erdmann, Gesler, Lang, Knöferl, Wein, Lex

Kaiserslautern setzt auf folgende Aufstellung:

Raab - Rieder, Götze, Senger - Hercher, Hlousek - Sessa, Sickinger - Zimmer, Pourie, Bakhat

Bank: Otto, Kraus, Gözütok, Jensen, Ouahim, Ritter, Huth

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute ... im TV Magenta Sport im LIVE-STREAM www.magentasport.de LIVE-TICKER Goal

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Der 35. Spieltag der 3. Liga in der Übersicht:

Dienstag, 4. Mai 2021:

Hansa Rostock - FC Ingolstadt (19.00)

1860 München - 1. FC Kaiserslautern (19.00)

Hallescher FC - Türkgücü München (19.00)

SC Verl - Dynamo Dresden (19.00)

VfB Lübeck - SV Wehen Wiesbaden (19.00)

Mittwoch, 5. Mai 2021:

KFC Uerdingen - Viktoria Köln (19.00)

MSV Duisburg - Bayern München II (19.00)

SpVgg Unterhaching - Waldhof Mannheim (19.00)

FSV Zwickau - SV Meppen (19.00)

1. FC Saarbrücken - 1. FC Magdeburg (19.00)

Drittligist Dynamo Dresden hat die Tabellenführung zurückerobert und damit die Ambitionen auf seine direkte Rückkehr in die 2. Bundesliga unterstrichen. Die Sachsen feierten in der Nachholbegegnung bei Abstiegskandidat KFC Uerdingen durch ein 2:0 (1:0) den zweiten Sieg im zweiten Spiel unter der Regie ihres neuen Trainers Alexander Schmidt und verdrängten damit den punktgleichen Ostrivalen Hansa Rostock aufgrund der besseren Tordifferenz von der Spitze. Uerdingen hingegen belegt zum Amtsantritt des neuen Coaches Jürgen Press am Montag einen Abstiegsplatz.

Dresden setzte in Uerdingens Ersatzheimat Lotte seinen Aufwärtstrend seit der Trennung von Schmidts Vorgänger Markus Kauczinski nach vier Spielen ohne Sieg fort. Drei Tage nach dem 1:0-Erfolg zum Schmidt-Einstand gegen den MSV sorgten Panagiotis Vlachodimos (45.) und der Ex-Uerdinger Heinz Mörschel (74.) für den Gästesieg. Die Rheinländer beendeten das Spiel nach einer Roten Karte für Edvinas Girdvainis (90.+1) in Unterzahl.

Dresden und Rostock liegen vor den vier letzten Spielen zwei Punkte vor dem FC Ingolstadt auf dem Relegationsplatz. Auch für den Tabellenvierten 1860 München ist das Spitzenduo noch in Schlagdistanz. Ex-Pokalsieger Uerdingen hat einen Punkt Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Quelle: SID

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) im LIVE-TICKER: Das Duell im Überblick